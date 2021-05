Lakers vs. Warriors: cómo y dónde VER el duelo LeBron James vs. Stephen Curry por el Play-In de la NBA

Lakers vs. Warriors EN VIVO | Sigue EN DIRECTO el enfrentamiento por el Play-In de la NBA que enfrentará a LeBron James vs. Stephen Curry por un boleto a los PlayOffs. El ganador del partido conseguirá clasificar a la primera ronda y enfrentará a Phoenix Suns; por su parte, el perdedor enfrentará al ganador de la serie entre Memphis Grizzlies vs. San Antonio Spurs por el último boleto para la postemporada. En la presente nota conoce horarios y canales de este gran partido que se jugará en el Staples Center, en Los Angeles.

Lakers vs. Warriors: horarios

Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos: 21:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile: 22:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil: 23:00 horas

España, Francia, Alemania, Italia: 04:00 horas (jueves 20 de mayo).

Lakers vs. Warriors: canales de TV

La transmisión oficial del partido se podrá seguir en la señal de ESPN2. Para partidos como este partido de hoy, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV en todos los países del mundo. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo a través de la web de El Comercio.

Argentina ESPN Sur, ESPN Play Sur

ESPN Sur, ESPN Play Sur Bolivia ESPN Play Sur, ESPN Sur

ESPN Play Sur, ESPN Sur Chile ESPN Sur, ESPN Play Sur

ESPN Sur, ESPN Play Sur Colombia ESPN Colombia, ESPN Play Sur

ESPN Colombia, ESPN Play Sur Ecuador ESPN Play Sur

ESPN Play Sur Italia DAZN

DAZN Paraguay ESPN Play Sur, ESPN Sur

ESPN Play Sur, ESPN Sur Perú ESPN Sur, ESPN Play Sur

ESPN Sur, ESPN Play Sur Portugal Sport TV LIVE, Sport TV1

Sport TV LIVE, Sport TV1 España DAZN

DAZN Estados Unidos ESPN

ESPN Uruguay ESPN Sur, ESPN Play Sur

ESPN Sur, ESPN Play Sur Venezuela ESPN Play Sur

Lakers vs. Warriors: pronósticos y previa

LeBron James frente a Stephen Curry, una de las mayores rivalidades del siglo en la NBA, tendrá un nuevo capítulo el miércoles en el choque entre los Lakers y los Warriors en el ‘play in’ (repechaje) por un lugar en los playoffs en el Oeste.

“Lo tomamos como un séptimo partido (de playoffs), seguro. Como un partido que tenemos que ganar”, recalcó el martes el pívot de los Lakers, Anthony Davis.

Los Lakers, vigentes campeones de la NBA, querían evitar a toda costa los riesgos del ‘play in’, creado el año pasado para alargar la intriga de la clasificación a playoffs.

Show Player

El propio LeBron, que persigue el quinto campeonato de su carrera y el segundo con los Lakers, cuestionó con dureza la justicia de este nuevo formato, por el cual el décimo clasificado de cada conferencia puede llegar a la postemporada por delante del séptimo.

El alero, de 36 años, se resintió el domingo en el cierre de la fase regular de la lesión en el tobillo derecho que le ha tenido fuera de combate la mayor parte de los dos últimos meses.

“Es un pequeño dolor pero está listo. Pudo participar plenamente en el entrenamiento de hoy”, dijo el técnico de los Lakers, Frank Vogel, sobre ‘King James’.

Dependientes de sus dos superestrellas, LeBron y Davis, los Lakers se han desplomado en la clasificación desde que ‘La Ceja’ sufrió una lesión muscular en febrero, cuando ocupaban el segundo lugar.

Show Player

El regreso de ambos para las últimas semanas de fase regular no pudo evitar que los Lakers acabaran en el séptimo puesto y dejaran grandes dudas sobre su capacidad para revalidar el título.

Los Warriors, en cambio, se presentarán el miércoles en el Staples Center con ocho victorias en los últimos nueve partidos de la mano de un Stephen Curry en estado de gracia.

A sus 33 años, el base ha sido por segunda vez máximo anotador de la NBA (32,0 puntos por partido) con asombrosas rachas como la de 11 partidos seguidos con más de 30 puntos, poniéndose al hombro a un equipo que poco tiene que ver con el que ganó tres anillos casi seguidos (2015, 2017 y 2018).

Con Kevin Durant en los Nets y Klay Thompson lesionado toda la temporada, Curry solo ha tenido al lado a Draymond Green y Andrew Wiggins como piezas consolidadas.

“Vamos a jugar contra, en mi opinión, el MVP de la liga este año, Steph”, le reconoció LeBron James.

Conforme a los criterios de Saber más