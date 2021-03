Conforme a los criterios de Saber más

El retorno a la Liga 1 de Alianza Lima y la pérdida de categoría de Carlos Stein, tras la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ha cobrado una nueva víctima. Se trata de Deportivo Municipal, que venía preparándose para su partido de este sábado por la segunda fecha del Grupo B de la Fase 1.

Renato Ricci, gerente del cuadro edil, nos confirmó que estudiará con el departamento legal diversos escenarios, entre ellos el pedido de puntos. El gerente deportivo de la ‘Franja’ también espera una pronta comunicación con la Liga 1 y asegura que le hubiera encantado estar presente en la reunión que tuvo este jueves la organización del campeonato nacional con los blanquiazules.

-Tras conocer la postura de la FPF sobre el retorno de Alianza Lima y el descenso de Carlos Stein, ¿Cuál es la posición de Deportivo Municipal?

Definitivamente hay un perjuicio para nosotros porque hoy hemos entrenado, se han hecho las pruebas de la federación temprano pensando justamente un partido. Ahora no va a ver ni uno ni otro, no enfrentaremos ni a Alianza Lima ni a Carlos Stein. Para mí esto no es una postergación del encuentro, sino se una eliminación . Esa es la palabra. Entonces, siento que no se ha pensado en Municipal. Han estado metidos en la situación de Stein, de Alianza, pero no en nosotros. Hemos sufrido un daño colateral porque nosotros absolutamente no teníamos nada que ver en el tema.

-¿Cuál es el principal perjuicio a Municipal?

Definitivamente no jugar esta fecha nos perjudica porque vamos a cerrar el fin de semana con un partido y no con dos, en un inicio del campeonato y en un formato de torneo que es bastante corto. Ahora, tampoco sabemos cuándo nos van a reprogramar esta fecha que entiendo es con Alianza Lima, no sabemos si al final de la Fase 1 o si es un miércoles, afectándonos porque jugaríamos tres partidos en menos 10 días. Estamos incómodos por todo esto y porque no nos han considerado en ninguna decisión. Quizás sea muy pronto para que el sábado enfrentemos a los blanquiazules, pero de repente se podría disputar entre martes o miércoles.

-¿La FPF no ha tenido ninguna comunicación con ustedes?

Fue así. Hasta que ya fue público, a nosotros nos llegó un correo oficial por la tarde indicándonos que la fecha está suspendida para Deportivo Municipal. Esa ha sido la única comunicación.

-¿Cuál es el paso que tomaría Deportivo Municipal ante esta situación?

Estamos evaluando. Vamos a evaluar qué hacer con el abogado del club. De igual forma deseamos conversar con la Liga 1 para ver cuándo tiene pensado desarrollar el partido con Alianza Lima. Es un torneo bastante corto, con 9 fechas y ponernos de acuerdo, pero debemos evaluar para beneficio nuestro porque se está afectando a Deportivo Municipal.

-Esta suspensión de partido afecta directamente a la competitividad del equipo...

Por supuesto. Del once de la primera fecha, ocho eran nuevos. Estos jugadores necesitan minutos para poder acoplarse a la idea de juego de Franco Navarro (DT). Ahora, no podemos realizar ni amistosos este fin de semana porque tenemos el tiempo en contra para sacar los permisos, las pruebas moleculares 48 horas antes y encima frente a un equipo de Liga 2 que esté entrenando porque todos los de Liga 1 están en competencia. Nos hemos visto envueltos en un problema que no era nuestro.

La decisión de la FPF y la Liga 1 sobre el caso Alianza Lima. (Fuente: FPF)

-¿Cuándo analizarán el caso con el departamento legal?

Ahora mismo. Debemos analizar todas las posibilidades. Tras eso conversaremos con la Liga 1 y tomar una decisión. Yo como gerente tengo que velar por el club.

-¿Es muy apresurado decir que Deportivo Municipal pedirá los puntos?

Es una de las alternativas que se va a evaluar si es que amerita el caso y de acuerdo a las conversaciones con la Liga 1. Pero sí es una opción como hay otras también.

-Frente a una situación inaudita como esta, ¿hubiera sido mejor contar con el apoyo de todos los clubes para una solución que no afecte a terceros?

Siempre los equipos pedimos eso al momento de tomar decisiones. Si es que no se puede conversar con todos, al menos con un grupo importante para buscar soluciones. Así se evita bajas y todos se conducen por un mismo camino. Creo que eso siempre es lo más salomónico. Sería genial que nos hayan considerado en la reunión que ha tenido la FPF con Alianza Lima, porque el partido de nosotros que se está postergando es el que jugaríamos con ellos.

-¿Te parece que el formato del campeonato también complica todo?

Al ser este torneo corto es complicado, pero esto no ha sido adrede. La FPF está tratando hacerlo de lo mejor posible dada la situación actual y poder cumplir la cantidad de partidos que se tiene que hacer en el año de una forma u otra. En eso sí nos adecuamos a lo que la federación diga y estamos dispuestos a que esto continúe.

