Perú-Argentina sub 23: juegan por la fecha 2 del grupo B del Preolímpico 2024 de Venezuela. El equipo peruano comandado por Chemo del Solar llega motivado luego de vencer a Chile en su debut, mientras que la Albiceleste busca saber lo que es ganar en el certamen luego de estrenarse con un empate ante Paraguay. El partido Perú sub 23 vs Argentina sub 23 se puede ver por DirecTV Sports (por televisión) y vía streaming por DirecTV GO (DGO). El duelo encuentro es este miércoles 24 de enero a las 18:00 horas de Perú y 20:00 de Argentina en el estadio Polideportivo Misael Delgado.

LINK STREAMING PERÚ SUB 23 VS ARGENTINA SUB 23 DIRECTV