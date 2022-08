Sofía Mamani tiene 19 años y como es fácil de intuir, a esa edad uno solo quiere ser libre. Quizá la forma más sencilla de serlo es corriendo. Sofía Mamani corre. Esta mañana, en un hotel cinco estrellas y calefacción de San Isidro, con una coqueta media cola y unas zapatillas adidas con tecnología para correr/volar, Sofía Mamami recuerda cómo es un día normal en Puno, su tierra natal, un mensaje de aliento para tantos flojos que no trotan nunca como yo, intimidados por una breve neblina: “Me pongo una camiseta manga corta y corro. A veces hay -2 grados pero yo sigo. Mi mamá lo hace, cómo no lo voy a hacer yo”. Luego hay una fila de diez reporteros que quieren saber cuáles son los secretos de esta atleta peruana, hija de Wilma Arizapana y Miguel Mamani, ganadora de medalla de oro en los 10 mil metros planos en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 (34m.30s.80c.). “Escribo por el celular mucho tiempo, jeje. Es algo que tengo que cuidar, ahora que empiezo mi crono de competencias”, dice, como si confesara un pecado y no una simple travesura. También explica que sus músculos están un poco cansados. Que pasa mucho tiempo con los amigos. Y que cuando ponen la música en el punto de partido -Eye of the Tiger-, ella, récord nacional en 5 mil kilómetros maratón (16m.30s.30c), se come las uñas.

-”Pero este es nuestro mundo. Esta es nuestra fiesta”

Ese mundo al que se refiere se acaba de presentar esta semana: la esperada maratón Life Lima 42K organizada por adidas y Life en las instalaciones del hotel Westin. Dos años después, el próximo 11 de setiembre.

A un costado, el polo y medalla oficial de la carrera, la cual llevará grabada por primera vez en braille las palabras “Impossible Is Nothing”, frase que representa el espíritu y actitud de adidas. En el centro, la mesa: Guillermo Byrne, Director Brand Activation de adidas; Alejandra Rodriguez Larraín, Gerente General de Perú Runners; Juan Carlos Galfré, Director Regional de Plataforma de Alimentos de Alicorp, Sofia Mamani, atleta élite y José Peláez como moderador. El panel también contó con la presencia del Subgerente de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Miraflores, Jaime Rozeznic, quien hizo tres anuncios importantes para limeños y miraflorinos: 1) Cerrarán los accesos al distrito para esa fecha, detalle no menor para tomar precauciones y, sobre todo, para entender que ese día la ciudad entera será runner. 2) Se esperan unos 18 mil corredores, de los cuales el 40% serían mujeres. 3) Miraflores vuelve a ser la capital del deporte en el país, tras dos años de ausencia por la pandemia.

Adidas presentó el polo y medalla oficial de la maratón Life Lima 42K. FOTO: adidas Perú.

Las rutas de 42K y 21K están certificadas por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS). Asimismo, en cuanto al aspecto ecológico, Life Lima 42K contará con Certificación Carbono Neutro® registrado internacionalmente, pues medirá la huella de carbono que genere y neutralizará sus emisiones apoyando a un proyecto de captura de carbono de la selva peruana de un área natural protegida gracias a la alianza con A2G, firma especializada en sostenibilidad ambiental y cambio climático. La empresa será socio de adidas y Perú Runners en esta iniciativa y acompañará al equipo organizador para que el evento sea un ejemplo de sustentabilidad para otros eventos similares.

Mientras tanto, la peruana Sofía Mamami sigue dando notas. Cuando acabe esta jornada de prensa, volverá a Puno donde se reintegra a la rutina: mamá Vilma vigila su alimentación, en el rol de nutricionista del equipo; papá Miguel la entrena, mide sus tiempos, regular sus cargas. Y sus hermanos corren delante de ella, simulando ser sus rivales, amortiguando el viento, retándola. “Voy a correr la Lima 42K con un solo objetivo: bajar mi marca”, dice. Y entonces como ahora hacemos los periodistas aquí, tocará perseguirla.