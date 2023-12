Como en tantas otras noches gloriosas para su equipo, Gianluca Lapadula volvió a darles una alegría a los hinchas del Cagliari al marcar uno de los goles en la gran victoria de su escuadra por 2-1 ante el Sassuolo, en partido correspondiente a la fecha 15 de la Serie A italiana.

El atacante ítalo-peruano anotó el 1-1 de su club a los 90′+4, y unos minutos después, aparecería Leonardo Pavoletti (90′+9) para anotar el 2-1 definitivo con una espectacular ‘chalaca’.

Pero no todo fue alegría para el jugador de la selección peruana, pues en pleno partido preocupó al resto de sus compañeros al sufrir un fuerte golpe en la nariz por parte de un futbolista rival, cuando ambos disputaban la tenencia del balón.

Ello ocurrió a los 62 minutos del choque. Ruan Tressoldi, el futbolista que chocó con Lapadula, fue expulsado.

Luego del encuentro, el popular ‘Lapagol’ brindó unas declaraciones en las que dio a conocer su estado de salud tras el fuerte golpe recibido en la cancha:

“Creo que me rompí otra vez la nariz. No tenía máscara porque ya había sufrido una fractura en Turín contra Juventus y no podía usarla. Le pedí al entrenador no abandonar el campo a pesar del problema en la nariz, estoy feliz de retribuir su confianza”, dijo el jugador.

Además, el delantero publicó en Instagram una imagen con la siguiente leyenda que lo destaca como un verdadero guerrero del fútbol:

“¡El sufrimiento siempre será una posibilidad para aquellos que nunca se rinden!”