Rodrigo Cuba, a sus 27 años, ha conseguido por primera vez jugar en el extranjero. El club Zacatepec, del ascenso de México, lo buscó y reclutó para fortalecer su zona defensiva. Ni bien llegó, el ‘Gato’ se ganó el puesto, pero no se siente fijo porque “uno tiene que entregarse al 100% siempre para estar apto el fin de semana”. La institución ‘cañera’ tiene un objetivo claro: lograr el ascenso. El peruano, quien ya tuvo experiencias en Alianza Lima y Universitario, quiere aportar su grano de arena para alcanzar esa meta y representar bien a nuestro país en canchas aztecas.

-En cuestión de días pasaste de Alianza Lima a Sport Boys y luego a Zacatepec. ¿Te asombró todo este movimiento?

De hecho, sí. Todo se dio demasiado rápido. Fueron cambios de panorama totalmente radicales. Así es esto. El fútbol te da estas cosas: un día puedes estar en un lugar y al otro cambiar de rumbo.

Rodrigo Cuba, de 27 años, vive su primera experiencia en el extranjero. (Foto: Liga MX)

- ¿Consideras que tardaste en emigrar?

No. Creo que cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene designado algo para cierto momento. Tal vez mi momento era ahora y no antes. Ahora tengo que tomarlo de esa manera y tratar de afianzarme lo más rápido posible.

- ¿Sport Boys aceptó tu salida?

Tengo entendido que no. No querían que me vaya porque querían contar conmigo, pero se hicieron las gestiones para poder salir.

- ¿En tu contrato había una cláusula de salida en caso de alguna oferta del exterior?

Sí. Había una cláusula de salida pagando un monto. Así que se utilizó ese método. Ahora me encuentro bien en Zacatepec.

- ¿Iniciar como titular en tu primera experiencia internacional ha ido aumentando tu confianza?

Uno cuando tiene una oportunidad nueva en un país nuevo siempre se encuentra en la expectativa de saber cómo será (el debut) . Gracias a Dios me ha tocado iniciar de titular. Si bien el ritmo es bastante fuerte, hay que adaptarse rápido.

- ¿Te sientes dueño ya del puesto?

Uno nunca puede sentirse fijo. Uno tiene que entregarse al 100% siempre para estar apto el fin de semana y esperar la decisión del comando técnico.

- En tu primer partido oficial en la Liga de Ascenso de México brindaste una asistencia. Fue una buena presentación considerando que habías llegado hace poco.

Estoy contento por eso. Participé de manera directa en un gol. Espero volver a repetir las buenas actuaciones.

- ¿Qué es lo que más te agrada de Zacatepec?

Es un club con tradición, que quiere hacer las cosas bien para poder lograr el tan anhelado ascenso.

- ¿Y de la Liga de Ascenso de México?

Es una liga bastante competitiva. Realmente no pensé que fuera tan dura. Es fuerte y el ritmo de competencia es bastante alto. Considero que aún no estoy al 100% adaptado en la dinámica de este fútbol, pero con el paso de los partidos uno va agarrando ritmo.

- Asumo que la convivencia en Zacatepec teniendo de compañero al arquero nacional Alejandro Duarte.

Claro que sí. La adaptación ha sido de las mejores en cuanto a la relación con el grupo. Son grandes personas y profesionales.

- ¿Te pones como objetivo llegar a la selección este año?

La meta principal es hacer bien las cosas acá en Zacatepec. Mientras uno lo haga bien, lo demás llegará solo. Hay que cumplir los objetivos que tenemos con el club y en base a ello poder tener una posibilidad.

- ¿Qué esperas de tu primera temporada en el exterior?

Tratar de afianzarme y consolidarme en esta liga, que es bastante distinta a la peruana. En cuanto a velocidad es otro fútbol.

- Tienes un saque lateral bastante particular, que termina pareciéndose a un centro. ¿Cuál es el secreto?

Es técnica trabajada con fuerza muscular. Pero creo que es más técnica, porque ese saque lo tengo desde muy chico.

- ¿Quedó como una deuda pendiente salir campeón en Alianza Lima?

Sí. Teníamos plantel para hacerlo. De hecho que es una deuda pendiente, pero las cosas se dieron así. Hay que seguir adelante.

Rodrigo Cuba disputando una pelota en un partido de la Liga de Ascenso MX. (Foto: Agencias)

- Hace algunas semanas opinaste acerca del estilo de juego de Alianza Lima. Los hinchas quedaron muy incómodos por tu apreciación...

Fue una opinión, una simple opinión. Es más, jamás critiqué el estilo de juego. Solo di un punto de vista.

- El año pasado fuiste dirigido por Miguel Ángel Russo y Pablo Bengoechea. ¿Qué destacas de cada uno?

El profesor Miguel Ángel Russo era un técnico que le ponía intensidad al entrenamiento y al juego para estar físicamente preparados. El profesor Pablo (Bengoechea), de hecho, es un entrenador que conoce más el medio local y al jugador peruano. Considero que es un gran líder de grupo. Sabe llevar al grupo a grandes objetivos. Ese es su fuerte, su principal virtud.

- ¿Has cerrado la posibilidad de regresar a Alianza Lima?

Las posibilidades en el fútbol siempre están abiertas. Uno no sabe dónde va a terminar cayendo, por así decirlo. Me parece que el fútbol es un deporte donde todo da vueltas. Uno no puede cerrar las puertas y decir nunca voy a regresar.

