Más de siete millones de resultados se obtienen al escribir Vania Torres en el buscador de Google. Medios nacionales e internacionales han cubierto los últimos días de la polémica en la que está envuelta la tablista nacional, medalla de plata en Lima 2019, tras ser acusada de racismo. El Comercio la buscó para escuchar su descargo, y esto respondió.

¿En qué consistía el personaje que mostraste en tus redes sociales?

Yo estoy en un taller de actuación desde hace dos años, en el taller de Roberto Ángeles. Estoy en el segundo nivel. En este, tenemos que trabajar la transformación y encontrar nuevos personajes para crear. Este personaje está hecho para una escena de drama de una obra de Aldo Miyashiro. Era una señora de la sierra, una persona mayor. No estaba manchada, sino que tenía arrugas. Quizá soy muy mala maquillando, pero eran arrugas. No me pinté la cara de ningún otro color. Yo soy morena. Fue hecho para una escena dramática en una pelea de pareja. Era drama. No fue una burla en ningún momento. En cuanto a lo que dicen que lo realicé para publicitar una marca, lo que hice fue simplemente sacarme el maquillaje como lo he estado haciendo. Lo he estado haciendo con todos mis personajes.

¿Sabes o sabías qué es ‘blackface’?

No sabía, me he informado, he leído recién sobre el tema. Sé que viene del teatro de hace miles de años, del pasado, porque a los negros no los dejaban actuar, entonces los blancos tenían que pintarse el rostro para hacer estos personajes. Era una forma de discriminarlos. No me he pintado la cara de negro, no me la he pintado de sucio. Es mi color. No sabía exactamente qué era blackface antes de esto. No fue para hacer publicidad. Simplemente, es algo que estoy estudiando, estoy aprendiendo.

¿Qué consecuencias te ha traído lo ocurrido?

Billabong es la marca de mi tabla, pero hace varios meses que ya no están conmigo por la crisis del coronavirus. Sin embargo, ya me dijeron que si había algún contrato por cerrar, ya no se va a realizar, que no quieren continuar trabajando conmigo de ninguna manera. Lo de Diners, bueno, ellos tampoco son mis auspiciadores. Todo esto ha sido bien perjudicial. Creo que cada uno ve su beneficio. Es un tema muy delicado. He tocado fibra en nuestra sociedad. Ellos (las marcas) saben lo que ha pasado y han visto una oportunidad en el asunto y no han respaldado a su deportista.

¿Cómo respondió la marca de crema involucrada en la polémica?

Yo soy amiga de la marca (Bioderma) desde que llegó al Perú. He usado sus productos toda la vida. Ellos invierten en los surfers en general, apoyan a muchos atletas de este deporte. A mí me dan productos de quita maquillaje, protectores solares, entre otros. Yo los uso, no es que me digan que realice A o B o que ponga 5 publicaciones al mes, es algo espontáneo y que yo lo manejo.

¿Has recibido asesoría de parte del IPD o de la Federación de Surf?

No, aún no. No se han manifestado de ninguna manera. No sé cuándo lo harán.

¿Tus compañeros?

He conversado con mis compañeros, también los están llamando para entrevistarlos. El tema es bien delicado, pero sí he recibido bastantes mensajes de apoyo. He sentido un carga montón, porque desde el comienzo he pedido las disculpas del caso y he aceptado la culpa.

¿Te equivocaste?

Si hubiera sabido el significado, nunca lo hubiera hecho. No es parte de mi forma de ser. No debería haberlo hecho, me arrepiento en el alma de lo que hice. He perdido un montón de cosas. Estos días han sido bien duros. Espero poder rectificarlo.

¿Pensaste dejar la tabla?

Me está costando mucho entrenar. Pero la tabla es un deporte que amo, no es un trabajo, es algo que me apasiona y tengo un montón de metas todavía. Quiero seguir compitiendo y representando al país. Creo que la gente que me conoce sabe cómo soy y no hace juicios de valor. Nunca he sido como creen que soy.

Hace un tiempo se te criticó porque en un programa de televisión dijiste que la llegada de los venezolanos iba a mejorar la anatomía del peruano…

Cuando dije ello, Yuliana Bolívar (deportista venezolana que representa a Perú) y yo estábamos en el programa de Carlos Cacho. Estábamos en una conversación y Carlos empezó a decir que los venezolanos estaban quitándole trabajo a los peruanos y dijo una serie de cosas que no la hacían sentir bien. A mí no me parece algo malo que ellos (los venezolanos) vengan a vivir acá. Es nuestro momento de ayudarlos. Sé que tienen muy buenos deportistas y a eso me refería. Al físico de sus atletas.

¿Qué opinas de personajes como la paisana Jacinta?

La Paisana Jacinta es terrible. No representa para nada lo que son las mujeres andinas. Es una burla, es descalificativo y no viene al caso para nada.

¿El racismo está en nuestro subconsciente?

Creo que en el mundo hay muchos tipos de personas y cada raza tiene sus cosas buenas. Hay que quererlas, amarlas y aceptar todas las expresiones que hay. Por eso el grupo de actores limeños llamados Yuyachkani que representan a personas de la sierra, lo hacen porque aman su cultura, su forma de ser. No es burlarse de una persona por su forma de ser, es quererla. Yo quería al personaje, por eso lo cree, y respetaba todas las formas de ser. Yo en ningún momento he representado a una persona sucia. No ha sido burla.

