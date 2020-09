Novak Djokovic continúa dando que hablar. Tras el golpe que le propició el tenista a la jueza de línea, Laura Clark, en el US Open el número 1 del mundo parece haber tomado conciencia y, durante una video conferencia de prensa con motivo de su participación este semana en el del Master 1000 de Roma, habló al respecto, aunque no descartó que algo similar vuelva a ocurrir.

“No puedo prometer que no volveré a hacer algo similar en mi vida. Pudo haberme pasado antes o haberle pasado a otros jugadores. Lo he reflexionado, lo he hablado con mi equipo, y espero que no se repita, pero todo es posible en esta vida”, afirmó el tenista.

También reconoció que su descalificación fue justa, pues incumplió el Código de Conducta que señala que “Los jugadores no podrán golpear una pelota en forma violenta o peligrosa o con ira, patear o lanzar una pelota de tenis dentro del recinto del torneo, salvo en el ejercicio razonable de un punto durante un partido (incluido el calentamiento)”.

“Fue inesperado, pero las reglas son claras. Lo acepto y hay que seguir adelante. Cuando golpeas la pelota así existen posibilidades de lastimar a alguien. Es la primera vez que me ocurre algo así en mi carrera. No quería hacerle daño. Fue desafortunado y le golpeé en un lugar raro”.

Además, envió unas palabras a Laura Clark, la juez de línea: “Siento mucho el drama que le causé. Hablé con ella y comprobé que está bien. Quizá la vida me hizo ver que me tenía que ocurrir algo así. Esto se queda contigo para toda la vida”, agregó.

Campeón histórico

La descalificación de Novak Djokovic y la ausencia de Roger Federer y Rafael Naval ha permitido que por primera vez un jugador nacido en los años noventa fuera campeón del Us Open.





Thiem, segundo sembrado, derrotó a Zverev, quinto, por 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 (8/6) en cuatro horas y un minuto de juego sobre la pista principal de Flushing Meadows. (Foto: US Open)

Se trata de Dominic Thiem, quien pasó a ser el gran favorito del torneo y no decepcionó, aunque sufrió mucho en la final frente a Alexander Zverev, pero que luego de luego de cuatro horas y un minuto, y una increíble remontada (2-6, 2-4, 6-4, 6-3, 7-6), celebró el primer Grand Slam de su carrera.

El número tres del mundo terminó con la racha de 13 títulos ‘Majors’ acumulados al hilo por Djokovic, Nadal y Federer y se convirtió en el primer tenista de 27 años en festejar este torneo. La última vez que campeonó un tenista que no forma parte del ‘Big 3’ fue en el 2014, cuando Marin Cilic venció sobre el cemento de Flushing Meadows a Kei Nishikori.

