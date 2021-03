Este sábado 5 de marzo se desarrollará el UFC 259 en el UFC APEX en Las Vegas. Conoce CÓMO VER EN VIVO y la cartera completa del evento, que contará con el combate Blachowicz vs. Adesanya como la pelea principal de la velada.

Horarios en el mundo:

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Blachowicz se medirá ante Adesanya en la búsqueda del título semicompleto y con ello, estar vigente con dos titulos, pues es el actual campeón mediano.

“Es una buena pelea para mí. Soy el menos favorito, como siempre, pero no me importa”, dijo el campeón semicompleto en conversación con BJPenn.com. “Muchas personas dicen que no creen en mí. En los Semi-Completos tenemos un poder diferente. Adesanya será más rápido que yo, pero la velocidad no lo es todo. Vi varias veces la lucha de kickboxing en la que fue noqueado. Lo voy a noquear. Adesanya sentirá el legendario poder polaco. Se los prometo”, precisó el polaco.

Por su parte, el africano busca dar la sorpresa y hacerce con eltíutlo de Blachowicz y con ello convertirs en el quinto luchador en ser campeón en dos divisiones.

“Voy a volver a la división. Yo he pensado en algunas cosas, pero solo para después. Definitivamente, volver a mi división es mi objetivo. Quiero mantener mi división en movimiento”, precisó Adesanya a MMA Junkie.

UFC 259: cartelera estelar

Jan Blachowicz vs Israel Adesanya: Campeonato del semipesado.

Amanda Nunes vs Megan Anderson: Campeonato del pluma.

Petr Yan vs Aljamain Sterling: Campeonato del peso gallo.

Islam Makhachev vs Drew Dober: peso ligero.

Thiago Santos vs Aleksandar Rakic: peso semipesado.



