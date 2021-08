La voz de Ángel Comizzo ya no suena desafiante. Ha perdido un clásico en la última jugada ante un Alianza Lima con 10 hombres durante media hora. Eso, más el historial de resultados de este 2021 sentenció algo que se venía especulando: el argentino dejó de ser técnico crema.

La llegada de los talibanes a la capital afgana, Kabul, ha hecho recrudecer el pánico entre la población, ante el temor de un nuevo reino de terror, como el que ya existió entre 1996 y 2001. Las mujeres deportistas piden ayuda para desarrollar sus disciplinas sin exponerse a peligros.

A propia confesión de Ángel Comizzo, la decisión de dejar el cuadro la tomó la directiva el fin de semana -al parecer, tras el empate ante Ayacucho-, y que solo esperaron a jugar el clásico para concretar la salida, situación similar a lo que vivió Pablo Bengoechea con Alianza en marzo del 2020.

“Esto no es por el resultado. La decisión ya estaba tomada así haya ganado 5-0. Ya lo sabía. Yo no estaba más en el equipo desde el domingo. Tomaron la decisión de sacarme. Hicimos todo el esfuerzo y simplemente aguantamos hasta este partido. No quisimos perturbar al equipo porque estaba cerca del partido”, declaró para RPP y Ovación.

Y es así. No es este resultado el que lo saca. Es un cúmulo de resultados que no hacían viable que Comizzo siga en el cargo, aun cuando faltan 10 fechas para que finalice la Fase 2 del fútbol peruano.

Y son los números los que mandan, las cifras bajas son refrendadas por el mal accionar del equipo. Sin una idea juego, con variantes cuestionables, como el poner a Succar de carrilero en el clásico o de prescindir de Murrugarra en el mediocampo, y con la carga de no poder hacer buenos fichajes -a excepción de Novick y Valera-, aunque vale decir que el presupuesto crema tampoco lo permitía.

Ángel Comizzo culpó a Alexander Succar por gol de Alianza: “Es absolutamente tuyo” https://t.co/Hmh7gDJRjn — Deporte Total (@dt_elcomercio) August 19, 2021

IRREGULARIDAD 2021

Con la derrota en el clásico, Universitario se quedó con solo 9 puntos en 7 partidos, menos del 50% de efectividad en cuanto a los puntos disputados en la Fase 2. “Solo dos derrotas en siete partidos” , se excusó Comizzo, pero también solo tiene dos victorias en esa cantidad de partidos.

Si extendemos la mirada a todo el año, hay que recordar que, si bien Universitario estuvo peleando por ganar el Grupo A de la Fase 1, el acumulado hoy lo tiene fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Los cremas deben corregir el camino para no perder un lugar en dicho torneo continental, por lo que significa desde lo futbolístico y económico. Este año, los cremas recibieron tres millones de dólares por disputar la fase de grupos.

Sextos, a cinco puntos de los puestos de Copa. Esa es la foto actual del cuadro crema, que suma igual cantidad de victorias que empates, seis, además de cuatro derrotas. Aún falta más de la mitad de la Fase 2, pero el camino que llevaba el cuadro crema parecía no tener un buen destino con Comizzo al frente.

TORNEO PJ PG PE PP GF GC Liga 7 6 6 4 23 22 Copa 6 1 1 4 6 19

Si a eso le sumamos el terminar colero en su grupo en la Copa Libertadores, el año era demasiado malo para el cuadro crema como para sostener el proyecto Comizzo. La ‘U’ sumó cuatro puntos en un grupo que enfrentó a los campeones reinantes de la Libertadores y Sudamericana, pero terminó último y siendo el equipo con peor diferencia de gol de todo el torneo, con -13.

“ Sumamos ambos 4 puntos [con Cristal, el otro peruano en la Copa], y ellos clasificaron a la Sudamericana porque su grupo fue mucho más flojo que el nuestro ”, declaró Comizzo hace unos días, intentando explicar el paso copero.

En efecto, Cristal terminó como tercero en su grupo con 4 puntos, uno más que Rentistas, por lo que avanzó a la Sudamericana, donde llegó a cuartos de final -cayó ante Peñarol-. La participación peruana a nivel internacional sigue siendo lamentable.

Tras la dura derrota de @Universitario ante @Palmeiras, los 'cremas' cerraron su participación como el equipo con más goles en contra en esta @Libertadores. Revisemos cuáles son los clubes con este saldo negativo de los últimos 5 años. 🏆⚽❌



📝: @sondatos_noop pic.twitter.com/WDWctfxORn — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 28, 2021

Y tampoco hay que dejar de mencionar lo que fue la Copa Bicentenario, en el que Universitario cayó apenas en la primera ronda ante Coopsol de la Liga 2, perdiendo 1-0 en los 90 minutos.

“Jugamos muy mal y el resultado no pudo ser otro. El que se pone la camiseta de este club sabe lo que tiene que meter. No hay excusas”, dijo, refiriéndose a las bajas de Quintero, Gutiérrez, Valera, Carvallo, aunque su oncena tuvo nombres como Alonso, Quina, Alfageme, Novick y Urruti.

Tampoco son los mejores momentos de Universitario a nivel dirigencial. Hoy están a la espera de la designación de un administrados, tras la aprobación de la Ley 31279 que regular el proceso concursal.

Tanto Universitario como Sport Boys hoy cuentan con Naike Vega como presidente de la Junta de Acreedores. Será la Sunar, mediante la División de Procesos de Recuperación de la Deuda, quienes designen al nuevo administrador, decisión que se espera en Ate.

El delantero peruano que defiende los colores del Internacional de Porto se encuentra estable tras este choque automovilístico.

PASADO QUE CONDENA

Universitario llegó a la final de la Liga 1 2020 gracias a una gran primera parte del torneo. Ganó la Fase 1 con 7 puntos de ventaja sobre el segundo, pero no pudo mantener el ritmo en la Fase 2 -hizo 11 de 27 puntos-, aunque el colchón de puntos le permitió meterse directamente en la final.

Ante un Cristal, que venía con un desgaste de la final de la Fase 2 y las semifinales ante Ayacucho, los cremas no tuvieron opciones. Pese a tener a jugadores como Hohberg, Quintero y Dos Santos, nunca pudo encontrar el juego para asociarlos y lo terminó pagando caro.

Ese mismo pasado recuerda que Universitario con Comizzo dejó escapar el Torneo Clausura 2019, cuando eran líderes con cinco puntos de ventaja a falta de ocho fechas. Una mala racha de cuatro empates y una derrota lo sacaron de pelea sobre el final, dejando a Alianza en la cima y con ello la clasificación blanquiazul a semifinales.

No es fácil porque nos hemos quedado con las manos vacías, y en la última fecha. Para mí [mis jugadores], son los mejores jugadores de este país. Los voy a defender siempre. Cuando la cosa no venía bien, ellos cerraron fila”, declaró al final del torneo.

Horrible el Clausura de Universitario. Otra vez Comizzo no pudo revertir los malos resultados. Le pasó en el 2014, 2019. — Victor Garay Luna (@victor_galu) November 24, 2020

Pese a no ganar el Clausura, los cremas clasificaron a la Primera fase de la Libertadores. Comizzo habría dejado de lado una propuesta del fútbol mexicano para seguir con los cremas, sin embargo, no siguió en el cargo. Fue Gregorio Pérez quien tomó el mando, pero su mandato se cortó por la pandemia.

MÁS EN DT