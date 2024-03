¿Dónde ver Chivas vs. América? | La guía de canales que presentarán el Clásico Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF en el estadio Akron es larga, sin embargo, aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo minuto de este partidazo. Si te encuentras en México, el juego irá por 2 señales: FOX Sports y FOX Sports Premium, si estás en Sudamérica tendrás que sintonizar Star Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. En Estados Unidos, la transmisión va por Foxsports.com, Fox Sports 2 y FOX Sports App.

