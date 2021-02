Conforme a los criterios de Saber más

Antonio Armejo ha sido el integrante del Fondo Blanquiazul con el perfil más bajo. Hasta hoy. El nombre de uno de los inversores del grupo acreedor de Alianza Lima ha aparecido en la controversial lista de dosis extras de Sinopharm donde aparecen ex funcionarias públicas como la ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete y la ex ministra de salud, Pilar Mazzetti. ¿Quién es Armejo y por qué estaría en ese grupo de beneficiados que aparece en lo que se ha denominado el ‘vacunagate’?

Mientras Armejo comenzaba a dedicarle a tiempo las tomas de decisiones del Fondo Blanquiazul desde finales del 2019, tampoco descuidaba su carrera como empresario de más de treinta años de trayectoria. El acreedor aliancista encabeza el grupo Armejo Yepez, que maneja nueve empresas de las cuales cinco están relacionados al mundo farmecéutico, veterinario y a la alimentación saludable. Ese nexo con el mundo de los laboratorios médicos fue el puente para aparecer en esa lista de “vacunados VIP”. Pasamos a detallar la lista de empresas que aparece en su web oficial:

Laboratorios Americanos (LABOT): Empresa líder en investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de uso humano.

ilender: Empresa multinacional dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos veterinarios de salud y nutrición animal. Empresa líder en el mercado peruano con un alcance comercial a nivel mundial.

Fructus Terrum: Empresa peruana dedicada a comercializar productos naturales obtenidos a partir de un trabajo respetuoso y sostenible.

Ummana: Empresa dedicada a comercializar productos de consumo masivo saludables.

Animal Pharm: Animal Pharm brinda soluciones a medida de los clientes, comercializando productos agro-veterinarios de gran calidad mundial. Socio estratégico de ilender Perú.

De estas cinco, la que más destaca el mismo Armejo en sus redes sociales es ilender, empresa vinculada a la medicina veterinaria ubicada en San Isidro, a pocas cuadras de la Clínica Javier Prado. Volviendo a los detalles sobre el grupo Armejo-Yépez, es curioso que en estos momentos de indignación por las 487 personas vacunadas con dosis de Sinopharm podamos encontrar esta frase que intenta representar la empresa de Antonio Armejo: “Nuestro fundador creó una cultura basada en la ética y en el valor de la palabra, por esta razón, creemos que la manera de hacer negocios es tan importante como los negocios que hacemos. Actuamos siempre con integridad, transparencia, honradez y veracidad” . Precisamente el primer cuestionamiento a esta lista del “Vacunagate”, es la ausencia total de transparencia.

Decisiones en Alianza Lima

¿Qué papel cumplía Armejo en Alianza Lima? “Como integrante del Fondo siempre fue un defensor del proyecto del vóley femenino en sus primeros meses de acreedor oficial. Incluso fue uno de los que más defendió al técnico Carlos Aparicio, cuando este fue cuestionado en su cargo”, nos dice una fuente cercana al club, que nos pide confidencialidad sobre su identificación.

Antonio Armejo habría participado con aproximadamente el 20% de la inversión total del Fondo Blanquiazul para convertirse en el principal acreedor de Alianza Lima. Quien influyó en su llegada fue Salomón Lerner, conocido político y ex presidente del Consejo de Ministros, que también participa en el Fondo junto a Fernando Farah, Diego Gonzales Posada y Remigio Morales Bermúdez.

Con el paso de los meses, y con la crisis deportiva acentuada en tienda íntima, Armejo se involucró más en las tomas decisiones dentro del plantel de fútbol profesional. “Él aparecía en los comités técnicos, eran reuniones largas a veces hasta de cinco horas”, nos dice la fuente en mención.

¿Cuánto podía decir Armejo en esas horas tan triste del cuadro íntimo? En la última junta de acreedores de Alianza Lima, la ex administradora Kattia Bohórquez denunció, hasta con capturas de Whatsapp la insistencia del Fondo Blanquiazul en intervenir en las decisiones deportivas del club. Si bien no era el más mediático, hasta hoy, Armejo siempre fue un inversor presente. Asistente a las constantes reuniones en el restaurante de un conocido hotel miraflorino, que se extendían hasta el horario que bordeaba el toque de queda del año pasado.

Hoy, el Fondo Blanquiazul vuelve al escenario de los cuestionamientos al haber hecho ejercer su mayoría como acreedor para designar al nuevo administrador Miguel Pons, quien trabajó en la empresa Energigas de Diego Gonzales Posada. Son tiempos decisivos para Alianza Lima, debido a que reclamo en el TAS tardaría un poco más de lo esperado y eso condenaría al cuadro de La Victoria a jugar de todas maneras la Liga 2 en este 2021.

Al Fondo Blanquiazul se le han atribuido responsabilidades como tener protagonismo en la decisión para fichar a Beto da Silva, también en la salida de Bengoechea y en el manejo total de los refuerzos de este año. Quienes más han salido a declarar últimamente han sido Farah y Lerner. La opinión de Armejo recién se ha dado a conocer a finales de enero, a través del portal “Azul y Blanco”.

Precisamente para explicar este debate sobre el comportamiento intromisorio del Fondo con Bohórquez, Armejo declaró lo siguiente: “No somos ese tipo de personas. Además el Fondo no se meterá más en la toma de decisiones”. Ojo, dijo “no se meterá más”. Reconoció la influencia y poder en los últimos meses. Válida explicación del señor Armejo. Ahora tiene que explicar algo mucho más delicado aún.

