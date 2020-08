El punto máximo de popularidad del término ’burofax’ en las búsquedas de Google había sucedido en julio de 2006, con un promedio de 33. El pasado martes, Lionel Messi subió esa cifra al pico más alto al pedirle a FC Barcelona su salida, haciendo válido una cláusula de su contrato en el cual podía hacerlo antes del inicio de la presente temporada, la última vinculada con los culés. El club catalán afirma que quien lo contrate, deberá desembolsar 700 millones de euros.

Para el astro argentino el tema es claro. Para él, con el aviso vía burofax, ya es jugador libre y no tiene vínculo alguno con el Barcelona. Por eso no se presentó a las pruebas PCR, en donde sí estuvo Luis Suárez, primer paso del inicio de los entrenamientos. Pero no será tan fácil librarse ya que los directivos azulgranas aducen que la fecha límite era el 10 de junio, con el final de la temporada, y la decisión se confirmó el 25 de agosto. Por otro lado, los abogados de Messi se acogen a que la pandemia por el Coronavirus retrasó el final de la misma, según lo dictado por la FIFA.

Así, de manera indirecta, el máximo ente del fútbol mundial entraba en esta disputa. Ahora, puede convertirse en un actor principal ya que puede facilitarle a Messi un transfer provisional. La FIFA juega un papel importante al tener reglas a favor del futbolista, la cual evita que se quede sin jugar por un largo periodo de tiempo. Esto también se ampara con el TAS y los derechos laborales de la Unión Europea. Lionel Messi puede fichar por cualquier club para luego pedir este documento. El único problema sucedería si Barcelona le hace un juicio y lo gana.

Lionel Messi pidió una reunión con la directiva del Barcelona para acordar una salida en buenos términos | Foto: EFE

“El transfer lo puede obtener en pocos días, pero la FIFA no se meterá en si debe haber o no un precio o si este es desorbitado. Por tanto, ningún club del mundo se arriesgaría a inscribir a un jugador sin saber si, un año después y por sentencia de los juzgados laborales de Barcelona, el jugador puede ser condenado a pagar 700 millones de euros por su salida”, explicó Juan de Dios Crespo, abogado especializado en derecho deportivo, en EFE.

Es decir, el Manchester City, por ejemplo, puede fichar a Lionel Messi sin pagar un solo Euro hoy, pero corre peligro que el Barcelona le cobre hasta el último centavo en un futuro. Que vaya a jugar a otro país no genera problema alguno. “Se iría sí o sí, por el derecho a trabajar, aunque luego la indemnización la indicará un juez, mucho más tarde. Pero no sería un traspaso, sino una indemnización. El Certificado de Transferencia Internacional, aunque denominado ‘provisional’, se lo daría la FIFA sin ninguna duda”, agregó Crespo.

Los hinchas del FC Barcelona reclamaron en la sede del mismo club por la salida de Lionel Messi. (Foto: AFP)

-TRANSFER PROVISIONAL-

Pero, qué es un transfer provisional, documento que podría ayudar a Lionel Messi a jugar por otro equipo. Según el reglamento de transferencias de la FIFA, en el punto 8.2, la ’Pulga’ deberá tramitar su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) a través del Transfer Matching System (TMS) para jugar en otro país, un paso que puede ir haciendo desde ahora mismo.

Cuando este plan parecía moverse a la perfección, La Liga mandó un rotundo comunicado en la mañana del domingo. En este se lee que no tramitarán el CTI hasta que se pegue la cláusula de rescisión del contrato. Por esto, el argentino deberá buscar un CTI provisional, que se lee en el término 7 del punto 8.2: si surge un conflicto contractual entre el club anterior y el jugador profesional, la FIFA tomará medidas provisionales.

Otra forma de conseguirlo, era si el país de procedencia no respondía el pedido en quince días. El anuncio desde España deja claro que no será posible esta opción. El espíritu de la norma es proteger al futbolista así que Lionel Messi no se quedará sin jugar más allá que el Barcelona le haga algún juicio. En 2017, el ’10′ firmó su último contrato con los catalanes, hasta 2021. En ese mismo se lee que podía irse libre una temporada antes, es decir, este año.

El Libro de Pases en Inglaterra cerrará el 16 de octubre, mientras que en Italia y Francia será el 5. Estas son las tres ligas en donde más suena su nombre. Manchester City, por contar con Pep Guardiola y Sergio Agüero, encabezan la lista en los rumores de su nuevo club. El PSG, club que se muestra dispuesto hasta a pagar su cláusula, e Inter de Milan se mantienen a la expectativa. No podrá llegar luego de esas fechas en caso no quede libre.

La camiseta de Lionel Messi aún se vende en la tienda oficial del equipo azulgrana. (Foto: AFP)

-CASOS PERUANOS-

A inicios de este año, Christian Cueva llegó a Pachuca, pero demoró en hacer su debut. Su mala salida del Santos brasileño generó su negativa en tramitar el CTI. Los ’Tuzos’ recurrieron a la FIFA para obtener un permiso provisional, el mismo que seguramente buscará Lionel Messi en algunas semanas. El argumento de ’Aladino’ para dejar el ’Peixe’ fue un atraso en sus pagos.

Esto no libraba al Pachuca ni Cueva de una demanda del Santos, cosa que también puede suceder con Messi y su nuevo club. El cuadro brasileño buscaba el reembolso por los 7 millones de dólares que pagó al Krasnodar por sus servicios. Finalmente, ellos mismos lo mandaron a préstamo por un año al Yeni Malatyaspor.

Christian Cueva fue presentado por el Yeni Malatyaspor , equipo de la primera división de Turquía. (Foto: Yeni Malatyaspor).

La FIFA concede el transfer provisional en un acto de derecho deportivo donde se priorice la continuidad del futbolista. Sin embargo, es un recurso donde el jugador debe estar muy seguro que luego no tendrá problemas judiciales.

Esto ocurrió con Jean Ferrari, quien fue transferido en 1998 al club Jorge Newbery, un equipo de la tercera división argentina en ese entonces, con la única intención de liberarlo del pago de impuestos y financiar mejor un traspaso a un club del extranjero. Esta mala gestión, durante la presidencia de Alfredo González en Universitario, pudo dejar al ex volante “congelado” deportivamente. Sin embargo, el transfer provisional FIFA le fue concedido para firmar por el Extremadura de España.

“Así es, me tocó hacerlo en 1998. La esencia de la norma está en hacer que el futbolista siempre esté activo desarrollando su profesión sin objeción a cualquier controversia contractual”, nos explica Ferrari. Lionel Messi ya se maneja como ex jugador del Barcelona. De todos modos habrá una segunda etapa en esta historia de idilio roto con el Barcelona. A Christian Cueva, en un momento extremo de mala relación con el Santos, le funcionó este recurso. ¿Ocurrirá lo mismo con la ‘Pulga’?

