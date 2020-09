Domingo muy temprano en Latinoamérica, tarde en el circuito de Italia y el GP de Italia le ha regalado a los amantes de la Fórmula 1 una carrera increíble, de esas que no se veían hace mucho en el campeonato. El GP de Italia, la octava fecha del mundial de este año, tuvo de todo. Para empezar, significó la primera victoria de Pierre Gasly de Alpha Tauri, seguido de Carlos Sainz (McLaren) y Lance Stroll (Racing Point) en un podio inédito para lo que se venía viendo en el campeonato.

“Es increíble. No estoy seguro que sea real. Fue una carrera completamente loca”, declaró Gasly, que le entrega a Francia una victoria luego de 24 años.

Pierre Gasly celebra su primera victoria con Alpha Tauri en un 2020 que le da una revancha para lo que vivió el año pasado cuando estaba en Red Bull. Debutó en la F1 en el 2017 con Toro Roso y en el 2019, con 23 años, pasaba a tener un asiento en Red Bull, la escudería madre.

Sin embargo, solo estuvo doce carreras en Red Bull hasta que decidieron volverlo a Toro Rosso -Alex Albon tomó su lugar- debido a lo malos resultados. Así, finalizó séptimo en el Mundial con 95 puntos, con un segundo puesto en el GP de Brasil, con Toro Rosso.

Toro Rosso decidió cambiar de nombre para esta temporada por Alpha Tauri -marca de ropa de Red Bull- y bajo esa denominación, logra su primer podio en la temporada con una increíble victoria. Antes solo había celebrado el triunfo del GP de Italia en el 2008, con Vettel al mando.

Es el primer podio desde Hungría 2012 en el que no aparecen ningún coche de Mercedes, Ferrari ni Red Bull, las tres escuderías más importantes del Gran Circo. En aquel GP el orden fue Hamilton (McLaren), Raikkonen (Lotus) y Grosjean (Lotus), como recuerda el periodista Enrico Tornello.

Los Mercedes tuvieron una tarde de esa que nadie imaginaba. Bottas tuvo una mala salida que le costó caer del segundo lugar la sexto en la primera vuelta. Finalmente llegó en el puesto cuarto de la carrera.

Mientras, Hamilton tuvo un grueso error ya que ingresó a boxes cuando no estaba permitido hacerlo debido a la presencia de coche de seguridad en pista por un accidente de Magnussen. Una sanción de Stop and Go de 10 segundos lo relevó hasta la última casilla y solo pudo remontar hasta el séptimo lugar.

Justamente, Pierre Gasly aprovechó la sanción a Hamilton para tomar el primer lugar que defendió bien en la última vuelta ante el acoso de Carlos Sainz. Solo 0.415 segundos lo separaron.

Mientras, en territorio italiano, los Ferrari confirmaron en pista el mal momento que viven. Por segunda carrera consecutiva tanto Sebastian Vettel como Charles Leclerc abandonaron la prueba, el primero por problemas mecánicos y el segundo por un accidente.

Apenas en la vuelta 7 Vettel tuvo problemas con el freno del neumático trasero izquierdo, de donde salió fuego. Fue el primer abandono de la carrera. “Piensas que la cosa no puede ir a peor, pero la cosa va a peor”, declaró el alemán pos carrera.

Leclerc también tuvo que abandonar el GP que ganó el año pasado. En la vuelta 26 el piloto monegasco tuvo un accidente en el que pasó de largo y se pegó con las paredes de seguridad.

Sin puntos para Hamilton y Verstappen, la clasificación no se ha movido en los puestos de vanguardia. Bottas se acercó a Verstappen a tres puntos.

Hamilton (Mercedes) 157 puntos

Verstappen (Red Bull) 110 puntos

Bottas (Mercedes) 107 puntos

Albon (Red Bull) 48 puntos

Leclerc (Ferrari) 45 puntos

