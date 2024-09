Paolo Guerrero celebra trinfo en mundial de clubes y se corona campeon mundial con corinthians CORINTHIANS (BRA) X CHELSEA (ING) / Otavio Valle

Este Diario conoció que la ‘Culebra’ tenía ofertas del fútbol árabe, asiático y europeo -de Alianza Lima nunca hubo nada concreto, pese a los rumores-, pero se inclinó por el ‘Timao’ y compartirá vestuario con el neerlandés Memphis Depay. Incluso el peruano debutó este fin de semana último en la caída 2-1 ante Botafogo. Ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo evitar la derrota.

“Él es muy práctico. Si le ofreces un buen contrato, tanto deportivo como económico, lo analizará a profundidad. Y si le convence, lo tomará”, nos habían dicho desde su entorno en los días en los que su nombre sonaba en Matute para un posible regreso a Alianza Lima que seguramente se dará en los próximos años. El volante decidió dejar su vida en Arabia luego de seis años y se mudó a Sao Paulo.

¿Qué inclinó la balanza a favor del Corinthians pese a las propuestas que manejaba? El director técnico. Ramón Díaz lo dirigió en Al Hilal (2022-23) y tuvieron buena química. El argentino se enteró que estaba libre y pidió su contratación, lo que sería la segunda bomba del club en el mercado de pases luego de gastar una fortuna en Memphis Depay, el neerlandés que se convirtió en el mejor pagado de Sudamérica con un salario de siete millones de dólares anuales.

André llegó a Sao Paulo y el hincha del Corinthians lo recibió con una ovación. El recuerdo de Paolo Guerrero está ahí y esperan que la ‘Culebra’ siga ese camino. Eso sí, el contexto es totalmente distinto. El ‘Depredador’ llegó a un ‘Timao’ campeón de América, Carrillo llega a un equipo que pelea por no descender en el siempre difícil Brasileirao. La derrota ante el líder Botafogo los dejó en el puesto 18 con 25 puntos, aunque están solo a tres de salvarse. A unque tienen por delante los cuartos de final de la Copa Sudamericana y las semifinales de la Copa de Brasil, en el elenco blanco la única prioridad es mantener la categoría. Y para eso llegó Carrillo.

Así analizan a André Carrillo en Brasil

El recuerdo de Paolo Guerrero perdurará en Corinthians. “Es un ídolo”, afirma la periodista Raisa Simplicio de GOAL Brasil sobre el delantero de 40 años que el sábado debutó con Alianza Lima en un día tan emotivo como histórico. André Carrillo, entonces, llega a un club que ve con buenos ojos al futbolista peruano y con una hinchada que, influenciada por la nostalgia, podría darle más tiempo para su adaptación.

El problema está en el presente del ‘Timao’ en el Brasileirao. “Es un club que actualmente tiene muchas dificultades en lo económico”, señala Michel Corbacho. “El equipo tiene muchas deudas, dificultades con pagos. Tiene muchos problemas fuera del campo”, añade Simplicio.

Pero el problema de Carrillo no solo podría estar fuera de los campos, sino también en la competencia interna. No ha llegado como figura. “Las expectativas son pocas”, afirma Corbacho. “Ha generado una buena expectativa porque tienen algunos recuerdos del partido entre Al Hilal y Flamengo por el Mundial de Clubes el año pasado en el que fue una de las figuras. Pero no es la misma sensación que se tuvo con Paolo Guerrero”, dice Simplicio.

Carrillo tendrá que encontrar su espacio en un esquema táctico que no contempla extremos. Ramón Díaz suele juga con el conocido 3-5-2 / 5-3-2 en el que el peruano podría situarse en la volante. “Es un gran jugador que puede dar velocidad por la banda, pero lo veo como suplente. Tiene a Garro, Ángel Romero, Talles Magno y Depay por delante”, analiza Corbacho.

“Se espera que juegue bien, que se gane un puesto en el equipo titular. Todos saben que es un jugador importante y que el entrenador lo conoce. Pero hoy, en ataque, Corinthians tiene un equipo muy bueno”, agrega Simplicio.

Posiblemente sin pensarlo, Carrillo ha respondido a sus ‘haters’. Ha dejado el (ahora) competitivo fútbol árabe para jugar en el siempre difícil Brasileirao. Y lo hace también pensando en la selección peruana. El volante quiere ser llamado nuevamente para los partidos de octubre por Eliminatorias y sabe que con minutos de juego, competencia alta, su vuelta es posible. Tiene 33 años y la Bicolor necesita de él.