El fútbol peruano otra vez vive una situación extrema. Ante nuestro llamado, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, entendió que era importante salir al frente para dar su versión por esta nueva crisis que ha determinado una paralización indefinida del torneo local. Su versión oficial es que entre lunes y martes podrá conocerse una nueva fecha de reanudación. ¿Hay autocrítica por este accidentado intento de reinicio de Liga 1 con numerosos hinchas de la U en las afueras del Nacional? Saquen ustedes sus conclusiones.

-¿Qué medidas piensan tomar como Federación ante esta crisis?

Nosotros hemos cumplido a cabalidad y de manera profesional con todo. Después de la suspensión que ha ocurrido después del primer encuentro, lo primero que queremos decir es que vamos a colaborar abiertamente con el gobierno para reanudar la Liga 1 y continuar con todo lo programado.

-¿Ya se comunicaron con el ministro del Interior (Jorge Montoya)?

Hemos tenido comunicación con autoridades del gobierno, no necesariamente con el Ministro del Interior o el Primer Ministro (Walter Martos). Pero entiendo que le han transmitido el mensaje de la Federación y que se ha alimentado de informaciones fundamentales para tomar algunas decisiones. Hoy ya tenemos un marco de flexibilidad para llegar a un entendimiento. La Federación es un aliado del gobierno, si algo tenemos que hacer para que nos den luz verde, lo haremos. Haremos todo lo necesario.

-¿Por qué replantear así el reinicio del fútbol?

La industria del fútbol está relacionada a la vida y trabajo de miles de personas. No solo es la vida y economía de los futbolistas. No podemos desamparar a tantas familias que dependen de esto. La Federación garantiza todo lo que sea necesario, todo lo que el Gobierno pida, lo vamos a cumplir. Tenemos que unirnos todos para eso: capitanes de clubes, agremiación, dirigentes, los jefes de barra, los comunicadores sociales. Los invito a unirse a esta reactivación que es el sostén de miles de hogares peruanos.

-¿Ya hubo reuniones con autoridades del Estado post incidentes con hinchas de la U?

De momento nos hemos reunido con el Jefe del IPD, con algunos ministros de Estado, no puedo revelar nombres aún. Igual quiero que todos sepan que ya estamos enlazados con el gobierno, que estamos tocando las puertas para que nos escuchen. Quiero pedir tranquilidad a la comunidad deportiva.

-¿Hay autocrítica de la Federación por este reinicio tan accidentado?

Nosotros como Federación rechazamos este tipo de actos que se han producido sobre todo en este contexto de salud que vivimos con el COVID-19. Pero la Liga 1 está en constantes reuniones para evaluar todo lo que ha pasado, no con la finalidad de buscar un culpable o ver en qué fallamos. Hemos trabajado 150 días, créeme, con un gran número de profesionales, hemos trabajado a full. Hemos tratado de ser perfectos, pero nunca lo vamos a ser al cien por ciento. Hay cosas que escapan de nosotros, pero hay un esfuerzo enorme de un equipo brillante. Lo único que nos queda es evaluar qué nos faltó y coordinarlo con el gobierno. Porque hay cosas que no dependen de nosotros. La seguridad y el orden público es algo que no vamos a poder controlar. Yo llamo a los jefes de barra de los clubes al entendimiento y a la comprensión. Estas cosas no la vamos a controlar como Federación, solo depende de nuestra Policía Nacional. La Policía muchas veces nos ha dado indicadores satisfactorios, por ejemplo en la última final de la Copa Libertadores.

-¿Y qué pasó anoche entonces?

De repente faltó un plan de contingencia sabiendo que la U y Alianza tienen un gran arrastre popular.

-¿Fue más un error del Ministerio del Interior?

La Policía ha controlado peores manifestaciones. Lo que agrava esta manifestación de anoche es que nos arrastra al riesgo de contagio y están de por medio las vidas humanas. El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizarnos la vida humana. Eso hace complicada esta manifestación. La Policía siempre ha manifesta eficiencia, pero ayer algo falló, pero no me corresponde a mí decirlo. Lo que sí quiero decir abiertamente es que la Federación a va a apostar que la reanudación sea cuanto antes. Vamos a dar la logística que se requiere y ganarnos la confianza de nuevo.

-¿Ese oficio de la Dirección General de la Policía no anticipaba que no había plan de contingencia?

Nosotros no lo entendimos así el oficio, no entendimos que “la Policía nos dejaba solos en el tema”. Porque los partidos amistosos que hemos hecho han sido con presencia policial. El Municipal-Alianza salió a la perfección. En el Univesitario-Cantolao hubo gente del Ministerio de Salud inspeccionando y nos han felicitado al final. Por ahí seguro alguien pensó “está demás decirle a la gente que no se aglomere”.

Oficio del Ministerio del Interior a la Federación Peruana de Fútbol en la previa del U-Cantolao.

-¿Esa no puede ser una negligencia?

Podríamos hacer muchos supuestos, pero no quiero ser irresponsable para afirmar algo así. No sé finalmente cómo analizaron ellos las cosas.

-¿Pero el partido específico de la U no demandaba más prevención sobre todo por lo visto con los fuegos artificiales por el aniversario del club la noche anterior?

Pero es difícil analizar desde tantas aristas. Porque si no hubiera pasado nada, hubiéramos dicho “qué bueno que se jugó en el aniversario”. Siempre cuando pasa algo malo, vemos las cosas así. Esa es la democracia de opinión. Nosotros no buscamos culpables, ni decimos que no podemos mejorar.

-¿Y con lo ocurrido con Binacional ya no era un indicativo para postergar el reinicio del torneo?

Ese caso ya tiene su proceso en la Comisión Disciplinaria y nosotros vamos a ser respetuosos. Después no hemos tenido otro caso confirmado. Los casos individuales, cada club ha actuado como corresponde. Lo que tengamos que sancionar, lo vamos a hacer. Hemos tratado de hacer todo bien y ya habíamos postergado el inicio una vez. Fuimos flexibles al pasarlo al 7 de agosto, cuando la idea era hacerlo el 1 de agosto. Detrás del fútbol hay miles de personas, haremos todo lo posible para que se reanude. Pido reflexión a los que dicen “a quién le importa el fútbol”. Si el Estado nos da mayores exigencias, la vamos a cumplir.

-¿En cuánto podría reactivarse el fútbol?

Entre lunes y martes ya podremos hacer un anuncio oficial. Hoy no tenemos fecha. Nuestra propuesta será lo más pronto posible, pero tenemos que escuchar al Gobierno. Si fuera por mí, que el fútbol vuelva la semana que viene.

