La convocatoria de Ricardo Gareca de la selección peruana para la fecha triple de las Eliminatorias tiene los nombres que se esperaban: el retorno de Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz, la presencia confirmada de Gianluca Lapadula y la ‘sorpresa’ de Gabriel Costa. Esta vez no fueron considerados Santiago Ormeño y Alex Valera.

La actualidad de Guerrero y Ruidíaz se ha comentado en distintas notas. El primero ha regresado tras su lesión en el Inter y el fin de semana marcó un tanto, el segundo es el goleador de la MLS. Entre ambos saldrá el atacante titular para estar ante Uruguay, ya que Lapadula no podrá estar por suspensión.

Gianluca Lapadula reaparecerá en el segundo partido, el domingo 5 ante Venezuela. Y ahí otra preocupación para Ricardo Gareca, ya que el atacante aún no tiene equipo en Italia y podría llegar sin minutos a los entrenamientos.

Si bien Ricardo Gareca siempre ha dicho que el jugador siempre se potencia cuando llega a la Videna, ya en la conferencia de prensa mostró su preocupación por Lapadula. “Teníamos expectativas de que se integre rápidamente a un equipo. Se ha dilatado más de lo esperado. De todas maneras, se está preparando”, declaró el técnico de la selección.

Situación de Lapadula

Con contrato hasta el 2023 con el Benevento, el futuro de Gianluca Lapadula aún no se define. Se sabe desde Italia que el club que ahora está en la Serie B, quiere venderlo ya que es un jugador que interesa en el mercado. Aunque el cuadro usó a Lapadula como imagen para la presentación de su nueva camiseta.

Lapadula formó parte de la presentación de la camiseta de Benevento. (Foto: Instagram)

Sin embargo, faltan once días para el cierre del libro de pases y aún no se concreta alguna opción y esto preocupa más porque el director deportivo Pasquale Foggia había dicho que el 20 de agosto era la fecha que tenían como límite para venderlo .

Esto porque la Serie B empieza este domingo para el Benevento y preocupa en el club quedarse sin tiempo para buscar a un delantero que reemplace a Lapadula. “Si no se recibe una petición explícita, Lapadula será retirado del mercado porque el campeonato arranca el domingo y no habría tiempo de buscar un sustituto válido”, declaró el directivo del club.

Benevento debuta el domingo a la 1:30 p.m. ante el Alessandria. La Serie B arrancó ayer con el empate entre Frosinone y Parma (2-2). Mientras, la Serie A empieza hoy. Es decir, de no jugar este fin de semana, Lapadula solo tendría un partido previo al viaje a Lima, el próximo fin de semana, sea por el torneo de Primera División, si es fichado, o en la Segunda.

Clubes como el Hellas -el más interesado, al parecer- Empoli y Bologna tendrían intenciones de ficharlo, pero deben pagar la ficha de 3.5-4 millones de euros, además de costear un sueldo promedio de 1.7 millones por temporada. Esas cifras habrían complicado las operaciones.

Lapadula no fue incluido en el Benevento para disputar la Copa Italia, pero esto no se debió a que esté cerca su salida, si no a una lesión en el tobillo que no le ha permitido empezar bien la temporada. Ha estado entrenando de manera diferenciada, por eso no estuvo en el duelo ante SPAL, que Benevento ganó en tiempo extra por la primera ronda de la Copa Italia.

En la página web del Benevento, aún no se publica la lista de jugadores que estarán para esta temporada. “Se está actualizando esta sección”, se lee. Lapadula, a decir de las fotos que publica el Benevento, tampoco estuvo en el ‘amistoso familiar’ que disputaron entre jugadores del mismo plantel el pasado jueves.

El último partido que jugó Lapadula fue con la selección peruana ante Colombia, en la definición del tercer lugar de la Copa América el pasado 9 de julio. Luego, salió de vacaciones y se integró a los entrenamientos del Benevento el 3 de agosto. Es decir, lleva poco más de dos semanas de entrenamiento, aunque limitado por la lesión al tobillo con la que llegó.

