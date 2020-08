Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, ha sido una de las personalidades del fútbol que más ha intentado impulsar el reinicio de la Liga 1. El ‘Tigre’, incluso, tramitó permisos para poder trabajar en la Videna desde hace algunas semanas. La nueva paralización del torneo local no solo lo ha ofuscado, sino que lo ha hecho replantearse su permanencia en el Perú para los próximos días.

El aviso de Gareca a la Federación Peruana de Fútbol, apenas se dieron los incidentes de anoche, con la decisión del Gobierno de paralizar el fútbol otra vez, fue el siguiente: o se soluciona en el corto plazo o preferirá buscar un vuelo humanitario y volver a Argentina por unas semanas.

Lo último que se sabe sobre este caso es que en los próximos días (máximo lunes) se realizarán reuniones entre el Ministerio del Interior, Instituto Nacional del Deporte, Presidencia del Consejo de Ministros y la FPF para intentar elaborar un nuevo cronograma de retorno de la Liga 1. “Nuestra postura es que volvamos lo más rápido posible”, nos respondió hace unos minutos, el presidente de la FPF Agustín Lozano.

Ya el viaje de Ricardo Gareca a Buenos Aires era una posibilidad desde hace un par de meses y este se postergó ante la reactivación del fútbol. “No me sirve iniciar en agosto”, nos dijo en una entrevista en mayo. Su mensaje llegó muy rápido a las esferas del Gobierno y la reacción fue darles licencia para iniciar la reactivación. Al final, Gareca aceptó que el cronograma contemple un reinicio para el 7 de agosto, canceló su viaje y tramitó los permisos para poder reunirse con su comando técnico en el complejo deportivo de la Videna de San Luis.

Ricardo Gareca tramitó permisos para poder trabajar en la misma Videna con su comando técnico.

-Acto de presencia-

Anoche, más allá de los lamentables sucesos con los hinchas de la U en las afueras del estadio Nacional sin respetar el distanciamiento social, llamó la atención la presencia de Ricardo Gareca en las tribunas del estadio Nacional para seguir las incidencias del Universitario-Cantolao. Es de conocimiento que el ‘Tigre’ tiene una lista de jugadores del torneo local que podrían unirse al universe de convocables en el corto plazo. Además, según fuentes de su entorno, su presencia en el coloso de José Díaz fue un gesto de respaldo a esta decisión de darle luz verde al campeonato local de Primera División.

La actitud demandante del ‘Tigre’ tiene mucho sentido debido a que los tiempos se acortan para su labor como seleccionador nacional. La FIFA todavía no cede y aún se mantiene octubre como fecha tentativa para el reinicio de las Eliminatorias mundialistas. Incluso, ya se había establecido que en setiembre se reinicien los entrenamientos de la selección peruana en la Videna con futbolistas del torneo local.

“Para la fecha FIFA doble de setiembre no se han planteado aún amistosos, sin embargo esas fechas se podrían usar para que se organice un microciclo de la selección peruana y entrenar con algunos futbolistas disponibles en la Videna”, nos explicó Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol.

Ricardo Gareca presente en el partido entre Universitario y Cantolao.

Esta nueva paralización, sin duda alguna, ha removido cada rincón del área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol. Por eso será clave la gestión de las cabezas de la FPF y Liga 1 para plantearle al comando técnico de la Blanquirroja el nuevo plan de reactivación. Y, por otro lado, existe inquietud por definir si FIFA y Conmebol van a reconsiderar el cronograma de retorno de torneos internacionales ante la crisis sanitaria que aún padecen la mayoría de países sudamericanos.

“Es mentira que se quiera ir de la selección. Hasta ahora no he tenido contacto con Ricardo. Hemos tenido horas de muchas reuniones con autoridades y funcionarios, no hemos parado con eso. Entiendo que el profesor quiera ver a su familia, ha pasado bastante tiempo y eso no es fácil para nadie. Yo mismo me sentiría así. Si necesita viajar a Argentina, en eso sí lo vamos a apoyar. Espero que el profesor mantenga la calma, se le quiere mucho, lo queremos mucho”, nos aclaró Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Entre lunes y martes podrá tenerse un panorama más claro sobre lo que se viene para la Liga 1. En tanto, Ricardo Gareca no descartaría hacer una conferencia de prensa a inicios de la próxima semana y exponer su punto de vista ante esta nueva crisis. No nos sorprendamos si eso pasa.

