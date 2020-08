Bayern Múnich se encuentra ad portas de disputar una nueva final de la Champions League este domingo frente al PSG. La última ‘Orejona’ que ganó el club alemán, en la temporada 2012-13, tuvo a Claudio Pizarro como integrante de aquel equipo de Josef Heynckes. El Comercio pudo acceder a una conferencia de prensa del cuadro ‘bávaro’ en la que estuvo presente el peruano. Consultamos por el reemplazo de Paolo Guerrero y también habló de las posibilidades de los dirigidos por Hansi Flick en la Liga de Campeones. Asimismo, se refirió a un tema que fue tendencia en nuestro país: el atacante mexicano-peruano Santiago Ormeño.

El Comercio fue el único medio peruano que estuvo presente en la conferencia que convocó a Claudio Pizarro, Paulo Sergio y Martín Demichelis. Los tres sudamericanos fueron jugadores del Bayern Múnich: los dos primeros consiguieron en alguna ocasión la Champions League, mientras que el argentino disputó la final del 2010.

El ariete nacional, muy relajado desde la comodidad de su auto, ingresó a la hora pactada a la conferencia establecida por el Bayern Múnich (12:00 p.m.). Fuimos los terceros en preguntar y el ex ariete de la selección peruana estuvo abierto al diálogo y se mostró con gran disposición.

Nuestra primera interrogante rondó en torno al delantero Thomas Müller, para seguir el protocolo del club, y la segunda se enfocó en la selección peruana y Paolo Guerrero.

Pizarro y Müller compartieron el plantel que ganó la Champions League en 2013 | Foto: Bayern Múnich

-Saliendo del tema Bayern Múnich y Champions League, con Paolo Guerrero lesionado en la selección, ¿quién debería ser el reemplazo para el inicio de las Eliminatorias?

Es una pena lo que le pasó a Paolo Guerrero, un jugador muy importante para la selección peruana. El reemplazo, obviamente, es una decisión que debe tomar el comando técnico. Imagino que jugará con alguno de los que está detrás de Paolo y pondrá un volante nuevo. Imagino eso, que será uno de los habituales. Pero no lo sé.

¿Qué piensa Claudio Pizarro sobre Müller? Esto le respondió a El Comercio | Video: Leonardo Torres

-Claudio, conoces muy bien a Thomas Müller, un delantero dominante y muy completo, ¿cuál es su mayor fortaleza?

La mentalidad alemana no es un secreto para nadie, son jugadores que mantienen la concentración durante todo el partido, cosa que no es fácil. Mantenerte dentro del juego, enfocado, por un periodo tan largo no es habitual y requiere destreza. Aparte de ello, lo que puedo destacar de Thomas es la capacidad para adaptarse al juego. Lee muy bien las situaciones del partido y lo hace a una velocidad que lo lleva a sobresalir. Ha adquirido esa experiencia con el tiempo y ahora la ha puesto al servicio del equipo, para la satisfacción del Bayern Múnich.

¿Quién debería reemplazar a Guerrero? Esto respondió Pizarro a El Comercio | Video: Leonardo Torres

La dinámica indicaba que cada periodista realizaba dos consultas y señalaba quien le gustaría que respondiese. Los medios brasileños se fijaron en Paulo Sergio, los argentinos y colombianos lo hicieron más frecuente con Demichelis y hubo un medio mexicano que realizó una consulta que es destacable.

El periodista Andrés Díaz, del portal Medio Tiempo, realizó la siguiente consulta sobre Santiago Ormeño: “¿Qué tanto conocimiento tienes sobre Santiago Ormeño? Se especula que pueda ser convocado para la selección peruana. Es nieto de Walter Ormeño, ¿le ves potencial de selección?”.

El ex jugador del Werder Bremen dijo lo siguiente: “Muy poco se ve el fútbol mexicano en Alemania y lo sigo muy poco. He escuchado de Sergio Ormeño (sic) porque lo han comentado en Perú, porque existe la posibilidad que sea convocado, pero no lo he visto. Cualquier jugador que pueda aportar sería muy importante. Ojalá tome la decisión de jugar por el Perú”.

Quién es Santiago Ormeño, el jugador peruano que juega en el Puebla de México

Sobre la Champions League, Fernando Palomo de ESPN consultó: “¿Recuerdas alguna temporada tan dominante de un centrodeldntero en Europa como la de Lewandowski?”

El ‘Bombardero de los Andes’ replicó: “Hace tiempo que no. Por ahí Drogba, con quien pude compartir vestuario, pero lo que ha hecho ‘Levi’ este año ha sido impresionante. Con la experiencia que tiene ha podido hacer muchos goles en la liga y también en la Champions. Ojalá pueda conseguir el récord de Cristiano Ronaldo”.

Sobre las posibilidades del Bayern frente al PSG para la final, Pizarro destacó: “El Bayern está pasando por un gran momento, lo ha demostrado en los últimos partidos. Sobretodo cuando pasó por encima del Barcelona. El único problema que podría haber es la potencia del PSG en sus delanteros; sin embargo, en líneas generales, veo al Bayern mucho más potente y con más chances de ganar la Champions League”.

Final de la Champions League | Foto: GEC

Por último, destacamos la pregunta realizada por el periodista de TUDN, quien preguntó lo siguiente: “¿Cómo sintieron la crisis que generó el Bayern en el Barcelona tras el 8-2?”

Pizarro indicó: “Para exjugadores o gente ligada al Bayern fue una sorpresa el partido entre Bayern y Barcelona. Los alemanes con una supremacía muy clara y por su parte el fin de una era en Barcelona. Me sorprendió ver un equipo español sin fuerza y sin ganas. Buscarán un cambio sin duda alguna. El Bayern pasa un momento extraordinario, lo superó con facilidad”.