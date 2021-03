La selección peruana tenía un plan. Apurado por sus exigencias -1 punto en 4 fechas- debía tomar por asalto La Paz contra Bolivia y, luego, defender y ganar en Lima ante Venezuela. Con Zambrano o Araujo, o con Ruidíaz y Lapadula, ese era el plan. Sin embargo, la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 se suspendió y, aunque movió el planeamiento, se ganó tiempo para recuperar por completo a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, y para que algunos jugadores de la MLS sumen continuidad.

Ante este nuevo panorama, El Comercio buscó a Antonio García Pye, gerente de selecciones, para resolver algunas dudas que han quedado pendientes. Desde la FPF adelantan la que serían la gran novedad para los próximos meses: fechas triples en las Eliminatorias . Además, que el comando técnico de Ricardo Gareca dará prioridad a que el torneo local programe partidos en la fecha FIFA de marzo.

–¿Se puede afirmar o desestimar que Ricardo Gareca sugirió que el voto peruano en la reunión de Conmebol sea para que se suspenda la fecha de Eliminatorias?

Yo no he estado en la reunión, no te lo puedo asegurar. Lo que sí es que el presidente (Agustín Lozano) se contactaba permanentemente con él (Ricardo Gareca) y con Juan Carlos Oblitas cuando tenía que asumir la postura

–¿Esta decisión cuánto ha cambiado los planes que se tenían estipulados para el mes de marzo?

Las circunstancias van cambiando de a poco. Es un tiempo de incertidumbre en muchos aspectos, y la intención fue aprovechar la fecha para algún amistoso. Un empresario nos ofreció jugar con Chile. Nos comunicamos con la federación chilena (ANFP) para hacer un partido en los Estados Unidos, un amistoso con los jugadores que solamente puedan estar. Al jugarse en Estados Unidos la intención era, básicamente, captar a los de la MLS y algunos de México . Y bueno, estuvimos en ese trance hasta que la MLS como institución manifestó su negativa aduciendo que esta fecha al ser postergada iba a obligarlos a ceder jugadores en fechas no programadas para compensarlas. Entonces, tomaron la decisión de no cederlos. Y ante esa perspectiva, más allá de que no tenían legalmente la razón, entrar a un conflicto a través de FIFA, además de tiempo iba a desgastar, así que se optó por desestimar el partido.

–¿Entonces cómo se seguirá trabajando?

Así que la intención sé que ahora es que la Liga, de alguna manera, aproveche el periodo para descongestionar el calendario de la Liga 1. Y cuando la selección necesite más tiempo poder contar con éste. Dentro de tanto, los trabajos de campo son los que todavía siguen. Monitoreos, seguimientos, tanto a los de la Liga 1 como a los de afuera. Con los scouting y con los software con los que se cuenta para hacer ver una evaluación de los rendimientos y cómo van avanzando cada uno de los seleccionables y evaluar la aparición de algunos adicionales. También ir planificando lo que se viene de Copa América que se junta con la recuperación de la fecha de Eliminatorias. Viene bastante apretado el tema y hay que estar prevenidos.

Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz y Andy Polo continúan entrenando en Videna. (Foto: FPF)

¿En general se puede anticipar que el calendario de las Eliminatorias se siga prolongando?

Más que prolongarse, se va a apretar un poco. Ya en junio que era una fecha en la que se iba a jugar la jornada número 7 y 8, ahora, se va a jugar la 5 y la 6. Tengo entendido que la intención es que, entre setiembre y noviembre o entre setiembre y enero, las fechas dobles que hay programadas a dos de ellas convertirlas en triples para poder compensar las dos que se han suspendido. No se modifica el orden de los partidos, en junio jugamos contra Bolivia y Venezuela. Todo se corre.

–¿Ricardo Gareca planea viajar a Europa o seguirá trabajando de forma remota?

Va a ser difícil ahora con el tema de las restricciones, porque Europa va a comenzar cuarentena. No tiene sentido. Ricardo toma sus decisiones en función a las circunstancias, a la realidad de cada momento. Esperemos, si esto se mejora o las vacunas llegan y se abren las fronteras, posiblemente, lo evalúe. Ahora lo veo complicado. Igual es una decisión que tiene que tomar él.

–Sin el torneo local para fin de mes, ¿se planea realizar microciclos?

Son preguntas que le corresponden al comando técnico. Tengo entendido que, ahorita, la prioridad es que tengan actividad, que la liga avance, que los jugadores tengan movimiento, tengan fútbol . Se optó porque no tengan el calendario tan apretado o bien desgastado por una seguidilla de partidos. Quizás aprovechar un poco para darle oxígeno al calendario.

La selección peruana suspendió el tercer microciclo de entrenamientos. (Foto: @SeleccionPeru)

–¿En la oferta del posible amistoso contra Chile también se incluyó a Ecuador?

Se estuvo viendo la posibilidad porque sé que la federación ecuatoriana ha estado interesada en jugar, pero habían dificultades con los estadios. Es más, inicialmente, se estaba programando en el Hard Rock Stadium (contra Chile). Los demás estadios eran muy pequeños. Así que para conseguir un estadio un poco más amplio que permita que el porcentaje permitido sea suficiente para financiar el partido se pasó el amistoso a Tampa . Me parece que estaba en capacidad de recibir a 16 mil espectadores.

–¿Se podría completar jugar amistosos antes de la fecha doble de junio?

Tenemos al 90% de los jugadores fuera de la Liga 1 . No tendría sentido hacer amistosos en estos momentos.

–Sobre las cartas enviadas a jugadores del exterior: ¿Cuántas se enviaron?

Nosotros enviamos preventivamente algunas cartas a los convocados usuales . Le pedí la autorización al comando técnico para avanzar. Es decir, estamos hablando de Renato Tapia, Pedro Gallese, los que están permanentemente asegurados. No he pretendido adelantarme a ninguna novedad, así que se enviaron las que digo. Entre esos estaban los de la MLS y, por lo tanto, la intención era tenerlos para este partido amistoso (Chile).

Ricardo Gareca reconoce chances de Santiago Ormeño (Foto: @SeleccionPeru)

–Puntualmente por Santiago Ormeño. ¿No estaba entre los que recibieron la carta de convocatoria?

Como digo, envié yo en función a los que siempre están. La lista preliminar final las iban a dar el sábado (6 de marzo) después de la reunión (con Conmebol) en función al resultado . Al quedar postergada la fecha ya no hubo esa lista, así que el tema queda en ‘stand by’.

–¿Todas las cartas que se envían se pueden considerar como convocatorias oficiales?

Las cartas que se envían si son una convocatoria, porque el reglamento te exige hacer el llamado mediante las cartas con 15 días de anticipación al inicio del periodo FIFA. Al iniciarse la fecha FIFA el día 22 de marzo, el día domingo 7 era el momento límite. Sin embargo, nos adelantamos para realizar algunas el día viernes 5. Normalmente se envían unas 30 cartas, de las cuales unas 20 quedan como definitivas. A la semana, ya el profesor Ricardo Gareca hace la lista definitiva de los que van a estar que son 23 hasta 25 máximo . De esta manera estamos protegidos ante una eventualidad. Si se necesita a última hora por una contingencia a un jugador, lo podemos llamar sin que esté fuera de fecha porque ya están las cartas enviadas.

Santiago Ormeño viene pasando un buen momento en el fútbol mexicano. (Foto: Imago 7)

¿El nuevo fixture de la Copa América cambia mucho el planeamiento que se tenía?

Lo que cambia es que debutábamos tres días antes contra Qatar, que al no estar ese partido queda descartado. Entonces, empezamos con el que era el segundo partido (Brasil). Vamos a esperar la reunión para conocer el reglamento y las condiciones. Luego haremos el viaje a Cali para ver la sede y los campos, y todos esos detalles .

Con esta coyuntura, respecto a los actos de violencia en los estadios Alberto Gallardo y Monumental, ¿cuál es la postura de la FPF? ¿Cuáles son las reacciones concretas que piensan realizar?

No soy un vocero de la federación para un tema de esa naturaleza. Creo que ahí no hay mucho que darle vueltas. Es imposible que alguien con sentido común avale algo que lo único que hace es restar y no sumar para el fútbol peruano. Necesitamos que el fútbol comience a caminar en paz . Esperamos que los buenos hinchas sepan plantear bien su posición y que no perjudiquen la normalidad del fútbol local.

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO:

Simeone: "Estoy muy bien, esta Champions nos costó y hay que aceptarlo"