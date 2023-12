La Federación Peruana de Fútbol le comunicó al entorno de Reynoso de su salida de la selección la misma noche del empate ante Venezuela (21 de noviembre) y tres días después se dio la reunión entre el técnico y Oblitas, donde se dejó en claro ambas posiciones , sobre todo la del entrenador de que deben cumplir con pagarle todo el contrato, de manera especial a su comando técnico . Han pasado exactamente dos semanas desde ello, y todo sigue en ‘stand by’.

Ya todo está en manos de Agustín Lozano y compañía. Ayer Juan Carlos Oblitas salió del país por asuntos personales, así que está en manos del directorio que se resuelva todo pronto.

Juan Carlos Oblitas viajó esta noche. "Fossati es una de las opciones que tenemos en mente. Espero el tema de Juan se resuelva lo más rápido posible. Se está dilatando más de lo que pensé. De mi parte mi relación con él (Juan Reynoso) sigue siendo la misma"@TVPeruDeportes pic.twitter.com/fM3Qoi5Dep — Renato Landivar Cano (@Landivar_renato) December 5, 2023

—Exigencia—

¿Hasta el momento se ha dado algún avance? En simple, no. La postura de Juan Reynoso es que se respete el pago de todo su contrato, lo que ata de manos a la federación, ya que el pago sobrepasaría los dos millones de dólares.

Deporte Total pudo saber que el entrenador quiere hablar directamente con el directorio. Mientras eso no pase, no se avanzará en nada.

Y ahí es donde se recuerdan las palabras de Oblitas tras la reunión con el entrenador. “La decisión se tomará acá en el directorio”, anunció el ‘Ciego’. El viernes pasado hubo uno, pero solo se vio temas del reglamento de la Liga 1 del próximo año.

En dos semanas Cronología 21 de noviembre:

Tras el empate 1-1 ante Venezuela, la secretaria Sabrina Martin se reunió con el agente de Reynoso para pedir su salida. El técnico dijo en conferencia que no renunciaría.

22 de noviembre:

El agente Mathías Fariña insistió: “Reynoso no se baja del barco” y pidió respetar el contrato.

24 de noviembre

Juan Carlos Oblitas se reunió con Reynoso para decirle en persona de la decisión de la FPF.

1 de diciembre

Fossati aceptó que se enteró del interés de la FPF de contar con él. Espera que se resuelva situación de Reynoso.

2 de diciembre

Reynoso acudió a la Videna a ver entrenamientos de la Sub 23. No da su brazo a torcer.

4 de diciembre

Oblitas se retira de la Videna haciendo gestos de “después”. Aún no hay arreglo.Cronología

Mientras Reynoso no se desvincule, no habrá negociaciones por un nuevo técnico. “No le conviene ni a la federación, que queremos que se resuelva lo más pronto posible, ni a Juan”, había dicho Oblitas el pasado jueves, pero por ahora todo se sigue alargando.

No hay que apurarnos dicen desde la Videna, considerando que la siguiente fecha FIFA es en marzo, pero ya este jueves es el sorteo de la Copa América y Perú no tiene una cabeza que desde ya empiece a planificar ese torneo. Sin embargo, los que toman las decisiones avanzan con calma para no cometer viejos errores.

Reynoso, apoyado en su contrato, exige que se cumpla con pagarle por el vínculo completo –en especial a su comando técnico–. La federación debe ver la manera o de cumplir o de resolver el caso.

