Pilar Jáuregui, la deportista de Para bádminton que representará a Perú en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y buscará subir al podio en Japón. Además, la atleta nacional es una única sudamericana clasificada en la disciplina que estará en el evento deportivo más importante.

Previo a su viaje, Jáuregui habló sobre su participación en los Juegos Paralímpicos, donde es una de las deportistas más laureadas de Sudamérica. Es reconocida como una de las mejores de América por el Comité Paralímpico de las Américas y a sus 33 años, es una consagrada Para deportista, tres veces campeona panamericana de Para bádminton.

“No me la creo, cuando me dicen que soy una de las mejores. Siempre trato de trabajar en mí y me pone muy orgullosa saber que soy ejemplo para muchos”, asevera Pilar Jáuregui.

Estos Juegos Paralímpicos Tokio 2020 serán históricos y Pilar Jáuregui revela la emoción que siente al ser parte del evento y representar a Perú. “Es la primera vez que el Para bádminton estará en unos Juegos Paralímpicos, así que estoy emocionada por participar y ser una de las mejores de América en mi categoría. Siento que estoy en el mejor momento de mi carrera, gracias a los entrenamientos a doble turno que realice”, resalta.

Proyecto Legado

El Polideportivo 2 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) es una de las mejores sedes que dejó el Proyecto Legado y sus escenarios facilitan el desplazamiento de los para atletas. Pilar Jáuregui destacó la gran infraestructura e instalaciones donde redobló sus entrenamientos para llegar en óptimas condiciones a Tokio 2020.

“Tener este tipo de instalaciones ayuda a subir el nivel y la accesibilidad, sobre todo, ayuda a que mi entrenamiento sea más especializado, cumpliendo los protocolos de seguridad. Tokio es el principio de muchas cosas buenas”, enfatiza Pilar Jáuregui que este miércoles 01 de setiembre buscará una medalla en Tokio 2020.

