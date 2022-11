Vía TV Pública y TyC Sports en vivo, la Argentina de Lionel Messi enfrenta a la selección de Polonia liderada en el ataque por Robert Lewandowski. Este partidazo se desarrollará en el mítico estadio 974 y lo podrás seguir minuto a minuto vía El Comercio . Pero, ¿Cómo y dónde verlo online? Sigue los siguientes links para que no te pierdas este cotejo decisivo para ambas selecciones que buscan la gloria de conseguir el Mundial Qatar 2022 .

Por tercera vez en un Mundial el camino de Argentina se cruza con el de Polonia, con el pase a los octavos de final de Qatar 2002 en juego y la necesidad de un buen resultado tanto para la albiceleste como para los europeos.

No coinciden sobre un terreno de juego argentinos y polacos desde el 2011, el último de los ocho encuentros internacionales amistosos que han compartido. El saldo, en este caso, es favorable para el combinado sudamericano que ha ganado cinco, ha empatado uno y ha perdido dos ante el equipo europeo con el que va a medirse el miércoles.

Una de las dos derrotas encajadas por el equipo argentino en los choques de preparación fue en la última ocasión en la que se midieron, en junio del 2011, cuando el combinado europeo se impuso por 2-0 con los goles de Adrian Mierzejewski y Pawel Brozek.

CÓMO VER TYC SPORTS EN VIVO EN ARGENTINA

Sólo tienes que registrarte por única vez con tu email o tu cuenta de Facebook o Gmail en TyCSportsPlay.com . Personaliza tu perfil eligiendo tus deportes, torneos y clubes favoritos, y disfruta el contenido en tu computadora, celular, Tablet y TV con Chromecast. Para poder ver la señal en vivo de TyC Sports, necesitarás ingresar tu usuario de cableoperador por única vez.

DÓNDE VER TV PÚBLICA EN VIVO

Los partidos de la ‘Albiceleste’ se verán por Televisión Pública Argentina, ex Canal 7, en el sistema de TV gratuito de Argentina. La estación también se encuentra en cable: Personal Flow 11 (HD), Telecentro 8 (HD) y DirecTV 121.

CÓMO VER ONLINE TV PÚBLICA ARGENTINA

Para ver TV Pública si eres residente en Argentina ingresa la página web www.tvpublica.com.ar y disfruta de la señal gratis vía streaming. Además se puede acceder al canal en las plataformas Cablevisión Flow, Telecentro Play o DirecTV GO.

En la penúltima sesión de entrenamiento de Argentina antes de la cita con Polonia, toda a puerta cerrada, Lionel Scaloni puso en práctica el trabajo táctico con el que afrontar el partido decisivo ante el conjunto de Robert Lewandowski, fundamental para el futuro de ambos en Qatar 2022.

Pocos cambios se prevén ante el conjunto europeo, que tiene un pie en la siguiente fase. Le sirve un punto al cuadro polaco. También le podría servir a Argentina, pero no se lo garantiza. Por tanto, prefiere no correr riesgos la Albiceleste, no estar pendiente del otro choque entre Arabia Saudí y México. No estar en manos de otros.

La irrupción de Enzo Fernández ha hecho meditar al seleccionador de Argentina, que trabajó más de una hora en las instalaciones de la Universidad de Catar. Ensayó con un once prácticamente igual que el que venció a México y dio aire al equipo en el torneo.