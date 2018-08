Cuando empiezas un entrenamiento running uno de los principales objetivos es obtener mayor resistencia. Y es que el aumento progresivo de kilómetros se convierte en una pequeña obsesión. Pero cuando la meta se alcanza, el tiempo toma mayor protagonismo y es ahí cuando se intenta mejorar la velocidad.

A diferencia de lo que muchos puedan pensar, para encontrar mejoras será necesario que disminuyas tu días de entrenamiento. “Tu cuerpo requiere descanso, por eso, se debe salir a correr tres o cuatro veces a la semana como máximo”, explica Luis Castillo coach de Achoramiento Runners.

APRENDER A IR LENTO

“Estudios sobre la distribución de la intensidad de entrenamiento de corredores y corredores de élite han descubierto que el 70-75% de ellos practican a baja intensidad”, explica Alejandra Rodríguez Larraín maratonista y CEO de Perú Runners quien junto a su equipo entrenan bajo la filosofía de que para ir más rápido hay que aprender a ir lento.

Si se practica el running a intensidades altas, lo único que se logra es cargar el cuerpo de fatiga que no permitirá aprovechar al 100% los beneficios del entrenamiento. “Es importante que los músculos se recuperen. Si se siente algún dolor o se levantan muy cansados lo mejor es evitar forzar al cuerpo”, menciona Castillo.

CINCO CONSEJOS

1. Mejora tu postura. Corre manteniendo tu torso erguido, pisa con el medio de la planta del pie (no con los talones), procura tener tu talón alineado con tu cadera al pisar y coloca tus brazos pegados al cuerpo y en movimiento fluido adelante-atrás (no de costado). Así alcanzarás mayor velocidad.



2. Zapatillas ideales. Si se va a practicar velocidad lo más recomendable es llevar zapatillas ligeras. Recuerda siempre elegir una que vaya acorde a tu peso, pisada y forma.



3. Conoce tu paso de baja intensidad. Reconocerás este paso cuando encuentres la forma de sostener una conversación sin agitarte mientras trotas. Esto ayudará que puedas realizar intervalos fuertes de entrenamiento y sin agotarte tan rápido. Otra forma de medir tu paso es con un monitor cardiaco, el ideal es estar por debajo de las 145 pulsaciones.



4. Fortalece el core. Intenta realizar ejercicios que fortalezcan tus abdominales, torso superior, articulaciones, tu equilibrio y tu flexibilidad. Esto ayudará a prevenir lesiones y te dará mayor rango de movimiento en tus prácticas.



5. Dale importancia al descanso. Dormir las horas adecuadas todos los días (8 horas), tener 2 o 3 días off durante la semana y realizar el entrenamiento a la velocidad correcta es también conocido como el entrenamiento invisible. Aunque parezca que es muy lento esto es necesario para que puedas recuperarte y puedas continuar entrenando.

