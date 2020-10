Conforme a los criterios de Saber más

La única forma de enterarnos de la actualidad futbolística de Jefferson Farfán es gracias a sus historias de Instagram. El delantero ya está asistiendo a la Videna para hacer trabajos como seleccionado, la mayoría en el gimnasio y espacios cerrados. Podríamos estar comentando sobre sus buenas jugadas o goles, pero la ‘Foquita’ es un futbolista sin club desde inicios de agosto. El lunes cumplirá 36 años en Lima y aún sigue buscando dónde jugar.

No es muy normal ver a un seleccionado con un futbolista sin equipo, en especial, en el once titular. Esto sucedió con Jefferson Farfán ante Brasil el pasado 13 de octubre. La selección peruana pasó por algo similar, por ejemplo, en la Copa América 2001. Darío Muchotrigo era fijo en el esquema de Julio César Uribe, a pesar de ser un jugador libre. En pleno torneo sudamericano, catorce años después, el contrato que unía a Claudio Pizarro con el Bayern alemán venció.

La falta de ritmo de competencia y trabajos en grupo son los principales problemas que enfrenta un futbolista libre. Para Jefferson Farfán, conseguir club no será difícil en temas contractuales ya que la FIFA ampara a quienes cuentan con su carta pase en mano, aún así, su edad y las constantes lesiones desde hace algunos años juegan en su contra. A falta de tan poco para la siguiente fecha de Eliminatorias, no hay indicios de que la situación cambiará a favor de nuestro compatriota, al menos, de manera inmediata.

Ricardo Gareca siempre defendió la continuidad de sus convocados, pero con Jefferson Farfán existe una excepción. Desde hace más de un mes, el ex Alianza Lima trabaja en solitario en la Videna, solo reuniéndose con los convocados de agosto (microciclo) y setiembre (Eliminatorias). Para el comando técnico, que el atacante haga trabajos así sean reducidos es mucho mejor que no hacer nada. Al menos, así mantiene un ritmo físico y pueden controlar cualquier contratiempo que implica no contar con equipo.

Por eso, Jefferson Farfán dice presente en las instalaciones de la Videna todas las mañanas para empezar con trabajos de gimnasio. Luego, realiza algunos ejercicios físicos y pasa a observación de los especialistas. La ‘Foquita’ es el goleador histórico de Perú con Eliminatorias desde 2012, con 16 anotaciones, así que su presencia en el ataque es clave. Más aún con la baja de Paolo Guerrero hasta inicios del próximo año.

Jefferson Farfán vio la luz el 26 de octubre de 1984. En 2001, en plenas Fiestas Patrias a sus 16 años, hizo su debut como futbolista profesional, dos años después, fue turno de estrenarse como seleccionado adulto. Su mejor noche la vivió el 15 de noviembre de 2017, cuando Perú clasificó al Mundial con un gol suyo ante Nueva Zelanda. Hoy es el convocado con más experiencia con la bicolor, un año y medio de diferencia con Paolo Guerrero.

Ni bien acabó la Copa América 2004, se fue al PSV holandés, en donde fue figura y multicampeón. Tras cuarto exitosas temporadas, viajó hacia Alemania para vestir la camiseta del Schalke 04. Allí se quedó hasta 2015, justo cuando Ricardo Gareca llegó a la selección peruana, empezando un desnivel en su trayectoria de clubes. Con 31 años, fichó por el Al Jazira de Emiratos Árabes, coincidiendo con su larga ausencia en nuestro combinado patrio. Entre 2017 y 2020 jugó por el Lokomotiv de Moscú. Desde agosto está sin equipo.

Con 17 años en la selección peruana, estamos viviendo las últimas temporadas de la ‘Foquita' con la bicolor. El ‘Tigre’ también lo sabe y espera sacar lo mejor de él en esta Eliminatoria, pese a que aún no encuentra club en donde jugar. Hubo un fuerte rumor que ficharía por Alianza Lima (al estar libre, podría llegar en cualquier momento), pero su intención es seguir en el exterior. Por el bien de todos, esperamos que lo consiga pronto.

Jefferson Farfán debutó con la selección adulta en un amistoso ante Haití en 2003. Anotó un gol. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

