Robinho tuvo algunos momentos de gloria en su carrera, pero nunca pudo despegarse el cartel de “joven promesa”. El delantero brasileño, comparado constantemente con Pelé, no colmó las expectativas que muchos tenían de él. Pese a haber jugado en grandes equipos como el Real Madrid, Manchester City y Milán, el jugador de 36 años no brilló como se esperaba y pasó prácticamente al “olvido”.

Hoy pocos ubican en el mapa a Robinho. Algunos, incluso, se preguntan si aún sigue jugando en algún equipo. Y sí, viste la camiseta del İstanbul Başakşehir de la Superliga de Turquía, donde no ha podido celebrar ningún gol en 18 partidos disputados de la presente temporada. Ahora, en medio de la cuarentena, el brasileño ha rememorado con el diario ‘Marca’ algunos capítulos de su carrera que marcaron su destino.

“Mi debut fue genial. Había llegado a Madrid el día anterior y estaba ansioso por jugar. Fue perfecto. Cuando recibí mi primer balón, le tiré un sombrero a un jugador de Cádiz y empecé a regatear", dijo. Y sobre su comparación con Pelé agregó: “Sé que algunos esperaban que ganase el Balón de Oro. Cuando Pelé habla sobre ti, la gente escucha. Hicieron esas comparaciones pero no hay un nuevo Pelé, ni ahora ni nunca”.

Se esperaba que Robinho siga en el Real Madrid por mucho tiempo, pero no fue suficiente para la ambición blanca. Entonces su paso fue fugaz y el brasileño se fue sin pena ni gloria. “No me arrepiento de irme del Madrid. Pero lamento haber acabado mal con ellos cuando me fui. El Madrid fue el club que me abrió las puertas y me ofreció la oportunidad de conquistar Europa”.

Además, el “heredero” de Pelé hizo una autocrítica por su amarga salida del Real Madrid. “Me faltaba madurez y la capacidad de parar, pensar con una mente clara y considerar las consecuencias antes de tomar decisiones. Solo la edad y la experiencia pueden brindarte esto. Me gustaría mucho volver a ver a Florentino Pérez, darle un abrazo y agradecerle todas las cosas buenas que hizo por mí”, declaró.

Luego de tres temporadas en el club blanco, el brasileño fichó por el Manchester City. Ahí, la indisciplina perjudicó enormemente su carrera. “Me gustó Mánchester, el club, los restaurantes... pero no nos olvidemos de las discotecas. Me gustaba divertirme. ¡Pero los ingleses salían más que los brasileños! Joe Hart salía siempre, Micah Richards y Shaun Wright-Phillips lo mismo. Pero cuando salíamos los brasileños siempre nos pillaban”, expresa.

Robinho también recordó su paso por el Milán, donde coincidió con Zlatan Ibrahimovic, a quien admira mucho. “Zlatan solía decir que él convenció al Milan para que me ficharan: 'Estás aquí por mí'. ¿Es arrogante? Sí, pero en un buen sentido. Es sólo confianza y confianza en su talento. Para mí es todo lo que un delantero debería ser: un showman y un ganador”, cuenta.

Robinho y David Beckham en el Real Madrid. (Foto: AP)

Y el brasileño no podía olvidarse de David Beckham, con quien tuvo una buena amistad en el Real Madrid. “Beckham siempre estaba con los brasileños. Era parte de nuestro grupo. De hecho, los españoles estaban celosos porque hablaba más portugués que español, así que pasaba más tiempo con nosotros”, rememora.

