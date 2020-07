Era verano 2008 y resultó extraño ver a un ‘Camello’ pasear por La Victoria. “Ese es Soto, ¿no?”, se preguntaban los escolares que salían de colegio frente a Matute y sí, era Soto. No José, era Jorge, el ‘Camello’, que pintó su camiseta celeste por un tono más fuerte, el azul victoriano. En abril se visitó de blanquiazul y si bien a noticia no fue una sorpresa, si resultó extraño ver al ídolo de Cristal en tienda de Alianza Lima.

Hoy, Jorge Soto es noticia porque la Conmebol recordó que es el jugador peruano con mayor cantidad de presencias en la Copa Libertadores, superando al mítico Héctor Chumpitaz.

SU SALIDA DE CRISTAL

Se sabe que llegó a darle una mano a su hermano Pepe en la difícil situación en la que se encontraba-asumió la dirección técnica tras la salida de Arrué-, y ‘sacrificar’ esa imagen que tenía en Sporting Cristal, club en el que sumaba 14 temporadas.

“Jorge venía muy desgastado con el club y más de una vez hubo propuestas para que no siguiera”, contó Diego Rebagliati en el 2008, cuando había dejado de ser gerente deportivo de Cristal. Se especuló que su salida se dio luego del desencuentro que tuvo con Jorge Sampaoli en el 2007. Fue Juan Carlos Oblitas quien decidió que no seguiría para el siguiente año, debido a que tampoco había tenido mucha actividad por una operación en el pie izquierdo.

Empezaba la temporada 2008 y Jorge seguía pensando en La Florida. “Yo me retiro en Cristal. Les dije a los dirigentes que si no tengo la oportunidad de seguir, me retiro en este momento. No me veo con otra camiseta”, le contó a El Comercio en enero de ese año. Mientras él descarta la chance de ir a Juan Aurich –recién ascendido- y evaluaba una opción de Sport Áncash, en Alianza su nombre ya se mencionaba en La Victoria, aunque algunos lo descartaban.

"Es muy difícil que llegue a Alianza porque Jorge no quiere romper la buena imagen que tiene con la gente de Cristal", explicaba Pepe, aún asistente de Miguel Ángel Arrué, a inicios de año. Sin embargo, en marzo el técnico chileno dejó el cargo y el mayor de los Soto asumió el mando. Entonces, la idea de fichar a Jorge pasaba a sonar más fuerte.

CONVENCE EN ALIANZA

Era abril y Jorge Soto no tenía equipo, por lo que su hermano lo invitó a entrenar con el cuadro blanquiazul. Así, de cerca, podía convencer a la directiva de ficharlo. Incluso el entonces lateral se dejaba ver en Matute en los partidos de Alianza.

“No me agrada la llegada de Soto y Maestri a Alianza Lima, lo digo públicamente, pero no puedo imponer mi decisión, porque este tema se someterá a una votación entre los cuatro miembros que integran la Comisión de Fútbol”, declaró Rolando Sánchez a la agencia Andina. Finalmente, dicha Comisión aprobó la contratación y el 25 de abril ya era presentado. “Del puesto no hablé con José, digo, con el ‘profe’. Pero en donde juegue tengo que romperme”, dijo Jorge.

Así, llegó el debut ante Sport Áncash “para cinco puntos”, según El Comercio. Ingresó en el minuto 59 con el 0-0. Entró a jugar como volante por derecha y tuvo incidencia en el gol de victoria que marcó Paolo Hurtado. Fue aplaudido. Un ídolo de Cristal era bienvenido en Alianza.

La historia no siguió como se creía. Ese año Alianza tuvo muchas complicaciones, Pepe presentó su carta de renuncia que no fue aceptada. La situación de Jorge tampoco era estable y solo se mantuvo durante cuatro meses, hasta que finalizó su contrato tras el Apertura. Hasta que llegó Richard Páez en julio y el nombre del ‘Camello’ estaba en la lista de los que no seguían, sobre todo luego de la recordada despedida de Reimond Manco, en la que participaron Waldir Sáenz y Jorge Soto, entre otros. Salieron ambos, junto a Juan Jayo y Santiago Salazar.

En agosto se mudó para Arequipa para el Clausura de ese año debido a que el técnico era Bobadilla, con quién había jugado en Municipal en sus primeros años de carrera (1990-92). Llegó, en parte para “limpiar su imagen” luego de la forma cómo salió de Alianza. Llegó a jugar 16 partidos y logró marcar dos goles. Bajo la vista del Misti se despidió del fútbol el ‘Camello’ Soto le dijo adiós del fútbol profesional.

CARIÑO PRESENTE

Pese a que cambió de vereda por un rival directo, de Cristal a Alianza, la hinchada nunca dejó de quererlo. Dos años después, Soto declaró que no fue buena idea llegar a Alianza, tal como lo reconoció con otra entrevista a El Comercio.

¿Te arrepientes del final de tu carrera?

Sí. Siempre le voy a pedir disculpas a la gente de Cristal y a la barra por haberme ido a Alianza. Que quede claro que no me fui por un capricho o por pelearme con un directivo, me fui porque quería ayudar a mi hermano Pepe y porque le había dado mi palabra. No fue por ningún odio a nadie y sigo considerando a Cristal como mi segunda casa.

Sin embargo, el cariño celeste se vio reflejado en la Noche de la Raza Celeste del 2013 cuando el cuadro rimense se midió ante Danubio. El ‘Camello’ fue titular en ese encuentro y sobre el minuto 18 fue cambiado por Renzo Sheput en medio de la ovación de toda la hinchada. La victoria de 6-1 redondeó la noche.

Su historia está ligada a Cristal y regresó para trabajar en las divisiones menores. Fue técnico campeón de la reserva en el 2019, interino tras la salida de Manuel Barreto y ahora trabaja como asistente del actual comando técnico de Roberto Mosquera.

SUS NÚMEROS

14 temporadas

456 partidos

157 goles

4 títulos, el tricampeonato 94-96 y el 2005

1 final de Copa Libertadores

PERUANOS EN COPA

Jorge Soto 81 Héctor Chumpitaz 74 Juan Joya 69 Roberto Palacios 63 Juan Carlos Bazalar 60

