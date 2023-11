Jefferson Farfán fue durante muchos años la cara más representativa de la selección peruana. La ‘foquita’ dejó una gran huella en el fútbol nacional e internacional, por ello su opinión es tomada en cuenta tanto por aficionados de Alianza Lima (el club del cual es hincha) como los de la ‘bicolor’.

Por ocasión de la despedida de Carlos Lobatón, ‘Jefry’ estuvo presente en el estadio Alberto Gallardo, en donde vio el partido desde el banquillo. Se le vio animado y disfrutando de los ‘últimos 90 minutos del capitán’. Sin embargo, en su salida del recinto fue abordado por los periodistas.

Sobre la selección y el momento que se vive tuvo palabras de esperanza y confía en poder darle vuelta a la situación. “Es un momento difícil, pero se puede remediar y (espero) la selección pueda llegar a clasificar, que es lo importante”, indicó.

Además, las preguntas sobre Juan Reynoso no estuvieron exentas. Ante ello, Farfán prefirió no opinar sobre el tema. “Prefiero no opinar de eso porque lo vayan a tomar a mal”, finalizó.