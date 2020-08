A Andy Polo le dieron todo cuando no pidió nada, y le quitaron todo cuando tenía poco. Es, inclusive hoy ya campeón de la MLS con el Portland Timbers y con un lugar en las listas de Ricardo Gareca en la selección peruana, aún cuestionado, menospreciado, señalado y acusado. De lo que único que se puede hacer cargo el muchachito que apareció como una pequeña luz en las tinieblas pre Rusia 2018 es de haber mantenido su fuego a pesar de los extintores a los que fue expuesto. Podrá ser el meme en redes sociales, pero en la pizarra del ‘Tigre’ es una de las fichas con las que siempre cuenta.

Tuvieron que pasar 19 años; es decir, cuatro procesos mundialistas, para que dos peruanos se vuelvan a enfrentar en una final con clubes extranjeros. El antecedente data de la Copa del Rey 2000-2001 en la que el Real Zaragoza de Miguel Rebosio venció por 3-1 al Celta de Vigo de Juan Jayo Legario. En medio, el antecedente que más se le acerca fueron las semifinales de la Europa League 2008-2009 entre el Werder Bremen de Cladio Pizarro eliminando al Hamburgo de Paolo Guerrero.

La final de la 'MLS is Back Tournament is back' fue testigo del choque del Orlando City de Pedro Gallese y del Portland Timbers de Andy Polo. El certamen se jugó dentro del Complejo ESPN Wide World of Sports en el Walt Disney World Resort en Bay Lake, Florida. Fue una revancha para el cuadro de Polo, quien había perdido la final del 2018 contra el Atlanta United (2-0). Y con menor favoritismo en las casas de apuestas, dio el golpe venciendo por 2-1.

La MLS es, como alguna vez lo fue la Bundesliga, la liga con más futbolistas peruanos en todo el mundo. Son siete en total: Polo, Gallese, Ruídiaz, Flores, Reyna, López y Callens. Los nacionales no son aves de paso en el atractivo torneo de Estados Unidos. Por tercer año consecutivo, un peruano estuvo en la final. Antes fue Polo (2018), luego Ruidíaz, quién salió campeón en el 2019 con los Seattle Sounders, y ahora Pedro y Andy, quien al fin venció y pudo levantar el trofeo.

El brillante golazo de Andy Polo a New York City en la MLS is Back. (Video: FOX Sports)

De los nueve partidos que jugaron los Portland Timbers en la corta temporada 2020, Andy Polo participó en ocho duelos. Un dato servirá para ser crítica de algunos y halago de otros. El extremo derecho solo jugó dos partidos de titular, los otros seis ingresó desde el banco. Sin embargo, es el suplente que más minutos sumó (265) y registra un gol y una asistencia en el campeón de la MLS.

Su trascendencia en el Portland no está muy alejado de su presencia en el equipo de Ricardo Gareca. El uso que le da el 'Tigre' se sostiene en el rendimiento que ofrece el jugador. Por seguir siendo considerado en las convocatorias, Andy Polo cumple una función importante en el recambio que realiza el comando técnico de la selección peruana.

Figurita repetida

Andy Polo inició su carrera como centrodelantero. De ahí nace el estigma de que debió ser un goleador para esta generación que juega en la Blanquirroja. Acomodado en la banda derecha por las gestiones de Chemo del Solar y Nolberto Solano en Universitario fue vendido al Genoa de Italia, en un pase que nunca se concretó y tuvo líos y papeleos. Era '9' cuando apareció en la Sub 17 del 2011, y también lo fue en el Sudamericano Sub 20 del 2013. El mejor recuerdo es su gol agónico a Ecuador que le dejó chances al equipo de Ahmed, Flores, Tapia, Araujo y Benavente hasta la fecha final del hexagonal final.

Con el cartel de “salvador del fútbol peruano” colgado por la prensa deportiva, Andy Polo lo único que ganó fue inseguridad. Dejó la ‘U’ por San Martín, y luego pegó el salto al Sub 19 del Inter de Milán. Lo rescató Millonarios de Colombia y, como tampoco cuajó, tuvo que regresar al cuadro crema con menos pirotecnia. Roberto Chale decía de él que “cuando se la crea de verdad, se va a destapar”.

Andy Polo junto a Ricardo Gareca en un entrenamiento de la selección peruana. (Foto: GEC)

Y así fue. Poco a poco se reubicó en el campo. Se hizo un extremo derecho con mayor rigor táctico que técnico. Conformó, quizás, el mejor cuarteto de ataque que ha visto el fútbol peruano en los últimos años junto a Edison Flores, Diego Guastavino y Raúl Ruídiaz para que Universitario gane el Torneo Apertura 2016. Con ese protagonismo fue imposible que Gareca no se fijara en él cuando estalló el recambio generacional en la selección peruana.

Lo llevó a la Copa América Centenario y jugó todos los partidos con Perú. Mención aparte a su corrida memorable por la banda derecha para que Raúl Ruidíaz anote el 1-0 contra Brasil en fase de grupos. Tras el torneo no desapareció de las convocatorias del 'Tigre'. Al contrario, completó siete partidos en las Eliminatorias, y jugó tanto en Wellington como en Lima por el repechaje al Mundial Rusia 2018.

En el partido más importante de la selección peruana en los últimos treinta años, Gareca alineó a Andy Polo contra pifias y cuestionamientos. Tapó su zona contra los neozelandeces e intentó llevar peligro al arco que reventó Farfán y vulneró Ramos para clasificar al Mundial. Un dato que no es menor para entender cuánto piensa el 'Tigre' al momento de echarle mano.

Su rendimiento lo llevó al Monarcas Morelia primero y, previo a la Copa del Mundo, los Portland Timbers lo llevaron a sus filas. Ese primer año (2018) fue 23 veces titular de los 28 partidos que jugó, pero no pudo ser campeón. Tampoco pudo sumar minutos en la cita mundialista. Aún así, Gareca siguió contando con él previo a la Copa América 2019.

En Brasil, la primera polémica que vivió la Blanquirroja fue la designación de Andy Polo como titular en los partidos contra Bolivia y Brasil. Las redes sociales clamaron por André Carrillo, usual titular en el extremo derecho. El pedido no obedecía al favoritismo por la 'Culebra' sino por la poca confianza que se le tenía a Polo. Con Gareca haciendo oídos sordos a las chiflas, Andy jugó cinco partidos en total en la Copa e ingresó en la final contra Brasil.

Raúl Ruidíaz Brasil

En el último semestre del 2019, con el arribo de Gabriel Costa a las convocatorias, la pelea se volvió más dura en el extremo derecho. Sin embago, en la última foto, en el amistoso contra Colombia, aparece Polo jugado los últimos 25 minutos de juego. Otra muestra de que la competencia en la selección peruana repotencia a los jugadores que considera el 'Tigre'.

De los 64 partidos que ha dirigido Ricardo Gareca en la Blanquirroja, Andy Polo ha jugado 30 veces. Suma 15 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Apenas marcó un gol contra El Salvador en el 2016. Fue suficiente para ser el primer futbolista peruano en anotar con camiseta de una selección nacional tanto en Sub 15 (1 gol), Sub 17 (3) y Sub 20 (1). Le podrán llover piedras, a todas el buen Andy las convierte aplausos.

