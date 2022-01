Conforme a los criterios de Saber más

El gris de la camiseta fue el detalle que más llamó la atención este domingo cuando la selección peruana hizo su primera aparición oficial el 2022. Pero sin duda no fue lo más importante. El resultado tampoco. El amistoso ante Panamá sirve para preparar los dos partidos por Eliminatorias que se vienen, claves para definir el futuro del equipo peruano.

Es cierto que faltaron muchos jugadores que son habituales titulares (Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Lapadula, entre otros), pero eso no quita que se puedan sacar conclusiones. Aquí, un análisis línea por línea de lo que mostró Perú en el Estadio Nacional.

La defensa

Ante Colombia, Perú no contará con Luis Advíncula y Miguel Trauco. Así que los cuatro que alinearon este domingo posiblemente sean los titulares en el próximo partido de Eliminatorias. Tres de ellos son fijos: Ramos, Callens y Trauco. En el amistoso, la pareja de centrales demostró que se sigue entendiendo a la perfección y que individualmente mantienen el nivel del año pasado. Es cierto que no jugaron con el nivel de urgencia de otros duelos, pero

Lo de López también es notable. El lateral sigue creciendo como futbolista. Es rápido, inteligente y seguro en la marca. Esperemos que su lesión no sea de gravedad y pueda estar en Barranquilla. Lo de Loyola no es malo, pero en pocos minutos cometió un error y llegó el gol de Panamá. Esos detalles son, muchas veces, los que diferencian a las selecciones que no clasifican con las que sí.

Marcos López salió con una lesión en el muslo derecho. (Foto: Jesús Saucedo).

El lateral derecho titular del partido fue Aldo Corzo, quien años atrás demostró estar listo para jugar partidos de alto nivel con la bicolor. Hoy no parece estar en su mejor momento. No ha perdido la actitud con la que siempre juega, pero se le vio muy poco participativo en ataque y no muy seguro en defensa. Jhilmar Lora siempre es opción en ese puesto e incluso Oslimg Mora puede jugar ahí.

La volante

Gareca apostó por lo de siempre: dos volantes centrales, uno de corte más defensivo (Castillo) y otro con tendencia más ofensiva (Gonzales), un poco más arriba de ellos un enganche (Calcaterra). Es una zona del campo donde Perú tiene varias opciones: Tapia, Yotún, Aquino, Cartagena y hasta Cueva, porque muchas veces es el ‘10′ del equipo.

Lo de Castillo es interesante. Tiene buen pie, juega vertical, rápido y preciso, pero en la marca hoy le faltó más presencia. No es un puesto fácil y se notó cuando entró Garcés.

Christofer Gonzales fue el jugador más destacado de la volante peruana y apunta al titularato contra Colombia.

Christofer fue el más destacado hoy en la volante. De mediocampo hacia arriba, el más claro de todos. Rompió líneas, combinó en primera, y hasta remató al arco. Hoy parece titular indiscutible en el equipo de Gareca.

Lo de Calcaterra es importante porque sigue demostrando que es una opción de recambio segura. El volante te asegura un rendimiento parejo todo el partido, nunca deja de correr y tiene experiencia para manejar los tiempos.

La delantera

Comencemos por los extremos. Hoy jugaron Edison Flores y Andy Polo. Los dos están tratando de reencontrarse con sus mejores versiones. Una ha sido pieza fundamental y el otro opción de recambio desde que Gareca llegó a la selección en el 2015. ¿Cómo los vimos ante Panamá? Flores todavía no es el futbolista decisivo en ataque y a Polo le hace falta estar 100% físicamente, su velocidad es su principal arma para generar peligro.

Alex Valera anotó su primer gol con la selección peruana | Foto: @SeleccionPeru

De centro delantero jugó Alex Valeria, quien anotó el único tanto de la selección tras aprovechar un rebote en el área y definir prácticamente sin arquero. No estuvo muy participativo y cuando la tocó fue más para apoyarse con sus compañeros. Aunque no hizo un mal partido, su actuación nos deja la sensación de siempre: que solo Lapadula, Guerrero y Farfán están listos para ocupar el puesto.

