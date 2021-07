Conforme a los criterios de Saber más

La selección olímpica de baloncesto masculino de Argentina viene disputando un cuadrangular amistoso junto a Estados Unidos (anfitrión), Nigeria y Australia. El equipo dirigido por Sergio Hernández ha perdido los dos partidos que jugó, dejando sensaciones agridulces. Tras la última caída frente a la selección africana, El Comercio conversó con el coach del subcampeón mundial sobre sus preocupaciones de cara a Tokio 2020.

Argentina cayó por 94-71 frente a Nigeria en el segundo amistoso de preparación de cara a Tokio 2020. La selección sudamericana no pudo contra el juego veloz y atlético del conjunto dirigido por Mike Brown y no mostró su mejor versión en el encuentro disputado en Las Vegas.

Tras el partido, Sergio ‘Oveja’ Hernández y Marcos Delía comparecieron ante los medios de prensa. Le consulté al entrenador argentino lo siguiente: “Coach, hoy perdieron 19 pelotas, ¿eso es lo que más le molesta del equipo pensando en el debut en Tokio 2020 frente a Eslovenia?”

Hernández, tras celebrar que era el único que hablaba español dentro de la prensa, respondió lo siguiente: “Siempre molestan las pérdidas, es de los aspectos que más fastidian a los equipos. Hay que recalcar que ante Nigeria tuvimos varias pérdidas forzadas por la defensa del rival. Debemos acostumbrarnos a jugar bajo presión y a tener una mejor selección de tiro, así evitaremos estos escenarios en futuros encuentros”.

Luego añadió: “Muchas de estas pérdidas se provocaron por el orgullo que te sale cuando pierdes por 20 puntos e intentas forzar ataques. Pero nosotros, normalmente, no somos un equipo de muchas pérdidas, de hecho, en el primer tiempo nosotros forzamos 14 pérdidas de ellos y nosotros tuvimos solo ocho. Luego el partido se desvirtuó por mérito de Nigeria. Si me dejo llevar por lo de este partido, debería estar preocupado por todo, tengo que estudiar el juego con frialdad. Un partido no hará que pensemos que somos los peores del mundo, así como tampoco creíamos que éramos los mejores cuando ganábamos”.

Tras ello, le consulté lo siguiente a Marcos Delía: “¿Cuáles son tus sensaciones luego de estos partidos y los días de entrenamiento con el equipo en Las Vegas? ¿Son positivas?”

El pívot de la selección argentina dijo lo siguiente: “Sí, son positivas. Llevamos varios días en Las Vegas, entrenando a un gran nivel y también hemos jugando amistosos frente a grandes selecciones, eso es positivo para llegar con rodaje a Tokio 2020. Las sensaciones son positivas, más allá de la derrota, si hubiésemos ganado y hubiésemos pensado que estamos para una medalla, creo que sería un error. Por el contrario, hoy nos tocó perder, pero quedarnos con lo negativo también sería un error. Tenemos que estar tranquilos, tenemos experiencia para manejar esto, debemos seguir trabajando y buscar mejorar de cara al próximo partido”.

Argentina cerrará su participación en este cuadrangular la noche del martes 13 de julio cuando enfrente a Estados Unidos. Nigeria hará lo propio frente a la selección de Australia. Como se conoce, el Team USA también ha perdido sus dos encuentros, mientras que Australia ha ganado sus dos juegos.