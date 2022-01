Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana volverá a jugar un partido de local con la presencia de los hinchas en las gradas del Estadio Nacional. Tras modificarse algunas medidas para la lucha contra la pandemia del coronavirus, la Federación Peruana confirmó que el partido entre Perú vs. Jamaica será con público.

Con la llegada de la tercera ola al Perú, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que un total de 25 provincias del país, incluyendo Lima y Callao, iban a pasar a nivel de alerta alto. Con esto, cambiaban algunas medidas, por ejemplo, ya no se podía ir a los estadios y el toque de queda comenzaba desde las 11 p.m.

Se suspendieron las presentaciones de algunos equipos de Lima y los encuentros amistosos de la selección peruana se tenían que jugar sin público. El horario de los partidos también se cambió para no chocar con el toque de queda. Es por ello que el Perú vs. Panamá se jugó por la tarde y no como se había pactado.

En estos días, el Gobierno decidió cambiar algunas medidas. Se permitió el aforo en los estadios para las provincias que estaban en nivel alto. En Lima, los recintos deportivos podrán albergar hasta un 30% de personas.

Otra de las medidas que cambió fue el toque de queda. De las 11:00 p.m. se pasó hasta las 12:00 a.m. Esto hizo que la Federación Peruana decida volver a modificar el horario del encuentro ante Jamaica. Ahora se jugará este jueves a las 8:00 p.m. y con presencia de público.

(Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

-¿Qué necesitas para ir al Perú vs. Jamaica?-

“Según el Decreto Supremo, el partido entre Perú y Jamaica podrá tener el 30% de público siempre y cuando cumplan con todos los protocolos que hemos establecido”, declaró Alexis Holguín, director de Intervenciones Estratégicas del Minsa, a RPP.

La Federación Peruana no esperó mucho tiempo y confirmó que comenzará la venta de entradas para el partido entre Perú vs. Jamaica. La plataforma por donde saldrá a la venta será vía Joinnus. Los precios de las entradas son los siguientes:

TRIBUNA0 PRECIO SUR Y NORTE 40 SOLES ORIENTE LATERAL 85 SOLES ORIENTE CENTRAL 110 SOLES OCCIDENTE LATERAL 135 OCCIDENTE CENTRAL 170 SOLES PULLMAN 255 SOLES

¡Atención hincha 'blanquirrojo'! 🚨



A partir de hoy podrás adquirir tus entradas para el duelo amistoso entre la @SeleccionPeru 🇵🇪 y @jff_football 🇯🇲. Atento a nuestros canales digitales para más información.#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/0swYQbAIhV — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 18, 2022

Las medidas de sanidad serán las mismas, el público deberá respetar el distanciamiento social y estar con doble mascarilla. A diferencia de otros partidos, hay un punto importante que deben saber todos los que quieran ir al partido entre Perú vs. Jamaica.

Al estadio solo podrán ingresar al Estadio Nacional las personas que cuenten con las tres dosis. Ese es un requisito indispensable. En el perímetro del coloso de José Díaz habrá un filtro de seguridad que revisará si los asistentes tienen su carné de vacunación con las vacunas completas.

Cabe resaltar que Alexis Holguín pidió a los hinchas que irán al Perú vs. Jamaica que tomen sus precauciones con el toque de queda. El partido estaría terminando a las 10 de la noche y hay casi 2 horas para llegar a casa.

