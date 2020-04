Una ley que se cumple en varios cracks es que para llegar a serlo, primero hay que ver y tratar de imitar a otro. Es el caso de Luis Suárez, quien antes de convertirse en una estrella del fútbol mundial, siguió los pasos de nada menos que Gabriel Batistuta. El ‘Pistolero’ confesó la admiración que sintió desde niño por el exdelantero argentino.

Kylian Mbappé es el mejor delantero del mundo y Real Madrid se vuelve a sentir tentado

Barcelona quiere vender a Philippe Coutinho y él muestra su preferencia: quiere volver a la Premier League

De crack a crack. Así fue la charla que mantuvieron el exfutbolista argentino y actualmente periodista, Juan Pablo Sorín, con otra de las más grandes figuras del fútbol argentino: Gabriel Batistuta. Sorín realizó la entrevista en Instagram Live, donde mostró un emotivo vídeo de Suárez, que estaba dirigido esencialmente a ‘Batigol’.

“Me gustaría decirte que fuiste un ídolo desde chico para mí. Futbolísticamente, fuiste lo mas grande que vi, con una calidad terrible, una fortaleza impresionante y capacidad de hacer goles de todos los colores”, le dijo el ‘Pistolero’ en el video a Batistuta.

Entonces, el delantero uruguayo continuó sus halagos en el vídeo y nunca ocultó su gran admiración por la leyenda argentina. “Intenté imitarte desde chico y por eso te admiro mucho. Para mi sos un ídolo. Me gustaría poder conocerte y hablar de fútbol cuando pase todo este mal momento” dijo Suárez.

Luego de verlo y escucharlo atentamente, Batistuta no dudó en responder los elogios del atacante del Barcelona. “¿Dijo que trató de imitarme? ¡Le salió demasiado bien! Siempre me hace saber que fui su ídolo. Pero encima lo invité a comer un asado y no quiere venir. Ya habrá momento para juntarnos con Luis, je”, replicó.

Mientras tanto, el ‘Pistolero’ continúa con la recuperación de su rodilla derecha y espera con ansias volver a entrenar con el Barcelona. Aún no es el momento por la crisis mundial que atravesamos actualmente por el coronavirus, pero el uruguayo tendrá tiempo para regresar al esquema de Quique Setién cuando se retomen las acciones.

MÁS EN DT

VÍDEO RECOMENDADO