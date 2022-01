Conforme a los criterios de Saber más

El fútbol es un deporte muy ingrato. Solo se evalúa el momento de un equipo o jugador. Eso le pasa a Edison Flores, uno de los futbolistas que en su momento fue de los más queridos de la selección peruana y que ahora es el blanco de algunas críticas desmedidas. Este es un resumen del difícil momento deportivo que afronta el ‘Orejas’.

Edison Flores era uno de los jugadores más queridos por los hinchas peruanos. El atacante se ganó ese lugar gracias a sus buenas actuaciones con la selección. Fue uno de los jugadores con los que se comenzó ese cambio que tanto necesitaba la blanquirroja.

Para hacer un poco de memoria, el primer partido oficial de Edison Flores en una Eliminatoria fue aquel recordado empate 2-2 ante Venezuela en Lima en el 2016. Ese encuentro fue el punto de partida para que comience un cambio radical en la selección peruana.

Desde ese entonces, Edison Flores se quedó en el equipo titular. Se convirtió en pieza fundamental en el esquema de Ricardo Gareca. Su polifuncionalidad de la mitad de campo hacia adelante le daba un plus a la selección peruana.

El volante jugó 12 partidos de las Eliminatorias a Rusia 2018, 10 de ellos los hizo como titular y marcó 5 goles. Fue uno de los máximos artilleros de la selección peruana junto a Paolo Guerrero. Cuando Jefferson Farfán no era considerado y André Carrillo no pasaba por un buen momento como el que está ahora, el ‘Orejas’ siempre apareció.

Era el de los goles importantes o como decía Daniel Peredo “cuando la tiene Edison siempre pasaban cosas”. Flores jugó los dos partidos del repechaje ante Nueva Zelanda y las tres fechas de la fase de grupos en el Mundial Rusia 2018.

Edison Flores anotó el primero gol para Perú ante Ecuador. La Selección venció 2-1 en Quito | Foto: Getty

Se consolidó en el equipo de Ricardo Gareca. En el 2019, la presencia de Edison Flores en la selección peruana era muy valiosa y ello se ratificó en la Copa América que se disputó en Brasil. El atacante fue una de las figuras de aquel torneo y ayudó a que Perú volvería a la final de este torneo continental.

Lo que sí tendríamos que aclarar es que Edison Flores se ha destacado más en la selección peruana que en sus clubes. En el 2020, fichó por el DC United, llegó para ser una de las figuras del equipo; sin embargo, las lesiones no le han permitido que tenga esa continuidad que tanto buscaba .

-LAS LESIONES DE EDISON-

Edison Flores era parte de la base que tenía Ricardo Gareca para encarar las Eliminatorias a Qatar 2022; sin embargo, la llegada de la pandemia y las lesiones lo alejaron de la selección peruana.

La pandemia por la COVID-19, hizo que varios equipos de la MLS no dejen viajar a sus jugadores para evitar cualquier riesgo de contagio. Dentro de ese grupo estaba Edison Flores. El DC United no dejó que volante viaje a Perú para disputar las primeras fechas de las Eliminatorias y así se perdió los partidos ante Paraguay y Brasil.

Edison Flores le sumó entusiasmo y dinámica a la Selección Peruana con su ingreso (Foto: Andina)

El ‘Orejas’ volvió para la segunda fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022. Lamentablemente, se sumó al pobre nivel que mostró toda la selección peruana. La ‘Bicolor’ perdió ante Chile y Argentina, Flores fue uno de los criticados.

Las lesiones comenzaron a llegar a la carrera de Edison Flores. El 25 de agosto del 2020, el ex jugador de Universitario de Deportes sufrió múltiples fracturas en la cara en pleno partido entre DC United vs. New England Revolution. Estuvo alejado de las canchas 41 días y se perdió 9 partidos .

¡LESIÓN DE CUIDADO!



Edison Flores sufrió una lesión al impactar su cabeza contra la de su colega Alexander Büttner en el partido entre DC United y NER. 'Oreja' fue asistido por una ambulancia tras dejar el campo de juego a los 58 minutos de juego.



🎥: Sportexito Oso Moreno Oxza pic.twitter.com/RvJ3Zkxug7 — Tiempo Record (@tiemporecordpe) August 26, 2020

El mal momento había pasado. Edison Flores estaba listo para volver a la selección peruana. De hecho, fue convocado para el duelo ante Colombia y Ecuador, pero una vez llegaron las malas noticias.

El 23 de mayo del 2021, Flores no pudo terminar el encuentro ante Philadelphia Union. Solo pudo jugar 3 minutos y fue cambiado. Tras hacerse los exámenes respectivos, el diagnóstico fue que se rompió el bíceps femoral proximal del tendón de la corva.

Esta lesión lo alejó de las canchas por 79 días. Se perdió 12 partidos con el DC United y la Copa América 2021. Se recuperó y comenzó a sumar minutos. Esto le sirvió para que vuelva ser convocado.

Edison Flores tiene contrato con DC United hasta diciembre del 2024. (Foto: DC United)

Su regreso ya no fue el mismo. Se notaba la falta de partidos. Su último encuentro oficial en Eliminatorias fue en la victoria por 2-0 sobre Chile . Aquella noche, Edison Flores fue uno de los que mostró un nivel muy bajo. Ese mismo día, tuvo que dejar la selección peruana por una nueva lesión.

Desde ese día, no volvió a jugar más con el DC United ni con la selección peruana. Su regreso fue ante Panamá. Edison Flores volvió a salir lesionado y su club decidió que regrese a tratarse en Estados Unidos.

“Vengo de no jugar 3 meses, después del partido contra Chile, y es difícil encontrar el ritmo de partido, los tiempos, y bueno estoy encontrándome, obviamente tengo que mejorar y para eso trabajo”, declaró Edison Flores a minutos de partir hacia Estados Unidos.

Este viernes se sabrá si Ricardo Gareca le vuelve dar la confianza a Edison Flores para los partidos ante Colombia y Ecuador. El 2021 no ha sido el mejor año del ‘Orejas’; sin embargo, siempre trabaja para volver a brillar con la blanquirroja.

