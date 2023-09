¿Dónde ver Bolivia vs Brasil? El partido por la fecha 1 de las Eliminatorias para el Mundial 2026 se puede ver por televisión en Brasil a través de SporTV y Globo. Mega lo pasará en Chile, Latina en Perú, TyC Sports en Argentina y El Canal del Fútbol en Ecuador, pero el encuentro no será televisado en Bolivia. Los derechos de transmisión televisivos de los juegos de ‘La Verde’ pertenecen exclusivamente a la Federación Boliviana de Fútbol, que pasará el partido Bolivia vs Brasil por streaming vía Canal del Fútbol Boliviano (Futbol.Bo y FBF Play). El duelo es este viernes a las 20:45 horas de Bolivia en el Estadio Olímpico do Pará, más conocido como el ‘Mangueirão’ de Belém, en Pará (Brasil).

