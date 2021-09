Conforme a los criterios de Saber más

Su sonrisa delataba sus sentimientos: alegría en estado de ebullición. No podía gritar ni moverse de un lugar a otro, como lo hace en la cancha, pero se notaba su ansiedad debajo del terno que vestía. Leandro Bolmaro, argentino de 21 años, fue presentado oficialmente en Minnesota Timberwolves. Tras ello, El Comercio conversó con el oriundo de Las Varillas sobre la importancia de Pablo Prigioni y lo que puede aportarle a la NBA.

La sala de conferencias del Target Center fue el lugar elegido por Minnesota Timberwolves para su ceremonia de presentación de los nuevos jugadores para la temporada 2021-22. Patrick Beverley, Taurean Prince, Leandro Bolmaro, Jarred Vanderbilt y Jordan McLaughlin fueron anunciados uno por uno como nuevos integrantes de la franquicia de la NBA.

El argentino Bolmaro tuvo que esperar su turno, puesto que el primero en comparecer ante los medios fue el experimentado Patrick Beverly, quien dejó una frase que ilusiona a los fanáticos de Minnesota: “He clasificado a PlayOffs en todas las temporadas que he jugado en la NBA y no planeo que esta sea la excepción”.

Missed out on today's press conference?



Hear from PatBev, Leandro Bolmaro, Taurean Prince, Vando, and JMac ⬇️ — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) September 16, 2021

Del mismo modo, le consulté lo siguiente: “Pat, ¿cuál crees que será tu rol en Timberwolves en la próxima temporada?”

Tras lanzarle una mirada cómplice a Chris Finch, entrenador del equipo, Beverly respondió lo siguiente: “No se trata de tener un rol o buscar un rol. A mí me gusta ganar. No es que deba ser el veterano del equipo, titular o suplente. Cuando juego cartas, quiero ganar, cuando compito en los videojuegos, igual. He venido aquí para ganar y haré todo lo posible para cumplir con ese objetivo”.

El tercero en aparecer fue Leandro Bolmaro. Con una sonrisa de oreja a oreja, el argentino se situó al costado de Gerson Rosas, dirigente de Timberwolves, y Chris Finch, coach del equipo. El exBarcelona tuvo que responder las preguntas en inglés y tuvo un desempeño aceptable, aunque los nervios le jugaron una mala pasada en las últimas respuestas. Tuvo que recurrir a Rosas, quien le hizo la traducción de inmediato.

Yo le consulté, en español, lo siguiente: “Leandro, felicidades por tu llegada a la NBA. Viniendo del baloncesto FIBA, ¿qué crees que le puedas aportar al equipo? ¿Y cuán importante será Pablo Prigioni en tu adaptación a la NBA?”

El integrante de la selección argentina respondió lo siguiente: “Muchas gracias por las palabras. Sobre lo que puedo aportar, mucha intensidad y agresividad, eso es lo que me trajo hasta aquí. Trataré de llevar mucha energía al equipo. Y bueno, es un honor tener a Pablo (Prigioni) aquí, lo admiro mucho y sé que me ayudará en mi adaptación a la NBA”.

Le consulté a Leandro Bolmaro por la importancia que tendrá Pablo Prigioni en su adaptación y lo que aportará a @Timberwolves: "Es un honor tenerlo, lo admiro mucho y me ayudará bastante. Por lo otro, intensidad. Eso me trajo aquí, aportaré con mucha energía".@BolmaroLeandro pic.twitter.com/1vV0t28lzt — Leonardo Torres (@LeoTorres_C) September 15, 2021

Bolmaro utilizará el dorsal #9, el mismo que usaba en Barcelona, y su contrato de rookie ha sido pactado por dos temporadas garantizadas y dos más que deberán ser confirmadas por Timberwolves.