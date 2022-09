Por Álvaro Prado

Deportista / @correcaminosperú en IG

La distancia de una maratón es de 42 kilómetros con 195 metros o 26.2 millas. Para graficar esta distancia en términos locales, equivale aproximadamente a correr una vuelta al Golf de San Isidro sin parar hasta llegar al balneario de Punta Hermosa. Si lo vemos de esta manera, parece una distancia imposible de lograr. El secreto para poder terminar cualquier maratón es concentrarse en un kilómetro a la vez, es decir, que el objetivo sea concentrarse en un kilómetro individualmente y no en la meta final. Por eso, mucha gente que logra terminar una maratón maneja mejor los obstáculos que se le presentan en la vida cuando se trazan metas a largo plazo. Al igual que en la maratón, hay que concentrarnos en solucionar las vicisitudes diarias como si fuese lo más importante, así no nos agobiará la meta final. Como en la maratón, recorrer un kilómetro a la vez. Es muy importante ser objetivos, sacar las emociones de la ecuación, y utilizar la razón, de esta manera evitaremos el estrés, disfrutaremos el recorrido y llegaremos a la meta.

Correr una maratón requiere de voluntad, persistencia y perseverancia. Cualquiera que tenga la voluntad de correr una lo podrá lograr.

A medida que comience a correr se sentirá mejor física y mentalmente y creará un hábito saludable para toda la vida y verá las cosas con optimismo.

AQUÍ LAS RUTAS DE LA LIMA 42K

Nunca está demás el hacerles recordar que el running es uno de los deportes más practicados en la actualidad, no se necesita de mucho para correr. Ropa deportiva y un par de buenas zapatillas para comenzar. Es importante llevar un control de los kilómetros por cada par de zapatilla que utiliza, ya que pasando los 500 kilómetros pierden amortiguación, este tema lo tocaré con más detalle en otro artículo. Otra ventaja de este deporte es que lo puede realizar solo o acompañado y en el lugar que más le guste, siempre teniendo las precauciones del caso. No se olvide que debe escuchar a su cuerpo y no exagerar, ir de menos a más.

Antes de iniciarse en el running debe hacerse una revisión general con su médico de cabecera para comenzar con sus entrenamientos. Puede unirse a un grupo de runners, la mayoría de estos tiene gente especializada en nutrición y le pueden programar un plan de entrenamiento diseñado especialmente para usted.

Si decide correr una maratón, habrá aprendido en carne propia una lección de vida.

