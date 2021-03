Blachowicz vs. Adesanya chocan este sábado 6 de marzo en el APEX de Las Vegas en un combate por el título semicompleto de UFC. El campeón mediano sueña con ser el dueño de dos títulos, pero enfrente tendrá al polaco que no dejará que le arrebaten su cinturón. Sigue el MINUTO A MINUTO del evento.

Son muy pocas las veces en las que un peleador sube de división y es favorito para un combate por el título. Esto sucede con Blachowicz, quien pone en juego su título ante el campeón de las 185 libras, en el combate más llamativo de la noche y, tal vez, del 2021.

Blachowicz vs. Adesanya: horarios y canales

Perú: 18:00/20:00/22:00 / ESPN 2

18:00/20:00/22:00 / ESPN 2 México: 17:00/19:00/21:00 / Fox Action

17:00/19:00/21:00 / Fox Action Colombia: 18:00/20:00/22:00 / ESPN 2

18:00/20:00/22:00 / ESPN 2 Argentina: 20:00/22:00/00:00 / ESPN

20:00/22:00/00:00 / ESPN Chile: 20:00/22:00/00:00 / Fox Action

20:00/22:00/00:00 / Fox Action Bolivia: 19:00 / 21:00 / 00:00 / ESPN

19:00 / 21:00 / 00:00 / ESPN Venezuela: 19:00 / 21:00 / 00:00 / ESPN

19:00 / 21:00 / 00:00 / ESPN Estados Unidos: 18:00/20:00/22:00 / ESPN +

18:00/20:00/22:00 / ESPN + España: 00:00 / 2:00 / 4:00 / DAZN

Pese a haber ganado ocho de sus últimas nueve peleas disputadas en el octágono, Blachowicz llega como el menos favorito. Sin embargo, cree que podrá hacer que el nigeriano caiga gracias a un KO.

“Es una buena pelea para mí. Soy el menos favorito, como siempre, pero no me importa”, dijo el campeón semicompleto en conversación con BJPenn.com. “Muchas personas dicen que no creen en mí. En los Semi-Completos tenemos un poder diferente. Adesanya será más rápido que yo, pero la velocidad no lo es todo. Vi varias veces la lucha de kickboxing en la que fue noqueado. Lo voy a noquear. Adesanya sentirá el legendario poder polaco. Se los prometo”.

Por su parte, Adensaya, sueña con ser el quinto pleador en ser campeón en dos divisiones. Para eso, tendrá que superar el duro reto.

“Voy a volver a la división. Yo he pensado en algunas cosas, pero solo para después. Definitivamente, volver a mi división es mi objetivo. Quiero mantener mi división en movimiento”, indicó Adesanya a MMA Junkie.

Invicto en las MMA, el peleador habló de cómo fue su preparación para la división de arriba. El peleador de 31 años afirmó que mantuvo la misma preparación para sus compromisos.

“Sin corte de peso, solo haciendo lo que siempre hago. Estamos manteniendo la misma energía en la semana del evento, también. Yo creo que sería tonto agregar más músculos para esta pelea cuando mi fuerza me llevo al baile. Confío en mi cuerpo y confío en mis habilidades”, afirmó el nigeriano.

UFC 259: cartelera estelar

Jan Blachowicz vs Israel Adesanya: Campeonato del semipesado.

Amanda Nunes vs Megan Anderson: Campeonato del pluma.

Petr Yan vs Aljamain Sterling: Campeonato del peso gallo.

Islam Makhachev vs Drew Dober: peso ligero.

Thiago Santos vs Aleksandar Rakic: peso semipesado.

