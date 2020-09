Alianza Lima tenía listo su itinerario a Venezuela aún sin entrenador confirmado y Binacional vendía sus entradas para recibir a LDU en Juliaca, cuando la pandemia por el coronavirus suspendió la Copa Libertadores. Parecía que la espera sería de algunas semanas, para ser seis los meses que demorará el reinicio, programado para el 15 de setiembre. Muchas cosas han cambiado en esta cantidad de tiempo.

La más importante son los protocolos de salud que tendrá cada delegación en sus viajes. Obligado a no permanecer más de 72 horas en el exterior y con varias medidas estrictas, Alianza Lima será el primer equipo en salir del país en este semestre. Lo hará el lunes 14, jugará ante Estudiantes en Mérida el miércoles y regresará al día siguiente a primera hora. Todo está controlado al más mínimo detalle.

La Conmebol logró que los gobiernos de sus diez países miembro acepten la ‘burbuja sanitaria’ que deberá cumplir cada plantel. Estas medidas seran importantes para el desarrollo del torneo. Que uno no hubiera firmado el acuerdo hubiera generado un desequilibrio en la competencia, que tuvo rumores de jugarse en una sola sede. Esta idea no está descartada desde etapas más avanzadas. La Champions League ya dio la pauta en Lisboa.

Otro suceso que no pasará desapercibido es la ausencia de público en los estadios. Parece algo menor, pero la nula presión desde las tribunas hace que el visitante juegue con más confianza y se vean partidos más abiertos. En la Copa Libertadores, torneo en que las barras toman protagonismo, su no presencia se sentirá más. Ojo que ya se presentaron gradas vacías en Argentina durante la segunda fecha.

Alianza Lima fue el último equipo peruano en jugar por Copa Libertadores, el 12 de marzo. (Foto: Getty Images)

-Por la remontada-

A diferencia si el partido se hubiera jugado en marzo, los blanquiazules tienen a Mario Salas ya con dos meses al mando. Días antes de las segunda fecha (derrota ante Racing en Avellaneda), Pablo Bengoechea había renunciado al cargo. Jaime Duarte en la banca y Daniel Ahmed con un celular desde la tribuna, fue la inesperada dupla técnica, que estaba llamada a repetir funciones en suelo venezolano por los pocos días entre esos encuentros.

A cambio, Alianza Lima perdió a sus tres futbolistas uruguayos y solo contrató al chileno Patricio Rubio. El atacante no podrá jugar los dos primeros encuentros pues arrastra una suspensión de la Copa Libertadores pasada. Jugando por la Universidad de Concepción, recibió la sanción al ser expulsado en una pelea ante Godoy Cruz. Los argentinos ganaron 1-0, dejando en el último lugar a los sureños. Jean Deza no había sido inscrito en la lista de buena fe, así que no se puede considerar como baja.

📸 Imágenes del entrenamiento de esta mañana en Lurín.#ElCorazónDelPueblo💙 pic.twitter.com/ocfy1ZCQGl — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 4, 2020

La buena noticia es que los victorianos volverán a jugar en Matute luego de casi siete meses. Recibirán a Racing el miércoles 23 y, siete días más tarde, Estudiantes de Mérida devolverá la visita. No pisan su césped desde la derrota ante Nacional, el 2 de marzo. En Liga 1 se evita programarlos ahí para que no exista ventaja deportiva.

Justamente el torneo local, para variar en estos casos, se convierte en el gran obstáculo que encuentran los clubes. Según se informó en RPP, Alianza Lima confía en jugar la fecha 12 el domingo 20, pero por la inmovilización total del séptimo día de la semana, se adelantaría al sábado. Es decir, 24 horas menos de descanso desde su regreso de Venezuela. Los dirigentes están por revisar ese tema.

Sin Balboa y Rodríguez, y con Rubio suspendido, sería la gran oportunidad de Gonzalo Sánchez para comandar el ataque íntimo. El delantero de 20 años ya había jugado en la Copa Libertadores de 2018. El resto del equipo se mantendría igual, a la espera de no sumar bajas. Alianza Lima es último en su grupo al perder por 1-0 ante Nacional y Racing. Es clave sumar ante los llaneros, pues de quedar tercero clasificará a la Copa Sudamericana.

Rival Estadio Fecha Hora Estudiantes (VEN) Metropolitano - Mérida (VEN) Miércoles 16 5:15 pm. Racing (ARG) Alejandro Villanueva - Lima Miércoles 23 7:30 pm. Estudiantes (VEN) Alejandro Villanueva - Lima Miércoles 30 7:30 pm. Nacional (URU) Centenario - Montevideo (URU) Miércoles 21 de octubre 5: 15 pm.

Alianza Lima regresará a la Copa Libertadores jugando en Venezuela. (Foto: Gian Ávila)

-Lejos de su hogar-

El panorama en Binacional tuvo un cambio radical. Confiando en la altura de Juliaca como gran aliada, el IPD les negó el pedido para jugar allí y será local ante LDU y River Plate en el llano del Estadio Nacional limeño. A inicios de año, el cuadro puneño hizo grandes esfuerzos económicos para que el estadio Rosa Briceño tenga luz artificial.

Este tema se robó la atención en Argentina, donde es común el debate por las canchas en grandes altitudes, en especial cuando involucra a Boca Juniors o los ‘Millonarios’. Quien mostró su tristeza fue el entrenador de la Liga de Quito, más acostumbrado a estos escenarios. No es ningún secreto el cambio que sufre el actual campeón de la Liga 1 en gran parte de sus antecedentes fuera de casa.

Nos enorgullece llevar estos colores y representar a nuestra ciudad de Juliaca, región Puno y sus trece provincias. Poderoso, no bajemos los brazos; juntos saldremos adelante.



¡Vamos, región Puno! ¡Vamos, Juliaca! ¡Vamos, Binacional!#DaleBi #PorElSur #AlientaDesdeCasa 💪💪🔵⚪ pic.twitter.com/Eu3Pi7pkqN — Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) August 29, 2020

Tres futbolistas dejaron el equipo, que se reforzó con cuatro. La Conmebol anunció que se podrán inscribir hasta diez futbolistas más, es decir cuarenta en total, tras esta pausa. Como curiosidad, Binacional solo anotó a 27 en su primera lista. No es difícil deducir el equipo que jugará en la Copa Libertadores, apelando a su plantel corto.

Aldair Rodríguez espera seguir con su buena producción de goles, esta vez a nivel internacional. El recientemente convocado por Ricardo Gareca anotó en el triunfo por 2-1 ante Sao Paulo de Brasil, pero nada pudo hacer para evitar el doloroso 8-0 en contra de River Plate. Con tres puntos, el ‘Bi’ confía en seguir avanzando en la Copa Libertadores.

-La realidad-

Basta una revisada simple para afirmar que el nivel de los equipos peruanos en Copa Libertadores no ha sido el mejor, quizás no solo en los últimos años, sino en toda la historia. Sin ningún título y dos finales en 60 ediciones, Alianza Lima y Binacional van por el golpe a nivel continental.

La última vez que un conjunto nacional superó la fase de grupos fue en 2013, con el debutante Real Garcilaso del Cusco. Ese es el mismo guión que espera repetir el equipo de Flavio Torres. En el caso de los blanquiazules, hay que retroceder a una década atrás para encontrar el último antecedente. El presente no es tan alentador: de doce puntos apenas han sumado tres, con dos goles a favor y once en contra.

Para colmo, en su última presentación, Binacional consiguió la segunda peor goleada de nuestros clubes a nivel internacional. Quedó a un gol de igualar el contundente 9-0 de Defensor Sporting sobre Sport Huancayo en la Copa Sudamericana 2010. La diferencia de gol puede ser fatal en caso de una igualdad de puntos.

En verano, Sporting Cristal y Universitario de Deportes dijeron adiós en la fase preliminar. Sumando sus partidos, hasta la fecha no hemos ganado ninguno fuera de nuestro país. Donde sí sucedió es en la Sudamericana, con el triunfo de Melgar en Bolivia. Este torneo recién se reanudará a finales de octubre.

En la Conmebol están atentos si la FIFA finalmente suspende las Eliminatorias sudamericanas hasta 2021. No solo por el nuevo formato que tendrán, sino que liberará algunas semanas para que la fase de grupos de Copa Libertadores acabe más rápido y así, la Copa Sudamericana reinicie más pronto de lo pensado.

Binacional recibirá en Lima a LDU y River Plate en sus dos primeros partidos luego de la para. (Foto: Getty Images)

Rival Estadio Día Hora Liga de Quito (ECU) Nacional - Lima Martes 15 7:30 pm. River Plate (ARG) Nacional - Lima Martes 22 7:30 pm. Liga de Quito (ECU) Rodrigo Paz - Quito (ECU) Martes 29 7:30 pm. Sao Paulo (BRA) Morumbí - Sao Paulo (BRA) Martes 20 de octubre 7:30 pm.

