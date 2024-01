Canal Perú sub 23 vs. Argentina sub 23: la selección peruana sub 23 de Chemo del Solar y la selección Argentina sub 23 de Javier Mascherano se enfrentan por la segunda jornada del grupo B del Preolímpico 2024, donde están invictos. La Bicolor asume el duelo tras debutar con victoria sobre Chile con un golazo de Franchesco Flores. El duelo está programado para este miércoles 24 de enero, desde las 18:00 horas de Perú y 20:00 de Argentina, en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Carabobo. ¿Dónde ver Perú-Argentina por el Preolímpico sub 23? DirecTV Sports es el canal que transmite por televisión en Perú y Argentina. En ambos países, DirecTV GO (DGO) pasa el encuentro vía streaming para seguir las imágenes en directo desde dispositivos como tablets, televisores smarTV, teléfonos smarphones, entre otros.

