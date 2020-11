Conforme a los criterios de Saber más

No es 25 de diciembre, pero es navidad para el baloncesto argentino. Facundo Campazzo, luego de su largo periplo por Europa, por fin arribará a la NBA. Denver Nuggets, con Mike Malone a la cabeza y Nikola Jokic junto a Jamal Murray como estrellas, será el nuevo hogar del armador de la selección albiceleste y actual estrella del Real Madrid. Hay mucha alegría e incertidumbre por este traspaso: lo primero, por la llegada de un nuevo latinoamericano a la mejor liga de básquet del mundo; lo segundo, dudas sobre el equipo que integrará.

Real Madrid guard Facundo Campazzo has agreed to a two-year deal with the Denver Nuggets, his agent Alex Saratsis tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020

El “error” de China 2019

Campazzo, estrella de la selección argentina, decidió renovar sorpresivamente su contrato con el Real Madrid antes de jugar el Mundial China 2019. El armador extendió su vínculo con el club español y le cerró la puerta a la NBA ad portas de un torneo que fue inolvidable para él: subcampeón del mundo siendo uno de los pilares de la rejuvenecida ‘Albiceleste’.

Álvaro Martín, especialista de la NBA, me comentó en mayo del presente año, lo siguiente: “A mí también me gusta su juego. Sorprendió mucho la extensión de su contrato en vísperas del Mundial. Nunca entendí esa decisión. Típicamente, un jugador de su calibre, apuesta por sí mismo y va al torneo para tratar de ganarse un mejor contrato en la liga que fuere. Y mira el Mundial que hizo, creó una dinámica que lo aleja de la NBA. A su edad, no fue una buena idea. Ahora, será muy complicado que un equipo quiera pagarle al Real Madrid para adquirir a Facundo. Espero que se pueda dar, hay unos cuantos equipos que no pagan impuestos, podrían apostar por él, pero no sé si lo hagan”.

Esta fue una controversia que se extendió por mucho tiempo, ya que al extender su contrato en España, prácticamente le estaba diciendo adiós a la NBA. En las entrevistas que brindó a lo largo del año, Campazzo siempre le hizo un crossover a todas las preguntas sobre la liga de baloncesto estadounidense. Se le notaba incómodo, pero hubo luz al final del túnel.

¿Cuál será el rol de Campazzo en Denver?

La NBA mantiene sus códigos y procesos culturales. Coach Carlos Morales, en una transmisión en ESPN, explicó lo siguiente: “El estadounidense, cuando no te conoce, te menosprecia, pero una vez que te conoce, te valora mucho”. Por lo tanto, en caso de jugadores internacionales, si pasas por la universidad, cuentas como uno de ellos y te reciben así; caso contrario, tienes que ganarte ese cariño y sobre todo, tus minutos en la cancha.

Otras figuras argentinas como Carlos Delfino, Andrés Nocioni o el propio Manu Ginóbili, pagaron derecho de piso en sus respectivos equipos. La disciplina y constancia los llevó a ganarse lugares dentro de las rotaciones y ser importantes para sus equipos. Sin embargo, casos como Patricio Garino o Nicolás Laprovittola, no pudieron adaptarse y tuvieron que partir.

Campazzo deberá ganarse la confianza de Michael Malone, empezando por el idioma. En son de broma, durante el podcast “Hola que tal” de Nicolás Laprovittola, el ex Real Madrid adelantó que sabía hablar inglés. Deberá ponerlo en práctica para que el coach no piense que su jugador no lo entiende. Una instrucción no escuchada puede costar un partido en temporada regular, ello sería un precio muy alto. Por otro lado, tiene que demostrar su valía dentro del campo. Existe un factor determinante: la edad. Facundo deberá, a sus 29 años, deslumbrar en los entrenamientos para ganarse minutos, ya que los entrenadores prefieren apostar por talento joven local.

¿Campazzo será titular?

Esa respuesta la tendría que dar Mike Malone en su siguiente conferencia de prensa. Cabe destacar que es muy probable que el argentino tenga que competir por un puesto con Gary Harris y el joven prometedor Michael Porter Jr. Ambos fueron notables en la pasada postemporada, en la que llegaron hasta las Finales de la Conferencia Oeste, cuando cayeron por 4-1 frente a Los Ángeles Lakers.

En principio, parte con mucha desventaja, ya que la adaptación a la NBA cuesta. Lo dijo el esloveno Luka Doncic, en diálogo con la prensa de la NBA, cuando arribó, también proveniente del Real Madrid. El 1.81 m. de estatura también juega en contra, ya que tendría que ocupar la plaza de armador, puesto de Jamal Murray. Dependerá mucho del día a día y su engranaje en un equipo que buscará dar pelea por segundo año consecutivo.

La selección argentina arribó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con lo mejor de su plantel. Dirigidos por Sergio ‘Oveja’ Hernández y capitaneados por Luis Scola, el equipo de Facundo Campazzo se alzó con la medalla dorada.

El equipo albiceleste tomó este certamen como punto de preparación para el Mundial China 2019. El Coliseo Dibós y todos lo que pudimos asistir a sus partidos, nos llevamos los mejores recuerdos de una gran selección con futuros NBA como Gabriel Deck o grandes jugadores como Nicolás Laprovittola.

Sin embargo, Campazzo destacó de sobremanera en el certamen. Pudimos conversar con él en zona mixta y preguntarle por la renovación: “¿Yo el nuevo rostro? No sé, todos tenemos claro que la selección está por arriba de todos. Estamos liderados por nuestro capitán Luis Scola, los demás aportamos con nuestro granito de arena”.

Tras ello, acotó lo siguiente: “Cuando sonrío sé que estoy jugando bien. Si no disfruto no me siento cómodo, sin importar el contexto”, acotó.

