Conforme a los criterios de Saber más

Las olas del mar peruano han sido testigos de grandes gestas deportivas nacionales. El inmenso Mar de Grau guarda en sus mareas momentos que han quedado en la historia nacional, desde las más recientes con las medallas en los Juegos Panamericanos hasta el título mundial de surf logrado por Felipe Pomar en 1965.

En un reciente capítulo de la serie Peruanos al Bicentenario que emite TV Perú, en el marco de la llegada de un nuevo aniversario de la Independencia peruana, la figura de Felipe Pomar ha sido destacada no solo por el mencionado título, sino también por la lucha que tiene por que se vuelva a reconocer como el primer campeón mundial de surf.

Hace 56 años -un 21 de febrero-, Felipe era coronado como campeón mundial en la playa de Punta Rocas en el torneo organizado por la International Surfing Federation (ISF). Durante el tiempo, con este logro, Pomar fue reconocido como el primer campeón mundial de surf. Sin embargo, la ahora International Surfing Association (ISA) celebró en el 2014 sus 50 años, con lo que se empezó a tomar como que organizaron el primer mundial en 1964 y no el que ganó Felipe Pomar un año después.

Foto: Archivo Histórico El Comercio

“Algunos dicen que el primer campeonato mundial de tabla fue el que se realizó en el año de 1964 en Australia. Otros piensan que definitivamente fue el realizado en Perú en 1965”, se lee en el libro “5.000 años surcando olas. La historia de la tabla en el Perú”, de Roberto Meza, Óscar Tramontana y Carlos Pardo. Incluso los autores dan cuenta de un mundial en 1962 celebrado en el club Waikiki, al que la prensa llamó como primer campeonato mundial, pero fue organizado por el mencionado club, eso sí, con presencia de tablistas internacionales.

“En 1962, el Club Waikiki organizó un gran campeonato internacional, pero se hizo a la manera peruana. En 1964, Australia agarra esa idea y con un buen auspiciador organizan un campeonato grande, pero a la manera australiana”, recuerda Felipe Pomar desde Hawái, donde radica. Para nuestro surfista, el primer mundial organizado por la ISF se dio recién en 1965, por lo que le debe corresponder el término de primer campeón mundial de él.

“Un día de verano de 1964 se celebró el primer campeonato mundial de surf en Manly Beach, Australia. En el nuevo deporte, la gran sorpresa fue el ‘enano’ australiano Farrely que superó al estadounidense Mike Doyle y al hawaiano Joey Cabell para llevarse la victoria”, se lee en la web de ISA. “Durante la competencia, se llevó a cabo la reunión fundacional de la ISA (entonces llamada ISF) y Eduardo Arenas, de Perú, fue elegido su primer presidente”, dice en la parte de la historia de la institución.

Ciertamente, en 1964 se celebró este campeonato en Australia, y tal como dice la misma ISA, durante el torneo se realizó la junta para crear la llamada ISF. Entonces, ¿quién organizó el torneo en Manly si la ISF aún no era oficial?

“Tal organización internacional todavía no existía cuando se realizó el campeonato de 1964 en Australia. Esta competencia fue organizada por la Australian Surfriders Association”, asegura Sergio Miguel Huarcaya, historiados del surf peruano que desde hace uno años tiene el proyecto “Rectificando la Historia del Surfing”, en el cual se busca probar y comprobar que el primer mundial de surf se realizó en nuestro país.

Mundial en Perú 1965 Mundial en Australia 1964 Los dos mejores tablistas de cada país Participaron clasificados e invitados Se le pagó los gastos a los competidores Acudieron quienes pudieron solventar el viaje Jueces internacionales Jueces australianos Calificación pre acordada con los representantes de cada país Calificación como siempre se había hecho en Australia Organización internacional con representantes de cada país Organización australiana

La misma ISA refrenda esa idea no solo al decir que la ISF se fundó durante el campeonato, si no que en una nota del 16 de febrero del 2012 donde rinde homenaje al surfing peruano, asegura que el ISF se oficializó al final del torneo realizado en Australia. “Él [Eduardo Arenas] fundó la International Surfing Federation (ISF) en 1964, tras el final del World Surfing Championship que fue realizado en Manly, Australia. En 1976 la ISF se convirtió en la ISA”, se puede leer en el artículo.

El mismo Eduardo Arenas corroboró esa versión en una entrevista realizada en 2016, que se puede ver en Youtube. El que fuera primer presidente declaró: “Antes no había reglas. En Australia se hizo un gran torneo bien organizado, pero los cinco jueces eran de Australia. Eso no era posible. En el futuro solo habrá un juez del país organizador y los otros cuatro de otros países”, cuenta en la entrevista realizada subida a la red social por Fernando Landavere. “The ISF preguntó dónde crees que sería un buen lugar para hacer un gran torneo con todas las reglas. Yo era peruano y claro, y el país para hacerlo el siguiente año era el Perú. Así fue cómo fue la idea del primer torneo que hicimos en 1965… Lo importante es cómo empezaron las reglas”, asegura el ex directivo en dicha entrevista.

“En Australia, Eduardo audazmente anunció que el primer campeonato mundial de tabla oficial se organizaría en el Perú en 1965, con reglas creadas y aprobadas por las naciones fundadoras de la International Surfing Federation (ISF), organización que lideró Eduardo hasta el año 1972. Las competencias mundiales de 1962 en el Perú y la de 1964 en Australia, fueron dos importantes certámenes internacionales que afirmaron las ideas y el consentimiento para fundar una institución internacional que se encargue de normar y organizar las competencias de tabla mundiales”, refiere Roberto Meza en la web “Historiadelatablaenperu.com”.

Sin embargo, en la International Surfing Federation se mantiene la posición de que el primer mundial de surf fue en 1964 en Australia. Una fuente consultada por El Comercio aseguró que desde el inicio se tenía en cuenta que en Manly se dio el primer evento y a partir de empezó la cuenta, por eso se llega que la quinta edición es la de 1970 tras la de Manly 64, Lima 65, California 66, Aguadilla-Puerto Rico 68 y Bells Beach 70. Aseguran que en ese momento el mismo Eduardo Arenas aceptó que el de Perú era el segundo, por eso la cuenta se dio de esa forma cuando él era el presidente de la ISF.

Además, en ISA aseguran que, si bien la ISF se gestó en 1964 en Australia y tuvo su acta de fundación en 1965, antes de iniciar el Mundial en Punta Rocas, su inscripción en registros públicos data de 1967. Aunque se entiende que es un tema de trámites documentarios, puede ser tomado en cuenta para decir que los mundiales se organizaron aún sin la ISF como personalidad jurídica, lo que les daría valor a considerar que el primer mundial fue en 1964.

Pero, Felipe Pomar tiene en su poder una carta notarial firmada por Eduardo Arenas, quien falleció el año pasado, donde el directivo reconoce en el 2013 que “el primer campeonato mundial se realizó en Perú… el peruano Felipe Pomar ganó el título y por lo tanto es el Primer Campeón Mundial de Surfing de la Historia”. Arenas asegura que la ISF se fundó en mayo de 1964 y que él fue elegido como presidente y se comprometió a “organizar el Primer Campeonato Mundial al año siguiente en el Perú”.

Para el surfista peruano, la ISA debería aclarar este punto ya que existen motivos sólidos para pensar que el primer mundial fue en nuestras playas. Existen esas dos posiciones y si bien el tiempo y la historia le reconocen a Felipe Pomar la gloria alcanzada, él siente que esta quedará completa con esa aclaración: nuestro primer campeón, el primer campeón mundial de surf.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi expulsado por primera vez con Barcelona en Supercopa de España (ESPN)