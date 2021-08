Conforme a los criterios de Saber más

Del Monumental al Nacional hay 16 kilómetros de distancia. Del último clásico antes de que se decrete la pandemia al que se jugó este miércoles pasaron 17 meses. Pero hay algo que los une, más allá de los protagonistas, Universitario y Alianza Lima. Aquella vez, marzo del 2020, la ‘U’ de Gregorio Pérez ganó y el técnico crema vio cómo Pablo Bengoechea, su alumno más aplicado en la etapa dorada de Peñarol, dejaba el club con el que salió campeón en 2017. Esta vez los papeles se invirtieron: Alianza se llevó el triunfo (2-1) y su DT, Carlos Bustos, se enteró en el vestuario que Ángel Comizzo, su gran amigo que lo arropó cuando debutó en Talleres de Córdoba, era despedido del equipo al que le dio su último título, en 2013.

Minutos antes de que inicie el clásico, mientras los jugadores aún estaban formados en fila india en la entrada del túnel que da a los vestuarios con cara de soldados a punto de ir a la guerra, en el banco de suplentes aliancista se llevaba a cabo una conversación fraternal. Comizzo se acercó a Bustos, viejos conocidos, y conversaron cerca de un minuto como si no estuvieran a punto de dirigir el partido más importante del año. Ni siquiera la entrada de los 22 futbolistas al campo de juego los movió. Ellos seguían en lo suyo: sonriendo detrás de sus mascarillas, mostrándose cariño y respeto... recordando viejos y hermosos años.

¡EL SALUDO! La cámara exclusiva 📹 te muestra cómo fue 👀 el encuentro de los técnicos Carlos Bustos 🧠🇦🇷 y Ángel Comizzo 🧠🇦🇷, en la previa de #ElClásicoxGOLPERU 🔥. #LIGA1BETSSONXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/w28kDzGEN6 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 19, 2021

Ángel David Comizzo (Reconquista, 1962) debutó en Talleres de Córdoba en el 79. Arquero de 1.85 metros, imponente bajo los tres palos, no tuvo problemas en hacerse un espacio en el once titular. Mientras el ‘Indio’ se volvía pieza importante en el equipo, un joven Carlos Julio Bustos (Villa Carlos Paz, 1966) daba sus primeros pasos. En 1985, el central de 176 centímetros hizo su debut como profesional en la “T” y el logro se le debió en gran parte al ahora extécnico de Universitario, quien le tendió una mano cuando aún no llegaba a Primera .

“Conozco a Carlos desde que iniciamos en Talleres de Córdoba. Tengo la suerte de ser su amigo. Ojalá le vaya bien. No tengo duda de que le irá bien, no solo es un buen tipo, sino que está capacitado. Fue campeón en México y ganó la Copa con Morelia, lo cual no es fácil levantar un trofeo en el extranjero. Ojalá lleve a Alianza Lima al lugar que se merece”, señaló Comizzo luego de que Bustos sea presentado como nuevo entrenador blanquiazul. En esos días, el contexto de las últimas líneas del ‘Indio’ eran porque el cuadro victoria se preparaba para disputar la Liga 2, aunque después el TAS decretaría su regreso inmediato a Primera.

Carlos Bustos (al lado del capitán) en la foto oficial antes de un partido de Talleres.

Ángel Comizzo en su etapa en Talleres.

“Ángel es un amigo, es un poquito más grande que yo, pero nos conocemos antes de que yo debute en Primera División. Él me llevaba en el auto a entrenar cuando yo era chico. Le tengo gran cariño, le agradezco sus palabras y sabe que yo siento exactamente lo mismo ”, recordó el profesor Carlos recordando lo bien que se portó su compatriota con él.

Comizzo y Bustos compartieron vestuario desde 1985 hasta 1988. De ahí, el portero pegó el salto a River Plate en la primera de sus tres etapas (1988-90, 1991-93, 2000-02). Con los ‘Millonarios’ ganó cuatro de sus cinco títulos que tiene, el otro lo consiguió con Morelia de México en 2000. Por su parte, el defensor continuó en Talleres un par de años más, luego vistió otras camisetas antes de llegar a River en 1993, cuando su amigo ya no estaba. El actual técnico de Alianza también fue a Morelia en 1999, antes que su amigo llegara. Sus vidas, de una u otra manera, siempre estuvieron cruzadas.

El primer encuentro en Perú

A diferencia de sus etapas como futbolistas, Carlos Bustos fue el primer que arrancó como técnico. En 2005 tomó las riendas del Sportivo Belgrano del torneo Federal B (cuarta división). En 2008, un año después de vivir su primera experiencia en el exterior como asistente técnico en Atlas de Guadalajara, volvió a Argentina para desempeñarse en la cuarta de Talleres de Córdoba, equipo que en ese año contrató a Ángel Comizzo, quien se estrenaba en los banquillos, para salvar el descenso.

Desde 2012 a 2016, Bustos dirigió a seis equipos en México y salió campeón con dos: ganó una Copa MX Apertura 2013 con Morelia, un Ascenso MX Clausura 2015 y una Final de Ascenso 2014-15 con Dorados de Sinaloa. Luego llegó al Perú por primera vez en 2018 para hacerse cargo de San Martín, Melgar (2020) y ahora Alianza Lima.

Comizzo, por su parte, tuvo un paso por el Querétaro mexicano (2010-12) antes de venir al fútbol peruano a vivir su primera y exitosa etapa en Universitario (2013-14) en la que ganó el último título nacional del club en su primer año. Luego retornó al país azteca. En 2016 regresó a nuestras tierras, aunque esta vez para dirigir a la César Vallejo. Recién en 2019 se hizo cargo de la ‘U’ hasta fin de año, después regresó en julio del 2020 hasta este miércoles.

El clásico se lo llevó Carlos Bustos. (Foto: César Bueno / GEC)

El primer y único enfrentamiento entre ambos, antes del clásico, se dio el 16 de agosto de 2019. Por la fecha 3 del Clausura, en el estadio Monumental de Ate, la ‘U’ empató sin goles con la San Martín. Fue un duelo con muchas ocasiones no concretadas, pero lo más notorio sucedió al finalizar la primera parte cuando los amigos se enfrascaron en un duelo verbal.

“Todos los partidos tienes que llorar”, le reclamó Comizzo a Bustos, que le devolvió la gentileza con “palabras irreproducibles”, según la transmisión del partido. “Nos saludamos bien antes del juego y luego salió hasta en la transmisión que nos estábamos diciendo algunas cosas, pero es un amigo”, recordó a inicios de este año el DT aliancista.

Dos años después, Ángel y Carlos se volvieron a cruzar en una cancha. Esta vez la victoria fue para el menor, con una particularidad: fue el sexto clásico en la historia con entrenadores argentinos; Alianza tiene una gran ventaja con cinco victorias y un empate.

AÑO DT’S (AL/U) RESULTADO 2004 Gustavo Costas vs. Horacio Malbernat Universitario 0-1 Alianza 2004 Gustavo Costas vs. Horacio Malbernat Alianza 1-0 Universitario 2005 Rubén Insúa vs. José Basualdo Alianza 2-0 Universitario 2005 Rubén Insúa vs. José Basualdo Universitario 2-2 Alianza 2010 Gustavo Costas vs. Salvador Capitano Universitario 0-1 Alianza 2021 Carlos Bustos vs. Ángel Comizzo Universitario 2-1 Alianza Fuente: DeChalaca

