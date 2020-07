Que los futbolistas cambien de equipo es frecuente, sobre todo en los que ya tienen un nombre ganado. Por ejemplo, cuando Ricardo Gareca llegó a la selección peruana, en 2015, Jefferson Farfán estaba en el Schalke 04, André Carrillo en el Sporting Lisboa y Juan Vargas en Fiorentina. Un año después, estaban en Al Jazira, Benfica y Real Betis, respectivamente. Lo que muchas veces es difícil para los futbolistas es que dar ese salto que su carrera requiere para seguir incrementando su nivel y, con eso, hacer el universo de jugadores convocables más rico. Con el ‘Tigre', muchos jugadores jóvenes tuvieron la oportunidad para mostrar su talento en la alta competición, jugando por su selección, y eso representó una vitrina para que varios clubes del mundo se fijaran en ellos. Gracias al respaldo del técnico, ganaron confianza y eso, en muchos casos, les valió oportunidades que quizás de otra forma no hubieran tenido.

Cuando Gareca llegó a la selección, encontró un equipo con nombres importantes, pero con muchos espacios por cubrir. Rodeó a los consolidados –Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Juan Vargas, Claudio Pizarro– con algunos en ascenso –André Carrillo, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún–, pero, inevitablemente, tuvo que echar mano de su buen ojo para apostar por jugadores jóvenes. Algunos ya tenían pasado en selección, pero no tenían un lugar fijo. A otros nadie siquiera los tenía en mente para integrar la bicolor. Con el ‘Tigre’, muchos de estos jugadores pasaron de ‘promesas’ a ‘realidades'. No solo con la selección, sino que ser convocados significó un despegue en sus carreras. A Ricardo Gareca no le tembló la mano a la hora de jugársela por futbolistas jóvenes y del medio local –relegando a algunos con carrera en el extranjero–, siempre que encajaran en su plan. Y aunque también existen excepciones, la mayoría de casos fueron exitosos.

-Christian Cueva-

Este es el caso más emblemático de los jugadores por los que Ricardo Gareca apostó. Cueva ya había sido convocado por Pablo Bengoechea, en 2014, pero seguía siendo una pieza complementaria. Cuando el técnico argentino lo llamó, ‘Cuevita’ jugaba en Alianza Lima, tras pasos por Unión Española de Chile y Rayo Vallecano de España. En Alianza, logró continuidad en 2015, aunque su último tramo fue irregular. Incluso, cuando recibió la convocatoria a la blanquirroja, cumplía una suspensión de seis fechas por una indisciplina contra el árbitro en un partido ante Real Garcilaso (hoy Cusco FC).

Christian Cueva perteneció a Alianza Lima en los años 2014 y 2015 (Foto: GEC)

Christian Cueva fue una de las novedades en la lista de Ricardo Gareca para la Copa América 2015. Gran parte de la opinión popular cuestionó la decisión del técnico, pues al incluir a ‘Aladino’ dejó fuera a jugadores como Cristian Benavente, quien estaba en Europa y gozaba del cariño de los hinchas. Pero el ‘Tigre’ nunca dudó e, incluso, lo consideró en el equipo titular. Pronto el tiempo le dio la razón. En su primer partido oficial bajo su mando, le anotó un gol a Brasil.

Después de la Copa América, fichó por el Toluca de México y un año después, ya como una de las piezas más importantes de la selección, firmó por Sao Paulo de Brasil. Luego tuvo pasos por Krasnodar de Rusia, Santos de Brasil y Pachuca de México. Su carrera ha tenido altos y bajos, pero siempre ha sido respaldado por Ricardo Gareca. Actualmente está sin equipo, pero Estudiantes de La Plata ya habría preguntado por él.

Christian Cueva firmó por Toluca con 23 años. Jugó la Copa Libertadores con el cuadro mexicano. (Fotos: Agencias)

-Raúl Ruidíaz-

Fue considerado por Ricardo Gareca para su primer partido al frente de la selección peruana: ante Venezuela, el 31 de marzo de 2015. Sin embargo, no fue convocado para la Copa América de ese año y tampoco en el arranque de las Eliminatorias. Sí lo estuvo para la tercera y cuarta fecha de Eliminatorias a Rusia 2018, en que Perú enfrentó a Paraguay y Brasil, respectivamente, pero no sumó minutos. Su llamado no ameritaba discusión, pues atravesaba un buen momento en su club, Universitario de Deportes.

Raúl Ruidíaz llegó a la 'U' para el Clausura 2015, tras un breve paso por Melgar. En 15 partidos, anotó 12 goles. (Foto: GEC)

Recién para la quinta fecha Raúl Ruidíaz debutó en las Eliminatorias. Y lo hizo con un gol a último minuto a Venezuela. Fue considerado por el ‘Tigre’ para la Copa América Centenario 2016, donde le anotó –con la mano– a Brasil. Ya no volvió a ponerse la camiseta de la ‘U’ luego del torneo, pues fichó por el Monarcas Morelia mexicano. Durante los siguientes dos años, en los que siguió siendo convocado por el ‘Tigre’, no se cansó de hacer goles con su club. Incluso, en 2018 Morelia salvó la categoría con un gol suyo al último minuto. Esa temporada, recibió el premio a Mejor delantero, Mejor jugador y Máximo anotador del torneo azteca. Ese mismo año firmó por Seattle Sounders, con el que logró el título de la temporada 2019.

Raúl Ruidíaz llegó al Monarcas Morelia con 26 años. En 2012 tuvo un paso por Universidad de Chile, con el que anotó ocho goles (Foto: Getty)

-Edison Flores-

El popular ‘Orejas’ debutó oficialmente con la selección peruana en el mismo partido que Raúl Ruidíaz: ante Venezuela, en 2016, por las Eliminatorias a Rusia 2018. Es más, fue él quien centró para que la ‘Pulga’ anote el empate. Antes, Edison Flores había sido considerado por Sergio Markarián para un amistoso ante Corea del Sur, en 2013, y un año después Pablo Bengoechea lo consideró para los partidos de práctica en Europa ante Inglaterra y Suiza. Aquella fecha de amistosos doble, jugó apenas cuatro minutos ante los británicos.

Edison Flores anotó, de 'chalaca', el gol con el que Universitario ganó el Torneo Apertura 2016. Además, 'Orejas' era el capitán crema. (Foto: GEC)

La primera convocatoria de Flores, en ese momento de 21 años, a la selección mayor fue justamente para esa fecha doble ante Venezuela y Uruguay. Su momento con Universitario de Deportes era muy bueno. Había conformado un buen tridente con Ruidíaz y Andy Polo, por lo que a nadie asombró su llamado. Lo que sí sorprendió es que se convirtiera tan rápido una pieza fundamental para Ricardo Gareca. Fue considerado por el ‘Tigre’ para la Copa América Centenario 2016 y le anotó a Trinidad y Tobago en el amistoso previo al torneo. En la Copa, fue titular en los cuatro partidos, marcando un gol a Ecuador.

Tras este torneo, regresó a la ‘U', pero en agosto se concretó su pase al Aalborg BK de Dinamarca. Fue su segunda experiencia en Europa, pues antes había estado en Villarreal B. Desde entonces ha sido frecuente en las convocatorias del ‘Tigre’, volviéndose fundamental para la selección. Con el ‘Tigre’ al mando, ‘Orejas’ jugó 51 partidos y anotó 13 goles, siendo el segundo goleador en la ‘Era Gareca’ detrás de Paolo Guerrero. Tras el mundial de Rusia 2018, fichó por el Monarcas Morelia de México y hoy juega en el D.C. United de Estados Unidos.

En dos temporadas con el Aalborg danés, al que llegó con 22 años, Flores marcó cuatro goles y dio seis asistencias. (Foto: Aalborg)

-Andy Polo-

Andy Polo atravesaba un buen momento en Universitario en 2016. Había tenido experiencias en el extranjero –Inter de Milan de Italia y Millonarios de Colombia–, pero sin lograr consolidarse. Su regreso a la ‘U’ en 2015 tampoco fue el esperado, pues no retomó el nivel mostrado anteriormente en el club. Sin embargo, con Roberto Chale como técnico, Polo empezó a jugar más retrasado, casi como un extremo, y su rendimiento se elevó notoriamente, lo que llamó la atención de Ricardo Gareca.

Andy Polo marcó cuatro goles con Universitario en 2016, uno de ellos en la semifinal ante Melgar. (Foto: Jesús Saucedo)

Fue considerado para enfrentar a Venezuela y Uruguay en 2016, en las Eliminatorias a Rusia 2018, pero si bien no ingresó ante los ‘llaneros’, como sus compañeros de equipo Edison Flores y Raúl Ruidíaz, fue titular en Montevideo, cumpliendo un buen partido. Fue considerado para la Copa América Centenario y, desde entonces, fue un recurrente convocado a la selección.

A inicios de 2017, fue anunciado como jale del Monarcas Morelia, donde compartiría vestuarios con la ‘Pulga’. Actualmente, cumple su tercera temporada en el Portland Timbers de la MLS y sigue siendo convocado por Gareca.

Andy Polo firmó por Monarcas Morelia cuando tenía 22 años. (Foto: AFP)

-Miguel Trauco-

El lateral izquierdo destacó desde que estaba en Unión Comercio. Incluso, fue llamado por Pablo Bengoechea en 2014 y debutó con la blanquirroja en un amistoso ante Panamá. En 2016 llegó a Universitario y eso le abrió una puerta. Fue llamado para la Copa América Centenario y Ricardo Gareca le dio la confianza de ser titular. Tenía 23 años, pero no se movió más del puesto.

Acabó el 2016 en la ‘U', pero en 2017 fue fichado por Flamengo. El año pasado dio el gran salto al ‘Viejo Continente’, al ser contratado por el Saint Etienne de Francia.

Así anunció Flamengo el fichaje de Miguel Trauco. En el 'Fla' compartió equipo con Paolo Guerrero. (Foto: Flamengo)

-Luis Abram-

Cuando Ricardo Gareca se puso el buzo bicolor, en 2015, Luis Abram tenía 19 años y cumplía su segundo año como profesional, tras debutar en 2014 con Sporting Cristal. Su primera convocatoria se dio en el marco de la Copa América Centenario. No tuvo minutos durante el torneo, pero sí en los amistosos previos ante Trinidad y Tobago y El Salvador.

Luis Abram tenía 20 años cuando fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana por primera vez (Foto: GEC)

Oficialmente, debutó con la selección peruana en La Paz, en la derrota ante Bolivia –posterior triunfo 3-0–, y su segundo partido fue ante Ecuador, en Lima. Sin embargo, sufrió un choque con el atacante norteño Felipe Caicedo y tuvo que ser sustituido. No volvió a jugar en Eliminatorias, pero estuvo presente en casi todas las convocatorias posteriores. En 2017 fichó por Vélez Sarsfield de Argentina y estuvo en la nómina para representar a Perú en el Mundial, pero no quedó entre los 23 convocados. Actualmente, con 24 años, es ‘fijo’ en el ’11′ del ‘Tigre’ y su nombre ya suena para reforzar equipos importantes de Europa.

Luis Abram es jugador de Vélez Sarsfield desde enero del 2018. Llegó cuando tenía 21 años. (Foto: Prensa Vélez Sarsfield)

-Miguel Araujo-

Fue convocado en 2014 por Pablo Bengoechea para un amistoso ante Paraguay y jugó seis minutos. Luego, su nombre no sonó para la selección peruana, hasta que Ricardo Gareca lo convocó para la Copa América Centenario 2016. Sin embargo, días antes de arrancar el torneo, el defensa de 21 años de Alianza Lima sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que ser desconvocado. Apareció en la siguiente lista de convocados, para enfrentar a Bolivia en La Paz y Ecuador en Lima. En este último partido se dio su debut con la selección absoluta en un partido oficial, al ingresar en lugar del lesionado Luis Abram.

Si bien Araujo tenía continuidad en Alianza, pocos hinchas lo situaban como un ‘indiscutible’ y consideraban que existían otras opciones. Sin embargo, cuando debutó con la bicolor, cumplió con creces. Y lo volvió a hacer bien cada vez que le tocó arrancar, como ante Uruguay, en Lima, o Argentina, en Buenos Aires –en ambos casos reemplazó al suspendido Christian Ramos–, o cuando ingresó, como aquella vez ante Ecuador o en la última fecha, ante Colombia, cuando ingresó por Alberto Rodríguez. Araujo se consolidó en Alianza y en 2018 tuvo su segunda experiencia internacional –en 2014 jugó en el Estrella Roja de Serbia– al fichar por Talleres de Córdoba, y a inicios de 2020 firmó por el Emmen de Holanda.

Miguel Araujo, con 23 años, se convirtió en jugador de Talleres de Córdoba, tras asistir al Mundial de Rusia 2018. (Foto: Twitter Talleres)

-Anderson Santamaría-

Su primera convocatoria con Ricardo Gareca fue para la sexta y sétima fecha de Eliminatorias a Rusia 2018. La primera parada de esa fecha doble era en La Paz, por lo que el ‘Tigre’ llamó a jugadores habituados a la altura. Anderson Santamaría, de 24 años, jugaba en esa época en Melgar, y antes había estado en León de Huánuco e Inti Gas (hoy Ayacucho FC).

Anderson Santamaría había jugado en León de Huánuco e Intiga como delantero y volante creativo. Cuando llega a Melgar, Juan Reynoso lo ubica como defensa central. (Foto: GEC)

Para la siguiente fecha doble, no había sido considerado en un inicio, pero fue llamado de emergencia por Ricardo Gareca, pues Luis Abram arrastraba una lesión. No se movió más de las convocatorias y su debut con la bicolor se dio en Quito, cuando Perú visitó a Ecuador, y le tocó ingresar tras la expulsión de Christian Ramos.

A fines de 2017, deja Melgar y ficha por el Puebla de México. Gareca le da más minutos en la preparación rumbo a Rusia 2018, mostrándose solvente. Finalmente es convocado para Rusia 2018, donde jugó dos partidos, uno como titular –ante Australia– y otro ingresando desde la banca –frente a Francia–. El año pasado firmó por el Atlas mexicano.

Así presentó Puebla a Anderson Santamaría. (Foto: Club Puebla)

-Nilson Loyola-

Su historia es parecida a la de Anderson Santamaría. Nilson Loyola jugaba como lateral izquierdo en Melgar y fue convocado por primera vez para el partido en La Paz. Pese a su juventud –tenía 21 años– su desempeño pareció convencer a Ricardo Gareca, pues siguió siendo llamado para las fechas posteriores. Debutó en Asunción, en noviembre del mismo año, tras ingresar por Miguel Trauco, y fue titular en el siguiente partido, ante Brasil. Durante sus llamados y presencia en Rusia 2018 –no tuvo minutos– permaneció en Melgar, pero a fines de 2018 ficha por el Goias brasileño. No logró continuidad y a mediados de año firma por Sporting Cristal.

Nilson Loyola no logró continuidad en Goias y solo jugó un partido. (Foto: Goias).

-Wilder Cartagena-

Durante el 2016 y 2017 se habló mucho de su convocatoria por su buen momento en San Martín y dado que Ricardo Gareca estaba apostando por nuevos y jóvenes nombres. Su momento llegó para setiembre de 2017, cuando recibió el llamado para enfrentar a Bolivia en el Estadio Monumental y a Ecuador de visita. Su oportunidad llegó en Quito. Con el marcador a favor, el ‘Tigre’ decidió su ingreso y Wilder no defraudó. También tuvo minutos ante Argentina en la ‘Bombonera’. Acabó bien el año en San Martín y eso, sumado a su rodaje con la selección peruana, le valió su traspaso al Veracruz de México. En 2019 regresó a Perú para jugar por Alianza Lima y actualmente pertenece a Godoy Cruz de Argentina.

Llegar a Tiburones Rojos de Veracruz significó la segunda experiencia en el extranjero para Wilder Cartagena. Antes estuvo en Vitoria Setubal de Portugal, donde apenas jugó. (Foto: @ClubTiburones)

-Carlos Cáceda-

Al igual que Edison Flores, Miguel Trauco, Raúl Ruidíaz y Andy Polo, Carlos Cáceda cumplía una buena temporada en Universitario en 2016. Si bien Pedro Gallese era dueño del arco peruano en ese momento, Ricardo Gareca no dejó de buscar alternativas. Para la Copa América Centenario, llamó a Gallese y Diego Penny –usual convocado–, y apostó por Cáceda, de 24 años. La ‘Pantera’ no salió más de las convocatorias del ‘Tigre’ en las Eliminatorias ni el Mundial. Su debut oficial se dio ante Bolivia, en Lima, y Ecuador, en Quito. En 2018, dio el salto al Veracruz de México, pero fue prestado a Deportivo Municipal. Hoy defiende los colores de Melgar.

Carlos Cáceda coincidió en Veracruz con Pedro Gallese y Wilder Cartagena. (Foto: Tiburones Rojos)

-Pedro Aquino-

En 2016, con 21 años, ya era titular en la volante de Sporting Cristal, por lo que Ricardo Gareca decidió convocarlo. Fue titular en La Paz, por la sétima fecha de Eliminatorias a Rusia y, desde entonces, no ha faltado en las convocatorias del ‘Tigre’ a menos que esté lesionado. A mediados de 2017, fichó por Lobos BUAP de México y en 2018, tras el Mundial, fichó por León, del mismo país.

Pedro Aquino coincide en Lobos BUAP con Luis Advíncula e Irven Ávila. (Foto: AFP)

-Sergio Peña-

Su primera convocatoria fue cuando jugaba en San Martín –pertenecía a Granada de España, pero estaba en condición de préstamo– para jugar en La Paz, en octubre de 2016. Sin embargo, su debut se dio el siguiente año, cuando ingresó ante Venezuela, en Maturín, y ya había retornado a su club español, pero esta vez al equipo principal, que jugaría la Segunda. También jugó con Bolivia en Lima y Argentina en Buenos Aires. Tuvo dos temporadas en Granada y luego fue cedido al Tondela de Portugal. Actualmente juega en el Emmen de Holanda, con el que acaba de renovar por dos temporadas.

Sergio Peña marcó un golazo a Tenerife por la Segunda de España. Fue su primer gol con el equipo principal de Granada. (Foto: @GranadaCdeF)

-Carlos Ascues-

Con Pablo Bengoechea tuvo sus mejores partidos en la selección peruana –pese a que fueron amistosos–, por lo que Ricardo Gareca siguió apostando por él, pero lo coloca como defensa central. Carlos Ascues tenía 22 años cuando es llevado por el ‘Tigre’ a la Copa América 2015. Jugaba en Melgar, club por el que fichó luego de una regular temporada con San Martín. Antes, había jugado en Benfica de Portugal, que lo mandó a su filial, y luego en el Panaitolikos de Grecia, con el que nunca jugó. Su desempeño en la zaga de la selección fue sólido y, apenas una semanas después de su participación en la Copa América, fichó por el poderoso Wolfsburgo de Alemania. No logró continuidad y es cedido de vuelta a Melgar unos meses después. Con la selección tampoco pudo mantener el nivel, y Gareca dejó de tenerlo en cuenta, pese a que en un inicio era indiscutible en el equipo. Esta temporada volvió al club que lo formó: Alianza Lima.

Carlos Ascues solo jugó un partido con Wolfsburgo. (Foto: Twitter)

-Pedro Gallese-

Es cierto que con él no hubo sorpresa y tampoco significaba ‘jugársela'. Cuando Ricardo Gareca llegó, Pedro Gallese ya tenía un nivel altísimo, era un usual convocado y tenía un nombre ganado en el fútbol peruano. Pero no había tenido ninguna experiencia fuera de Perú y en ese momento jugaba en Juan Aurich, tras varios años en San Martín. El ‘Tigre’ lo mantuvo como su ‘1′ y en 2016, ya consolidado en la selección, dio el salto a México, tras la Copa América Centenario, y firmó por Veracruz. Esta semana, Gallese volvió a las canchas con el Orlando City.

Pedro Gallese fue su presentado como uno de los jales más importantes para esa temporada. (Foto: Facebook Tiburones de Veracruz)

-Christian Ramos-

Ricardo Gareca no lo descubrió, pero sí representó un punto de quiebre en la carrera de la ‘Sombra’. Christian Ramos debutó en la selección en 2009, con José del Solar en el cargo y también fue un frecuente convocado de Sergio Markarián y Pablo Bengoechea. El ‘Tigre’ continuó llamándolo cuando tomó la selección, pero no era ‘fijo’ en su equipo (la zaga titular estaba conformada por Carlos Zambrano y Carlos Ascues). Luego de la Copa América Centenario 2016, se ganó el puesto y la confianza de Gareca. En ese momento, Ramos tenía 27 años y jugaba en Juan Aurich, pero a mediados de año, ya como titular en la blanquirroja, emigra a Argentina, a Gimnasia y Esgrima La Plata. El siguiente año firmó por Emelec de Ecuador y luego juega en Veracruz de México, coincidiendo con Pedro Gallese y Wilder Cartagena. Tras un paso por el fútbol árabe, volvió a Perú.

Solo se queda medio año en Gimnasia, con le que disputó apenas cuatro partidos, y es prestado a Emelec. (Foto: Gimnasia)

-Renato Tapia-

Ya estaba en Holanda, pero durante la etapa de Ricardo Gareca, quien le dio la confianza pese a su juventud, es que emigra a un equipo más competitivo. Renato Tapia había sido convocado para un microciclo por Sergio Markarián y también por Pablo Bengoechea para un par de amistosos. Desde que llegó a la selección peruana, Ricardo Gareca lo tuvo en cuenta. Lo convocó en su primer partido al frente de la bicolor –ante Venezuela el 31 de marzo de 2015–, pero no pudo estar en la Copa América de ese año por lesión. Fue considerado desde el arranque de las Eliminatorias. No tuvo minutos ante Colombia e ingresó ante Chile. A partir de la tercera fecha, fue titular para el ‘Tigre’. Tenía 20 años y jugaba por el FC Twente de Holanda. En 2016, con mayor experiencia internacional gracias a la selección, firma por el Feyenoord, uno de los cuadros históricos de ese país. Luego fue trasferido al Willem II y hoy está a puertas de cerrar con el Celta de España.

Renato Tapia no tuvo mucha continuidad durante su primera temporada en Feyenoord. Recién en su segundo año logra asentarse y se vuelve usual titular. (Foto: Getty Images)

