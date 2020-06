Shane McMahon contó una curiosa anécdota con la madre de The Undertaker, esto se dio en una entrevista con ESPN para promocionar el último episodio del documental The Last Ride. Según Shane, la mamá de Undertaker se le acercó previo al combate y lo regañó por golpear a su hijo más fuerte de lo debido en un combate.

“Antes del combate, la Sra. Calaway, madre de Mark, se me acercó en una cena unos días antes de WrestleMania. La conozco desde hace mucho tiempo. Le pregunté cómo estaba, y le di un abrazo. Luego, ella me agarró con ambos brazos y me hizo retroceder. Me dijo, con ese acento de Texas: ‘Sabes, siempre has sido uno de mis favoritos. Sin embargo ... golpeaste a mi hijo directamente en su ojo y lo hiciste sangrar. Bajaste un par de muescas en mi libro’. ¡Me estaba regañando! En ese momento vi a ese gran y enorme Mark Calaway inclinando la cabeza muy humildemente, pensando lo vergonzoso que era este momento. No importa lo rudo que seas. Siempre habrá una madre protectora”.

Nadie duda de las riesgosas movidas de Shane en las luchas que disputa, pero en Wrestlemania 32 se dio un salto desde lo más alto de la jaula de acero. Ante esto, Undertaker mostró su negativa. Sin embargo, el hecho se realizó de todas maneras.

“Mark no fue un defensor de mi idea saltando de la jaula. Sin quitarle mérito a Mick Foley, este era el nuevo Hell In A Cell. Era más grande, sustancialmente era una jaula más alta. Mark diría que habría otras cosas que podríamos hacer, pero le dije que no. Esto era lo que la historia necesitaba. Fue David contra Goliat, y estás esperando que David sea asesinado. En ese combate, había agotado todo en mi caja de herramientas para tratar de ganar. Eso es lo que WrestleMania necesitaba. Sufrí una hernia umbilical porque me golpeé muy fuerte. No esperaba que fuera tan duro pero, Dios mío, lo fue”, contó.

