Dos goles, triunfo del Lecce en el campo del Napoli y Gianluca Lapadula se convierte en el ‘man of the match’. El primero, aprovechando un rebote del arquero Ospina debajo del arco. El segundo, con un cabezazo impecable, aguantando la marca y girando el cuello de manera perfecta. Ambas anotaciones de goleador, de aquel futbolista que necesita la selección cuando no está Paolo Guerrero.

En tiempos en los que hay que dosificar de la mejor manera posible al capitán de la Blanquirroja, el delantero que atraviesa un buen momento en la máxima división de Italia sumaría en la selección tantos minutos como en su club. Incluso, si Paolo tuviera menos edad (hoy tiene 36 años) o en la época de los mal llamados “Cuatro Fantásticos”.

Lapadula es un centrodelantero que maneja varios registros. Es fuerte, sabe aguantar la marca, cabecea bien y le pega con ambas piernas. En resumen, un buen atacante sin el nivel para la ‘Nazionale’, pero sí con la suficiente capacidad para integrar nuestra selección, que en la actualidad carece de nombres en las ligas top de Europa. Dicho esto, el verdadero problema con el futbolista italiano pasa por sus ganas reales de vestir la bicolor.

Gareca viajó al Viejo Continente a buscarlo en febrero del 2016. Pasaron cuatro años y el único gesto que tuvo Lapadula fue jugar con unas canilleras que llevaban los colores peruanos. Para muchos, un guiño; para el ‘Tigre’ y compañía, un hecho intrascendente.

“Fuimos apenas nos enteramos. Nos recibieron bárbaro, pero después como respuesta recibimos un no. Nosotros teníamos toda la intención. Fue muy claro y contundente: él quería jugar para la selección italiana”, aseguró Gareca a Movistar Deportes, y despejó, así, todo tipo de especulaciones.

De esta manera, la pelota está en el campo del jugador de 30 años. Para que entre en consideración, el ex-Milan deberá hacer algo más que salir con algún atuendo relacionado al país, dirigido más para los hinchas. Sin embargo, parece lejano y difícil. En su entorno esperan que desde la FPF lo busquen. Mientras que en la Videna, todo lo contrario.

Da igual si lleva siete goles en 16 partidos en la Serie A, con el modesto Lecce, y otros dos en la Copa Italia. Sobre todo porque, por ahora, no es un jugador autorizado por la FIFA para ser convocable por la selección.

La realidad es que Lapadula es italiano y siente los colores azules de su país. Ya defendió alguna vez a su seleccionado y anotó un ‘hat trick’. En la cuenta oficial de Twitter de la ‘Azzurra’, fue destacado como uno de los mejores italianos de la pasada jornada del Calcio. Y queda claro que él sigue esperanzado en volver a ser convocado. Lapadula podría ser útil, pero este Perú ganador, mundialista y subcampeón de Copa América, hoy no está para ser plato de segunda de nadie.

