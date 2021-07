Conforme a los criterios de Saber más

En su casa todos hablan castellano, nos dice, por eso Aki Momii pudo comunicarse sin problemas para contarnos brevemente lo que fue su paso por nuestro país y si existieron las chances de jugar en la selección peruana.

La hoy armadora de Japón tiene 20 años y hace cinco pisó suelo peruano. “Fui de vacaciones y jugué, pero no me acuerdo el equipo”, nos dice. Ese cuadro fue Geminis y apenas estuvo dos meses en Lima.

“Yo me quería quedar. “Yo voy a vivir acá”, decía. Pero regresé por mi familia de Japón”, comenta pero no recuerda si hubo contactos para poder vestir la Blanquirroja. “Mi papá era el que veía todo. No pensé jugar en Perú”, repite.

Aki Momii, la japonesa de padres peruanos a El Comercio: “Yo me quería quedar en Perú”

Ahora no vive con su padre, pero su madre también tiene sangre peruana. “En mi casa todos hablan castellano. Yo llego y hablo castellano, por eso puedo hablar. Mi mamá es peruana, tiene sangre de Japón, pero es peruana”.

“Sí hay presión. Es la primera vez que estoy en el equipo. Hace cuatro meses estoy jugando con este equipo y a veces me miran. A veces me dicen “por tu culpa” y eso es porque recién estoy en el equipo”, nos comenta sobre la actualidad en el plantel.

De hecho, en el partido ante Brasil apenas jugó el primer set y parte del segundo. Luego fue cambiada y no volvió a ingresar en la caída ante las sudamericanas.