Hay un proyecto que entusiasma mucho en Universitario de Deportes. Las Divisiones Menores era un área, prácticamente, olvidada en el club crema. Ahora se quiere cambiar esa historia y para ello la administración actual del cuadro crema designó a Manuel Barreto como nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Divisiones Menoress. El gran objetivo es que la U sea un semillero de grandes jugadores y profesionales en todo sentido.

La formación de un futbolista no solo es enseñarles a patear un balón o hacer algunas jugadas de lujo. Ha quedado demostrado que no basta tener talento para llegar lejos. En Universitario de Deportes se cambió el chip y ahora le han puesto mucho énfasis en el trabajo para formar a sus futuros jugadores.

“Estamos construyendo un proyecto con lo que hemos encontrado y sobre todo con lo que estamos dando. Sí te puedo decir que estamos comenzando desde la base. Con bases firmes para ser un proyecto sostenible y que en el tiempo pueda mostrar resultados que queremos”, declaró Manuel Barreto.

El técnico del equipo crema nos mostró en exclusiva algunas láminas de este proyecto que tiene como objetivo transformar el futbol formativo en Universitario. La base del trabajo es promover valores en los futuros futbolistas. Ese es un punto en lo que poco se trabaja en el Perú.

En Universitario de Deportes también se establecieron las características de los jugadores que quieren tener de aquí en adelante. Para Manuel Barreto, el futbolista que quiera defender la camiseta crema tiene que entender el juego, ser creativo, tener valores y ser autónomo.

Universitario de Deportes: ¿Cuál es la misión de la base formativa de la U?

“Me emociona todo lo que puede construir la ‘U’. Se está cerrando la creación de un área del desarrollo y cuidado del talento. Esto nos ayudará en todo el manejo emocional de los chicos que no pueden ser desatendidos. Tenemos también el área de infraestructura, un proyecto para desarrollar un gimnasio y oficinas en VIDU de primer orden tecnológico. Esto convertiría a VIDU en uno de los centros de entrenamiento de referencia a nivel Sudamérica. A nivel metodológico también estamos introduciendo todo un proyecto innovador con métodos que se utilizan en los mejores equipos del mundo”, nos dijo Manuel Barreto.

Universitario de Deportes: ¿Cuál es tipo de jugador que busca la U?

CUIDADO DEL TALENTO

El cuidado del jugador es un tema muy importante. Cómo le haces entender a un chico que tiene talento para llegar muy lejos. Que no sienta esa presión de apurarse en los procesos de formación y que tenga los pies sobre la tierra. Ese es un gran problema en el Perú. Por eso se ve a tantos jóvenes con muchas cualidades que se quedan en el camino.

“En el área del desarrollo y cuidado del talento vamos a hacer una ficha del jugador para conocer a fondo de dónde viene, cuál es su entorno y la red de apoyo que tiene. Hay muchos ejemplos en nuestro fútbol de chicos con muchísimo talento que no pudieron cuidar esa parte emocional y ese talento no se pudo explotar en la dimensión que hubiésemos querido todos”, agrega Barreto.

Universitario de Deportes: así se elegirá al talento de la U.

Sobre el modelo de juego, Manuel Barreto nos dijo que será el mismo para todas las divisiones menores. Eso no se negocia. Al igual que el método que será situacional inductivo . Allí el jugador es protagonista y no el entrenador. No se le da soluciones al jugador. Se le da problemas para que ellos puedan resolverlos.

Manuel Barreto sabe y vivió en carne propia que hay clubes que le han sacado mucha ventaja a Universitario en la formación de jugadores. El técnico trabajó en Sporting Cristal y fue testigo del crecimiento de varios chicos que hoy son parte del primer equipo y algunos hasta llegaron a la selección peruana. Está convencido que en la U también se puede realizar un proyecto serio.

Universitario de Deportes: el modelo de juego.

