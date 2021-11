Conforme a los criterios de Saber más

El magnífico escenario acuático de la VIDENA levantó el telón a una estupenda fiesta internacional. Como si se tratara de un flashback de Lima 2019… música, baile y brillantes luces adornaron nuevamente las presuntuosas piscinas del recinto limeño. La festividad deportiva no se ha detenido después de dos años de los mejores Juegos de la historia. Ni se detendrá en un futuro. El ‘Legado’ continúa.

El público no podía faltar. Los jóvenes deportistas, mucho menos. Todos se congregaron en el Centro Acuático para presenciar un verdadero espectáculo y disfrutar de las grandiosas presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, el Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional.

Emoción. Pasión. Júbilo. Muchos sentimientos se esparcieron por todo el lugar. Era imposible no quedarse con la piel de gallina tras la entonación del Himno Nacional en lenguas originarias. El castellano, quechua, ashaninka, aimara, shipibo-konibo y awajún emergieron en la perfecta interpretación de la solista Ariadna Hermoza.

La solista Ariadna Hermoza entona el Himno Nacional del Perú en diversas lenguas del país





Música y danzas típicas del país también fueron parte de la ceremonia. Así transcurrió un show espléndido para inaugurar el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos. De hecho, está totalmente garantizado que habrá muchas ceremonias más como esta. Y es que el Perú se está posicionando como la capital del deporte a nivel continental, una noticia que no se puede pasar por alto.

Capital del deporte

Desde Lima 2019, las infraestructuras deportivas de primer nivel se han mantenido con mucho cuidado. Las sedes no han sido abandonadas. Todo lo contrario. Se han potenciado y eso es motivo para seguir albergando torneos de gran magnitud.

Conversamos con Alberto Valenzuela, director ejecutivo del Proyecto Legado, quien nos contó los detalles de la ambiciosa meta de convertir al Perú en la capital del deporte a nivel continental.

Alberto Valenzuela, director ejecutivo de Legado | Foto: Legado

De hecho, además del Sudamericano de Deportes Acuáticos, hay más certámenes internacionales que se desarrollarán estos dos meses finales del 2021 en el país. De hecho, desde este sábado se está disputando el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Bmx Racing Lima 2021 y Pan American Championships Lima 2021 de tenis de mesa.

“Solamente en eventos internacionales teníamos previstos organizar 20 este año y con el Sudamericano de Deportes Acuáticos ya son 15 eventos realizados. Y sobre competencias nacionales, se tenían 55 programados y ya vamos casi 40″, indicó Valenzuela.

Certamen Deporte Fecha Sede Campeonato Panamericano y Sudamericano de Bmx Racing Lima 2021 Ciclismo 13 y 14 de noviembre Complejo Deportivo Costa Verde Pan American Championships Lima 2021 Tenis de mesa 13-19 de noviembre VIDENA Mundial Sub18 Femenino de softbol Softbol 6-12 de diciembre Villa María del Triunfo Campeonato Nacional de Gimnasia Gimnasia 13 de diciembre VIDENA

En la Videna hay actividad constante en casi todos los centros deportivos. No hay cese. Habrán muchos eventos más en el 2022. Eso le hace bien al Perú y, por tanto, también a nuestros deportistas, que se quedaron mucho tiempo sin acción por la pandemia. Esto no hubiera sido posible si la vacunación no estuviera avanzando rápida y exitosamente.

“La vacunación y la población vacunada en buena cuenta está trayendo como beneficio la reactivación del deporte. Eso es sumamente importante”, señaló Valenzuela.

La intención es convertir al país en un centro de alto rendimiento internacional, lo cual, según el director ejecutivo de Legado, “generará que nuestro nivel deportivo se autoexija más y tenga la oportunidad de participar con entrenadores de muy buen nivel” .

Para conseguir los objetivos, Legado trabaja de la mano de las Federaciones Deportivas Nacionales, que la mayoría cambió de directivos a inicios de año. “Hemos tenido un trabajo muy intenso con ellos. Coincidimos en una serie de actividades y compartimos nuestro interés de convertir al Perú en capital deportiva de América latina y por qué no del mundo”, dijo Valenzuela.

La FINA, encantada con el Centro Acuático

Mientras se desarrollaba el Sudamericano de Deportes Acuáticos, el presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA), Husain Al Musallam, visitó la instalación deportiva de la Videna y quedó encantado con lo que vio.

Según nos cuenta Valenzuela, Al Musallam y su directiva están entusiasmados en convertir el Centro Acuático de la Videna en una sede del circuito de FINA . “Traerían deportistas de la región para profesionalizarse aquí en el Perú”, señaló.

El presidente de la FINA, Husain Al Musallam, visitó el Centro Acuático de la Videna | Foto: Legado

Para concretar ello, el presidente de la Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN), Níkola Ustavdich, ya está haciendo las coordinaciones correspondientes con el presidente de la FINA. “De esa manera, es que no solamente estamos inmersos en el circuito de eventos deportivos mundiales como país”, indicó el director ejecutivo de Legado.

Cabe señalar que en atletismo se espera tener la misma experiencia. Hace más de un año, Perú no consiguió acceder al Mundial Juvenil de dicha disciplina, como se esperaba. Sin embargo, en el 2022 se harán nuevamente los contactos para poder contar con el apoyo y soporte de la comunidad deportiva internacional y albergar un certamen de tal magnitud.

Los ejemplos que siguieron

Alberto Valenzuela fue director general de Lima 2019 y junto a su equipo con Carlos Neuhaus realizaron una investigación para evaluar las experiencias buenas y malas en eventos multideportivos de esa índoles.

Así, para que las sedes sigan operando y no sean abandonadas se siguió el ejemplo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y Londres 2012 . En ambos casos, se creó una entidad para que se encargue específicamente del mantenimiento y la operación de las infraestructuras. Entonces, el Legado de los Juegos que se organizaron en el país siguió esa misma línea.

“Entre las no tan buenas experiencias tienes los recientes Juegos Olímpicos de Río, donde la Villa Olímpica terminó abandonada, las piscinas terminaron verdes y sin agua. Esa misma suerte corrió la Villa de Atletas Guadalajara 2011. Está a punto de ser demolida y después de los Juegos de Guadalajara nunca más volvieron a ser utilizados”, explicó Valenzuela.

Centro Acuático de la Videna | Foto: Legado

“En el caso más cercano, tras los Juegos Bolivarianos del 2013, la infraestructura ha quedado en completo abandono...En todos estos casos, una vez que terminó el evento, se acabó la iniciativa del Estado, sin pensar en todos los años de progreso deportivo”, añadió. Una historia que no se está repitiendo ni se debe repetir.

En el 2019, el Perú fue reconocido por ‘Panam Sports’ como el país con el mayor avance deportivo en el continente. No es para menos. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos tuvieron mucho éxito. Es por ello que el trabajo no quedó ahí.

“Hasta ahora estamos siendo reconocidos por diferentes delegaciones y entes como un referente de la infraestructura y desarrollo deportivo. Somos motivo de orgullo”, dijo Valenzuela.

La infraestructura de las sedes que administra Legado se mantienen en gran nivel después de dos años de Lima 2019 | Foto: Legado

Se vienen más noticias positivas. Desde Legado esperan que en las próximas semanas, antes de que culmine el año, esté terminado el Centro Biomédico de Videna, el más moderno de América del Sur .

“Cuenta con el mismo estándar que tiene el Centro de Medicina Deportiva de Colorado Springs (Estados Unidos). Y además viene acompañado de un gimnasio de alto rendimiento”, comenta Valenzuela.

“Eso nos va a dar la oportunidad de tener las mejores tecnologías y prácticas deportivas, las más actuales y modernas, en nuestro país”, agrega.

Rumbo a Cali

Contar con escenarios de primer nivel, tanto para prepararse como para competir, representa un beneficio muy grande para los peruanos. Más aún con las próximas competencias importantes como los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021.

“Yo creo que lo más importante aquí es que hoy tienen infraestructura similar o mejor nivel que lo que se van a encontrar ahora en los Juegos Panamericanos de Cali. Entonces, eso les da una ventaja importante, porque se han preparado en los mejores escenarios que, después de dos años, han conservado sus niveles y certificaciones internacionales”, indica Valenzuela.

Los Juegos se desarrollarán desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre del presente año . Muchos peruanos, en su respectivas disciplinas, tienen chances de subirse al podio y regalarle alegrías al país. Es momento de demostrar que el deporte nacional no solo está creciendo a nivel de infraestructura y organización.

