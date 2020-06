Las polémicas en el fútbol están tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Los audios que filtró últimamente el periodista argentino, Jorge Lanata, es un claro ejemplo, al dejar en evidencia el arreglo de árbitros entre el actual presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, y el ex presidente de la AFA, Julio Grondona para beneficiar al equipo azulgrana.

En su programa Lanata sin filtro por Radio Mitre, el periodista reveló algunas llamadas telefónicas entre ambos dirigentes, en las que coordinan el pedido de árbitros en ciertos partidos, además de la modificación de horarios, entre otros manejos.

El teléfono de Grondona estaba siendo intervenido por orden judicial en el marco de la investigación de la financiera Alhec Tours, por lo que en las últimas horas se conoció la serie de audios de un diálogo con Tinelli realizadas “entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2013 y revelan árbitros elegidos a dedo, cambios de horarios de partidos y otros manejos para favorecer a San Lorenzo”.

“Julio, ya que nos ponen el lunes, ¿no nos pueden poner más tarde? A las 7 u 8 de la noche, para que por lo menos vaya la gente que labura. Porque nos está put... todo el mundo”, le consultó Tinelli a Grondona, en la previa de un partido de San Lorenzo contra Argentinos.

Ante ello, el expresidente de la AFA, que falleció hace seis años, dijo: “OK, lo voy a llamar entonces a Abal Medino. O a (Sergio) Berni. O alguno de seguridad”. Finalmente, el horario del partido fue modificado y Grondona lo comunicó en otra llamada. “Lo único que espero es que ganés”, expresó.

Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quien entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Sino seré querellante. https://t.co/hoRycOCj2x — marcelo tinelli (@cuervotinelli) June 29, 2020

Otro hecho que salió a la luz en los audios es el pedido de Tinelli para el cambio de árbitro. “A mí (Silvio) Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a (Germán) Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?”, exigió a cinco días del duelo entre San Lorenzo e Independiente en el 2013.

Ante ello, Grondona lo calma y responde lo siguiente: “esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?”. El árbitro no fue cambiado y San Lorenzo ganó 1-0, sentenciando el descenso del ‘Rojo’ aquel año.

Tinelli y Grondona también hablan de dinero. “Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras” le pide el expresidente de la AFA, aunque no especifica de qué se trata. Luego le pregunta sobre el nuevo estadio de San Lorenzo: “¿Arreglaste lo de la obra? Ponele la fecha que quieras. 30, 60, 90 días. Estoy con los cheques de Arsenal, con los de San Lorenzo. Al final, voy a poner una financiera yo”.

Es así que con estos reveladores audios, Lanata confirma el secreto a voces que ha trascendido en el fútbol argentino durante muchos años. Las llamadas con Tinelli certifican el muy comentado poder de Julio Grondona en los 35 años que estuvo al frente de la AFA.

